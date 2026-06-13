पत्नीच्या निधनामुळे अपूर्ण राहिलेल्या स्वप्नांना सेवानिवृत्त बँक कर्मचारी श्रीकांत सहस्त्रबुद्धेंनी दिले बळ
निवृत्तीनंतर जगभ्रमंती करण्यासाठी साठवलेले 25 लाख 51 हजार भारतीय लष्कराच्या 'आर्मी सेंट्रल वेल्फेअर फंड'ला दान केलीय. मेजर जनरल नवतेज एस. सोहल यांच्याकडे धनादेश सुपूर्द केलाय.
Published : June 13, 2026 at 2:32 PM IST
नागपूर- नागपूर येथील ज्येष्ठ नागरिक आणि निवृत्त बँक कर्मचारी श्रीकांत सहस्त्रबुद्धे यांनी समाजापुढे आदर्श घालून दिलाय. निवृत्तीनंतर पत्नीसोबत जग फिरण्याचे स्वप्न पाहिलेल्या श्रीकांत यांच्या पत्नीचे निधन झाले, त्यामुळे हे स्वप्न काही पूर्ण होऊ शकणार नाही, याची जाणीव त्यांना झाली. पत्नीला देशसेवेची फारच आवड होती, तिचे ते स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी श्रीकांत सहस्त्रबुद्धे यांनी निवृत्तीनंतर जगभ्रमंती करण्यासाठी साठवलेले 25 लाख 51 हजार रुपये भारतीय लष्कराच्या 'आर्मी सेंट्रल वेल्फेअर फंड'ला दान केली आहे. मेजर जनरल नवतेज एस. सोहल यांच्याकडे धनादेश सुपूर्द करण्यात आलाय.
सहस्त्रबुद्धे दाम्पत्य गेली अनेक वर्षे बचत करत होते - निवृत्तीनंतर पत्नीसोबत वर्ल्ड टूर करण्याचं स्वप्न नागपूरचे निवासी श्रीकांत सहस्त्रबुद्धे आणि त्यांच्या पत्नी अंजली सहस्त्रबुद्धे यांनी अनेक वर्षांपूर्वी पाहिले होते. त्यासाठी सहस्त्रबुद्धे दाम्पत्य गेली अनेक वर्षे बचत करत होते. मात्र, नियतीने क्रूर डाव साधला आणि पत्नी अंजलीची यांची साथ कायमची सुटली. श्रीकांत आणि अंजली सहस्त्रबुद्धे दाम्पत्याने निवृत्तीनंतर जग फिरायला जाण्याचे केलेले सर्व प्लॅन क्षणात संपले. आयुष्यभराची साथ देण्याचं वचन दिल्यानंतर अंजली अर्ध्यावर डाव मोडून गेल्या. त्यावेळी श्रीकांत सहस्त्रबुद्धे हे जरी मनाने खचले असले तरी त्यांचा निश्चय मात्र पक्का होता. पत्नीला अंजलीला देशसेवेची आवड होती ही बाब त्यांना माहिती होती. आज ती जरी हयात नसली तरी तिचे स्वप्न एक प्रकारे मात्र पूर्ण केले जाऊ शकते, याची जाणीव त्यांना होती. बँकेतून निवृत्तीझाल्यानंतर जगाची भ्रमंती करण्यास साठवलेले 25 लाख 51 हजार रुपये भारतीय लष्कराच्या आर्मी सेंट्रल वेल्फेअर फंडला दान केलीय.
एका प्रश्नाचे उत्तर कधीच मिळणार नाही - श्रीकांत सहस्त्रबुद्धे आणि त्याच्या पत्नी अंजली हे दोघेही पंजाब नॅशनल बँकेमध्ये कामाला होते. संसार अगदी सुखात आणि आनंदी सुरू होता. एक मुलगा आणि मुलगी उच्च शिक्षित. सहस्त्रबुद्धे दाम्पत्याने निवृत्तीनंतर रंगवलेले सर्व स्वप्न पूर्ण करण्याची वेळ जवळ आली असताना अंजली यांना स्थन कर्करोग (ब्रेस्ट कॅन्सर)या आजाराचे निदान झाले. अंजली यांनी ही बाब सर्वांपासून लपवून ठेवली, त्यामुळे आजार बळावला होता. मात्र, ज्यावेळी श्रीकांत सहस्त्रबुद्धे यांना ही बाब समजली, त्यावेळी त्यांनी उपचारात कोणत्याही प्रकारची कसर सोडली नाही. परंतु नियतीच्या मनात मात्र वेगळच होतं. 5 डिसेंबर 2016 रोजी अंजली यांनी जगाचा निरोप घेतला तेव्हापासून श्रीकांत सहस्त्रबुद्धे यांना एका प्रश्नाचे उत्तर हवे आहे ते म्हणजे पत्नीने आजाराची माहिती का लपवून ठेवली.
मुकुंद पाध्ये यांचा आदर्श - पाध्ये एज्युकेशनचे संचालक मुकुंद पाध्ये यांनी भारतीय लष्कराच्या सेंट्रल वेल्फेअर फंडासाठी 1 कोटी रुपयांची देणगी दिली होती. त्यांचा हा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून श्रीकांत सहस्त्रबुद्धे यांनी निर्णय घेतला असल्याचं सांगितलं आहे. मी डोळ्यांनी देव बघितला नसला तरी भारतीय लष्करात मला देव दिसत असल्याचं ते म्हणाले आहेत.
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