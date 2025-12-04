ETV Bharat / state

लष्करातील सेवानिवृत्त कर्नलची फसवणूक, बांधकाम व्यवसायिक नरेश कारडाला तीन दिवसांची पोलीस कोठडी

देवळाली कॅम्प येथील हरी निकेतन या गृहप्रकल्पातील फ्लॅटची परस्पर विक्री व त्यावर बेकायदेशीररीत्या कर्ज काढण्याच्या प्रकरणी नरेश कारडा याच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे.

construction businessman Naresh Karda sent to three-day police custody in Nashik
बांधकाम व्यवसायिक नरेश कारडाला तीन दिवसांची पोलीस कोठडी (ETV Bharat Reporter)
author img

By

Published : December 4, 2025 at 8:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नाशिक : नाशिक येथील लष्करातील सेवानिवृत्त कर्नल दर्जाच्या अधिकाऱ्याची तब्बल 72 लाख रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी बांधकाम व्यावसायिक नरेश कारडा याला गुरूवारी (4 डिसेंबर) नाशिकच्या जिल्हा सत्र न्यायालयानं तीन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. देवळाली कॅम्प येथील हरी निकेतन या गृहप्रकल्पातील फ्लॅटची परस्पर विक्री व त्यावर बेकायदेशीररीत्या कर्ज काढण्याच्या प्रकरणी नरेश कारडा याच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे.


फसवणूक व अपहाराचा गुन्हा : नाशिकमधील कारडा इन्फ्रास्ट्रक्चरचा डायरेक्टर नरेश कारडा यानं 2019 साली देवळाली कॅम्प संसरी गाव इथं हरी निकेतन फेज 2 नावाचा पाच इमारतींचा प्रकल्प उभारला. फ्लॅटधारकांनी पूर्ण पेमेंट करून ताबा घेतला असतानाही कारडा यानं त्यांना खरेदीखत तयार करून दिलं नाही. याउलट, सदर मिळकतीवर स्वतःचा मालकीहक्क दाखवून त्यानं कॅप्रीग्लोबल या आर्थिक संस्थेशी संगनमत करून संपूर्ण प्रकल्प बेकायदेशीररीत्या गहाण ठेवला आणि त्यांच्याकडून तब्बल 23 कोटी रुपये कर्ज घेतलं. कर्जाची परतफेड न झाल्यानं कॅप्रीग्लोबलनं संबंधित मिळकतीचा जाहीर लिलाव करण्याची नोटीस फ्लॅटधारकांना दिली. या प्रकरणी फिर्यादी कर्नल विक्रम आदित्य यांच्या तक्रारीवरून बांधकाम व्यावसायिक नरेश कारडा याच्यासह कारडा इन्फ्रास्ट्रक्चरचे इतर 9 जण व कॅप्रीग्लोबल या आर्थिक संस्थेविरुद्ध फसवणूक व अपहाराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.


देशाची सेवा केली पण आज हे दिवस बघायला मिळतायेत : "मी अनेक वर्ष देशाची सेवा केली आणि आज मला हे दिवस बघायला मिळत आहेत. बांधकाम व्यवसाय नरेश कारडा याने बँकेसोबत संगणमत करून आमची फसवणूक केली आहे. आजही कारडा मोठ्या आलिशान बंगल्यात राहतो. आज आमच्या डोक्यावर दोन खोल्यांचे छत्र राहिलं नाही. म्हणून आमची विनंती आहे की, अशा लोकांवर कडक कारवाई केली पाहिजे," असं निवृत्त कर्नल विक्रम आदित्य यांनी म्हटलं आहे.



कारडा विरोधात सहावा गुन्हा दाखल : "निवृत्त कर्नल विक्रमकुमार आदित्य यांची बांधकाम व्यावसायिक नरेश कारडा यानं 72 लाख रुपयांची फसवणूक केली आहे. आम्ही नरेश कारडा याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करून त्याला अटक केली आहे. आज त्याला न्यायालयात हजर केला असता, त्याला तीन दिवसांची पोलीस कोठडी मिळाली आहे. या आधीही कारडावर फसवणुकीचे पाच गुन्हे दाखल आहेत. कारडा किंवा इतर बांधकाम व्यावसायिकांनी नागरिकांची फसवणूक केली असेल तर त्यांनी पोलिसांशी संपर्क साधावा," असं आवाहन आर्थिक गुन्हे शाखेचे सहाय्यक पोलीस आयुक्त संदीप मिटके यांनी केलं आहे.



हेही वाचा :

  1. परळीत ईव्हीएम सुरक्षेवरुन राष्ट्रवादी आक्रमक! माजी नगराध्यक्षांसह कार्यकर्त्यांचा नगरपरिषद कार्यालयासमोर गोंधळ
  2. बेलोरा येथील दत्त मंदिराला साडेपाचशे वर्षांचा इतिहास; राजस्थानी नक्षीकाम अन् एकात्मतेची आहे परंपरा
  3. शहरी नक्षलवाद प्रकरणातील आरोपी प्राध्यापक हनी बाबूला अखेर पाच वर्षांनी हायकोर्टाकडून जामीन मंजूर

TAGGED:

नरेश कारडा
नाशिक
पोलीस कोठडी
फसवणूक व अपहाराचा गुन्हा
NASHIK

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.