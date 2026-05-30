धक्कादायक! प्रसूतीनंतर डॉक्टरांनी महिलेच्या पोटातच विसरली शस्त्रक्रियेची पट्टी, मुंबईच्या रुग्णालयातील प्रकार
प्रसूतीवेळी महिलेच्या पोटात डॉक्टरांकडून कॉटन गॉझचा एक तुकडा विसरल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. मुंबईच्या पायधुणी भागातील नूर रुग्णालयात हा प्रकार घडला.
Published : May 30, 2026 at 6:29 PM IST
मुंबई : दक्षिण मुंबईतील पायधूनी भागातून वैद्यकीय हलगर्जीपणाचा एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. प्रसुतीकरता मोहम्मद अली रोडवरील नूर रूगणालयात दाखल झालेल्या एका महिलेच्या पोटात डिलिव्हरी दरम्यान ऑपरेशनकरता वापरला जाणारा कॉटन गॉझचा एक तुकडा तसाच राहिल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
नेमकी घटना काय? : दक्षिण मुंबईच्या पायधुनी परिसरात वैद्यकीय निष्काळजीपणाचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. मोहोम्मद अली रोडवरील नूर रुग्णालयात 10 मे रोजी एका महिलेची प्रसूती डॉ. आनम सय्यद यांच्या देखरेखीखाली झाली. त्यानंतर 14 मे रोजी तिला डिस्चार्ज देण्यात आला. डिस्चार्जनंतर काही दिवसांतच महिलेला ताप, पोटदुखी सुरू झाली. पुन्हा रुग्णालयात गेल्यावर तिला सामान्य उपचार देण्यात आले, मात्र त्रास वाढतच गेला. यानंतर कुटुंबीयांनी इतर रुग्णालयात तपासणी केली. सिटी स्कॅनमध्ये धक्कादायक बाब समोर आली. प्रसूतीदरम्यान वापरलेला कॉटन गॉझचा तुकडा महिलेच्या पोटातच राहिल्याचं निष्पन्न झालं. सध्या या प्रकरणामुळे रुग्णालयाच्या निष्काळजीपणावर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
चूक लक्षात येताच नूर रूग्णालयाकडून लपवाछपवीचा प्रयत्न : चूक लक्षात येताच नूर रुग्णालयाकडून संबंधित महिलेला पुन्हा दाखल करून घेण्यात आलं. त्यानंतर तिच्या पतीला एक इंजेक्शन आणण्यासाठी बाहेर पाठवण्यात आलं आणि लगेचच पत्नीवर तातडीनं ऑपरेशन करावं लागेल, असा फोन त्याला करण्यात आला. या प्रकारामुळे पतीला संशय आला. त्यानं डॉक्टरांकडे याची विचारणा करत वैद्यकीय अहवालांची मागणी केली. तेव्हा त्याला उलट-सुलट उत्तर देऊन कोणतंही स्पष्टीकरण देण्यास टाळाटाळ सुरू केली. पतीनं त्यानंतर लागलीच रुग्णालय गाठून पत्नीचे सर्व रिपोर्ट मिळवले. मिळालेले रिपोर्ट त्यानं दुसऱ्या एका ओळखीच्या डॉक्टरला पाठवले, तेव्हा त्यांनी खरा प्रकार त्यांना समजावून सांगितला.
पोलिसांकडून कठोर कारवाईचं आश्वासन : खरा प्रकार समजताच पती शमसाद अली सय्यद यांनी ऑपरेशन तत्काळ थांबवून पायधुनी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी प्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात घेऊन आधी रुग्णावर तातडीनं उपचार करण्याचा सल्ला दिला. त्यानंतर शुक्रवारी रात्री पुन्हा शस्त्रक्रिया करण्यात आली आणि पोटात राहिलेला कॉटन गॉझचा तुकडा बाहेर काढण्यात आला. सध्या महिलेची प्रकृती स्थिर असून पोलिसांकडून संबंधित डॉक्टर आणि रुग्णालयावर कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया सुरू आहे.
