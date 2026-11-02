सातारा जिल्हा बँक निवडणुकीचा मंगळवारी निकाल; मंत्री शंभूराज देसाई, जयकुमार गोरे यांच्या जय-पराजयाचा होणार फैसला
सातारा जिल्हा बँकेच्या उद्या (मंगळवारी) होणाऱ्या निकालाकडे पश्चिम महाराष्ट्राच्या सहकार वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
Published : November 2, 2026 at 7:38 PM IST
सातारा - सातारा जिल्हा बँक निवडणुकीची मतमोजणी मंगळवारी (3 नोव्हेंबर) रोजी सकाळी 8 वाजता जरंडेश्वर नाक्यावरील सातारा जिल्हा नागरी सहकारी बँक असोसिएशनच्या सभागृहामध्ये पार पडणार आहे. सुरूवातीलाच सोसायटी मतदार संघातील मतमोजणी होणार असल्याने पालकमंत्री शंभूराज देसाई आणि ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या जय-पराजयाचा फैसला सुरूवातीलाच होणार आहे.
सातारा जिल्हा बँकेच्या मतमोजणीसाठी सहा टेबल असणार आहेत. उमेदवार, त्यांच्या प्रतिनिधींसमोर मतपेट्या उघडल्या जातील. मतपेट्यातील सर्व मतदारसंघांच्या मतपत्रिका वेगवेगळ्या करून मतदार संघ निहाय गठ्ठे बांधण्यात येतील. त्यानंतर सोसायटी मतदारसंघाच्या मतांची पहिल्यांदा मोजणी करण्यात येईल. त्यानंतर राखीव व औद्योगिक मजूर मतदार संघाची मतमोजणी करण्यात येईल. मतमोजणीसाठी फक्त निवडणूक लढवणारे उमेदवार, त्यांच्या मतमोजणी प्रतिनिधींनाच प्रवेश देण्यात येणार आहे.
सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी रविवारी (1 नोव्हेंबर) 97 टक्के मतदान झालं होतं. कोरेगाव, खंडाळा, आणि वाई या तालुक्यात सर्वच्या सर्व म्हणजे शंभर टक्के मतदान झालं. संजयकुमार सुद्रिक हे निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून काम पाहत आहेत. मतमोजणी केंद्र सीसीटीव्हीच्या निगराणीखाली आहे. मतमोजणीसाठी मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात येणार आहे.
जिल्हा बँकेच्या पाटण, फलटण, माण, कोरेगाव आणि जावळी तालुका सोसायटी मतदार संघात मोठी चुरस आहे. पालकमंत्री शंभूराज देसाई, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. शंभूराज देसाईं सोबत 58 ठराव धारक मतदार मतदानासाठी आले होते. त्यामुळे पालकमंत्र्यांना विजयाची खात्री आहे. माण तालुका सोसायटी मतदार संघात मंत्री जयकुमार गोरे, त्यांचे सख्खे बंधू शेखर गोरे आणि माजी आमदार सदाशिव पोळ यांचे पुत्र मनोज पोळ यांच्यामध्ये तिरंगी लढत झाली आहे. फलटण सोसायटी मतदार संघात निंबाळकर घराण्यातील संजीवराजे आणि समशेरसिंह निंबाळकर यांच्यापैकी कोण बाजी मारणार, याचीही उत्सुकता आहे.
कोरेगावमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार) उमेदवार तथा जिल्हा बँकेचे माजी उपाध्यक्ष सुनील माने आणि जावळी सोसायटी मतदार संघात विद्यमान संचालक ज्ञानदेव रांजणे विरूद्ध विठ्ठल गोळे यांच्यात लढत झाली आहे. मागील निवडणुकीत अवघ्या एका मताने पराभव झालेल्या राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी यंदा निवडणूक रिंगणातून धक्कादायकरित्या माघार घेतली. त्यामुळे रांजणेच दुसऱ्यांदा बाजी मारणार की गोळे गुलाल उडवणार, हे निकालानंतर स्पष्ट होईल.
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