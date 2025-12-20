उद्याचे निकाल महायुतीच्या उत्तम भविष्याचे असतील; मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केला विश्वास
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीचा निकाल रविवारी जाहीर होणार आहे. दरम्यान नागपुरात माध्यमांशी बोलताना मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महायुतीच्या विजयाचा विश्वास व्यक्त केला.
नागपूर : स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीचा निकाल रविवारी जाहीर होणार आहे. त्याआधीपासूनच राजकीय पक्षांनी आणि उमेदवारांनी जल्लोष करायला सुरुवात केली आहे. नागपुरात माध्यमांशी बोलताना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत भाजपा आणि महायुतीला मोठं यश मिळणार असा विश्वास व्यक्त केला.
...म्हणून आमचा मोठा विजय होणार : "उद्याचा निकाल भाजपा आणि महायुतीसाठी विजयाचा दिवस असणार आहे. भाजपाला कधी मिळालं नाही, एवढं यश नगरपरिषद निवडणुकीत मिळणार आहे. जिथं आम्ही यापूर्वी कधीच जिंकलो नव्हतो. त्या नगरपालिका आम्ही जिंकणार आहोत, असा दावा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला. निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये आम्ही बघितलं की मतदारांचा कल भाजपाच्या बाजूनच आहे. म्हणून आमचा मोठा विजय होणार," असं मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.
अजित पवार त्यांच्या पक्षाचे निर्णय घेतील : "महायुतीत अनेक ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष नाही. अजित पवार यांना त्यांच्या पक्षाचे अधिकार आहेत. महायुतीत आम्ही करत आहोत. मात्र मोठ्या संख्येनं कार्यकर्ते अपेक्षा ठेवून आहेत. त्यामुळं सर्वांना संधी मिळू शकत नाही. काही ठिकाणी राष्ट्रवादी वेगळी लढेल. तिथं आमच्यात मैत्रीपूर्ण लढत होईल. मात्र, त्यामुळं कटूता निर्माण होणार नाही याची काळजी आम्ही घेऊ," असं मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितलं.
मुंबईत महायुती फायनल : "दोन दिवसात मुंबईतील भाजपा आणि शिवसेनेची कोअर कमिटी बसून अंतिम निर्णय करणार आहे. पहिल्या टप्प्यात शिवसेना आणि भाजपाचे कोअर कमिटीचे मेंबर चर्चेसाठी बसत आहेत," अशी माहिती चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
पिंपरी-चिंचवडमध्ये भाजपाचा महापौर : "आज पुणे, पिंपरी-चिंचवडमध्ये मोठ्या संख्येनं इतर पक्षाचे कार्यकर्ते भाजपामध्ये येत आहेत. ही इन्कमिंग होत असताना मला विश्वास आहे की पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत भाजपाचा महापौर बसेल," असा विश्वास मंत्री बावनकुळे यांनी व्यक्त केला.
सामना विरोधकांचं मुखपत्र : "सामनामधून आमच्यावर स्तुती सुमनं उधळली जातील अशी आमची अपेक्षा नाही. ते विरोधातच बोलणार. सामना हे विरोधकांचं मुखपत्र आहे. त्यामुळं ते जे बोलतात तेच लिहिलं जातं. उद्धव ठाकरे यांना विरोधी पक्षाच्या भूमिकेतून बोलावं लागतं," असं बावनकुळे म्हणाले.
याकरिता आहे एसआयआर : "एसआयआर हे डुप्लिकेट घुसखोरांचं नाव हटवण्यासाठीच आहे. मतदार यादी सुधारणा करणं दुबार, तिबार नावं काढणं निवडणूक आयोगाचं काम आहे आणि निवडणूक आयोग तेच काम करत आहे," असं चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितलं.
