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निजाम काळात गणेशोत्सव साजरा करणं होतं अवघड: गणेश देखाव्यातून लोकांमध्ये निर्माण केली होती ऊर्जा

लोकमान्य टिळक यांनी सुरू केलेला सोहळा नंतर क्रांतिकारींसाठी वेगळं माध्यम ठरलं. मराठवाड्यात सार्वजनिक गणेशोत्सव जवळपास 1904 पासून सुरू झाला.

Ganesh Festival 2026
संपादित छायाचित्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 16, 2026 at 10:23 PM IST

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छत्रपती संभाजीनगर : आजच्या आधुनिक युगात गणेशोत्सवाचं स्वरूप चांगलंच बदललं आहे. मात्र हा सोहळा सुरू करण्याचा उद्देश्य वेगळा होता. लोकमान्य टिळक यांनी सुरू केलेला सोहळा नंतर क्रांतिकारींसाठी वेगळं माध्यम ठरलं. मराठवाड्यात सार्वजनिक गणेशोत्सव जवळपास 1904 पासून सुरू झाला. त्यावेळच्या औरंगाबाद शहरात मोजक्या काही मंडळाच्या माध्यमातून हा सण साजरा करण्यास सुरुवात झाली. मात्र निजाम लोक एकत्र येतील असं सोहळे होऊ नये, यासाठी प्रयत्नशील असायचे. कार्यक्रमांना परवानगी नाकारणं आणि जर परवानगी दिली, तर त्यांना अनेक नियम अटी लादण्यात येत होत्या. जनजागृती करत असताना त्यामध्ये निजाम किंवा इंग्रजांच्या विरोधात काही बोललं जात आहे का? त्याकडं लक्ष ठेवलं जायचं. त्याकाळात पुरवार कुटुंबीयांनी गणेशोत्सवात महत्वाची भूमिका बजावली होती, अशी माहिती श्रीप्रकाश पुरवार यांनी दिली. पुरवार कुटुंबीयांकडं आजही त्याकाळातील आणि त्यापूर्वीच्या अनेक गणेशमूर्ती जतन करून ठेवण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये सातवाहन काळातील दगडी गणेश मूर्तींचा देखील समावेश आहे, असं त्यांनी यावेळी सांगितलं.

Ganesh Festival 2026
गणेश मूर्ती (ETV Bharat)

मराठवाड्यात उशिरा सुरू झाला गणेशोत्सव : "देश स्वतंत्र होण्यासाठी क्रांतिकारकांनी महत्वाचा लढा दिला. त्यावेळी लोकांमध्ये जनजागृती करणं गरजेचं होतं. विशेष म्हणजे लोकांपर्यंत पोहचणं आणि आपला संदेश सर्वसामान्यांपर्यंत पोहचवणं आवश्यक होतं. त्यासाठी प्रभावी माध्यम म्हणून लोकमान्य टिळकांनी 1895 मध्ये सार्वजनिक गणेशोत्सवाला सुरुवात केली. स्वातंत्रसेनानी यांना संदेश देणं आणि जनजागृती करण्यासाठी विविध उपक्रम राबवण्यात येत होते. मात्र लोकांनी एकत्र येऊ नये, आंदोलनाचा भाग होऊ नये, यासाठी मराठवाड्यात राज्य करणाऱ्या निझामांनी सोहळा साजरा करण्यास मनाई केली होती. त्यामुळे 1904 पर्यंत छत्रपती संभाजीनगर म्हणजेच त्याकाळच्या औरंगाबाद जिल्ह्यात सार्वजनिक उत्सव होत नव्हते. मात्र 1904 मध्ये कै. जानकीलाल पुरवार यांनी त्यांच्या राहत्या घरी सार्वजनिक गणपतीची स्थापना केली. ती देवडी भागापुरती मर्यादित राहिली. त्यांनंतर 1915 नंतर खऱ्या अर्थानं खुल्या पणानं किंवा जाहीरपणानं उत्सव सुरू झाला. 1918 नंतर त्याला सार्वजनिक स्वरूप प्राप्त झालं. त्यामध्ये काही प्रमाणात जनजागृती करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता," अशी माहिती पुरवार यांचे वंशज श्रीप्रकाश पुरवार यांनी दिली.

निजाम काळात गणेशोत्सव साजरा करणं होतं अवघड: गणेश देखाव्यातून लोकांमध्ये निर्माण केली होती ऊर्जा (ETV Bharat)

निजाम देत नसत परवानगी : "भारत देश 15 ऑगस्ट 1947 मध्ये स्वतंत्र झाला, तरी त्यात हैदराबाद संस्थान समाविष्ट नव्हतं. त्यामुळे हा भाग स्वतंत्र करण्यासाठी एक वर्ष, एक महिना आणि दोन दिवस अधिक प्रतीक्षा करावी लागली. 17 सप्टेंबर 1948 रोजी हा पूर्ण भाग स्वतंत्र झाला. मात्र तोपर्यंत निझाम यांनी अनेक निर्बंध त्यांच्या सत्ता असलेल्या भागांमध्ये लावले. भारत स्वतंत्र करण्यासाठी ज्या पद्धतीनं लोकांना एकत्र करण्याचं काम उत्सवात केलं जायचं, तसं होऊ नये, यासाठी त्यांनी लोकांना एकत्र येऊन सोहळे साजरे करण्यास मनाई केली. त्यामुळे सार्वजनिक गणेशोत्सव साजरा करण्यासाठी परवानगी देण्यात येत नव्हती. 1918 मध्ये पहिल्यांदा जाहीरपणे सार्वजनिक गणेशोत्सव साजरा करण्यासाठी लोक पुढं आले. त्यावेळी श्रीगणेश भक्त मंडळ, बाल गजानन गणेश मंडळ, विद्यार्थी गणेश मंडळ, हनुमान गणेश मंडळ अशा गणेश मंडळांची स्थापना करण्यात आली. आरती, पूजन आणि धार्मिक कार्यक्रमाची रेलचेल वाढली. त्यामधून सामाजिक संदेश देण्याचं काम वाढलं. मात्र कोणी क्रांतिकारी त्यामाध्यमातून उद्रेक माजवण्याचा प्रयत्न करत आहे का? याकडं निजामाचं लक्ष असायचं," असं श्रीप्रकाश पुरवार यांनी सांगितलं.

Ganesh Festival 2026
गणेश मूर्ती (ETV Bharat)

सार्वजनिक देखावे देखील होते बोलके : "मराठवाड्यात सार्वजनिक गणेशोत्सवाला उशिरा सुरुवात झाली. हळूहळू त्यामाध्यमातून सामाजिक संदेश आणि लोकांमध्ये प्रेरणा निर्माण करण्यासाठी देखावे सुरू करण्यात आले. त्यावेळी गाजलेले देखावे म्हणजे इंग्रजांचं चिन्ह म्हणून सिंह दर्शवण्यात येत होता, तर भारताला दर्शवण्यासाठी हत्ती दर्शवण्यात येत असायचा. त्यावरूनच गणपती बाप्पा हत्तीवर बसून सिंहाची शिकार करत असल्याचा देखावा, त्यावेळी करण्यात आला होता. तर त्यापूर्वी साखळदंडात असलेल्या भारत मातेला छत्रपती शिवाजी महाराज मुक्त करत आहेत, असा देखावा सादर केला होता. या देखाव्यांची त्यावेळी चांगलीच चर्चा झाली होती," असा अनुभव श्रीप्रकाश पुरवार यांनी सांगितला. तर "सामाजिक देखावे, सजीव देखावे यांच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांमध्ये जागृती करण्यात येत होती. सार्वजनिक गणेश उत्सवाच्या परवानगीला बाप्पाची मूर्ती कशी असणार, कोण आणणार अशी अनेक प्रकारची माहिती द्यावी लागायची. मंडळाचा सरचिटणीस याच्याकडं सगळी जबाबदारी असायची, त्यामुळे कोणी पुढं येत नव्हतं. मात्र मन्नूलाल पुरवार यांनी बरीचवर्ष काम पाहिलं. नंतर परवानगी घेणं सोपं झाल्यावर बरीच मंडळी पुढं आली," अशी माहिती देखील त्यांनी दिली.

Ganesh Festival 2026
गणेश मूर्ती (ETV Bharat)

स्वातंत्रसेनानींना आश्रय दिल्यानं द्यावी लागली जमीन : श्रीप्रकाश पुरुवार यांचे पंजोबा आणि आजोबा हे स्वातंत्र्य संग्रमात सहभागी होते. "त्यावेळेस स्वातंत्र्य सेनानी अनंत कान्हेरे यांना कुटुंबीयांनी आश्रय दिला. शहागंज परिसरातील त्यांच्या जुन्या वाड्यात तळघरात त्यांना लपण्यासाठी जागा दिली. तळ घरातून बाहेर पडण्यासाठी अनेक गुप्त मार्ग त्यावेळेस होते. त्यामुळे तिथं काही अडचण आली तर पळून जाणं सोपं व्हावं, यासाठी त्या वाड्यामध्ये त्यांना ठेवून सर्व कुटुंबीय दुसऱ्या ठिकाणी किरायाच्या घरात राहण्यास गेले. मात्र त्यावेळेस ही गोष्ट निजामांना कळाली आणि त्या प्रकरणातून सोडून देण्यासाठी जटवाडा भागातील खूप मोठ्या आकाराचा जमिनीचा तुकडा त्यांना लिहून द्यावा लागला. त्यावेळी आमचं कुटुंब वाचलं अन्यथा अख्खं कुटुंब त्याचवेळी संपलं असतं," अशी माहिती देखील श्रीप्रकाश पुरवार यांनी दिली.

Ganesh Festival 2026
गणेश मूर्ती (ETV Bharat)

पुरवार यांच्याकडे अनेक गणपतींचा संग्रह : प्राचीन वस्तू जतन करण्याचा छंद असणारं कुटुंब म्हणून पुरवार कुटुंब परिचित आहे. त्यांच्याकडं शालिवाहन काळापासून ते आजच्या काळापर्यंत अनेक विविध गणेश मूर्ती पाहायला मिळतात. प्रकाश पुरवार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार त्यांच्याकडं जवळपास 3000 गणपतीचा संग्रह अस्तित्वात आहे, मात्र त्यांना ठेवण्यासाठी जागा नसल्यानं अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामध्ये निजामकालीन काही गणपती आजही संग्रहालयात जपून आहेत. त्यांचं एक वैशिष्ट्य देखील पाहायला मिळते. विशेषतः एक गणेश मूर्ती त्यांच्याकडं आहे, ज्यामध्ये मातीपासून तयार केलेली मंदिरात विराजमान अशी मूर्ती सांभाळून ठेवण्यात आली आहे. तसेच नेपाळी, आदिवासी अशा विविध भागांमधून संकलित केलेल्या गणेशमूर्ती आजही त्यांच्याकडं आहेत, अशी माहिती त्यांनी ईटीव्ही भारतला दिली.

Ganesh Festival 2026
जनजागृती करणारं पत्रक (ETV Bharat)

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TAGGED:

RESTRICTIONS ON HINDU FESTIVALS
PURAWAR FAMILY ANCIENT GANESH IDOLS
निजाम काळात गणेशोत्सव
सार्वजनिक गणेशोत्सव
GANESH FESTIVAL 2026

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