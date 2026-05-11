पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनानंतर मंत्री आशिष शेलार यांचा कान्स दौरा रद्द; नेमकं कारण काय?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विदेश दौरे टाळण्याचं आवाहन केल्यानंतर मंत्री आशिष शेलार यांनी कान्सचा दौरा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्यावर त्यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

Minister Ashish Shelar
संग्रहित-मंत्री आशिष शेलार (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 11, 2026 at 6:42 PM IST

मुंबई- देशासमोरील सध्याच्या आव्हानात्मक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर खर्चांमध्ये संयम राखण्याचे संकेत देत राज्याचे सांस्कृतिक कार्य तसेच इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी दिले आहेत. यंदाच्या फ्रान्समधील कान्स चित्रपट महोत्सवाच्या दौऱ्यावर न जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रहिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत अनावश्यक खर्च टाळण्याचं केलेलं आवाहन लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचं शेलार यांनी स्पष्ट केलं.

चित्रपट महोत्सवात ऑनलाईन पद्धतीने सहभागी होणार-“देश कठीण काळातून जात असताना प्रत्येकानं जबाबदारीने वागणं आवश्यक आहे. त्यानुसार विभागीय खर्चांमध्ये संयम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अधिकाधिक बैठका व्हर्च्यूअल माध्यमातून घेण्यात येतील. संसाधनांचा मर्यादित वापर करण्यावर भर दिला जाईल,” असे शेलार यांनी सांगितलं.

ऑनलाइन माध्यमातून सहभागी होईन- कान्स चित्रपट महोत्सवात महाराष्ट्र शासनाच्या वतीनं होणारा सहभाग पूर्वनियोजित पद्धतीनं सुरू राहणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. "मराठी चित्रपटांच्या आंतरराष्ट्रीय प्रसारासाठी आवश्यक समन्वय आणि सहकार्य संबंधित यंत्रणांकडून करण्यात येईल. तसेच, मराठी सिनेमाला प्रोत्साहन देण्यासाठी जिथे आवश्यकता असेल, तिथे मी ऑनलाइन माध्यमातून सहभागी होईन", असेही शेलार यांनी नमूद केलं.

12 मे ते 22 मे होणार आहे कान्स चित्रपट महोत्सव - फ्रान्समध्ये 12 ते 22 मेदरम्यान कान्स आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव पार पडणार आहे. या महोत्सवातील ‘फिल्म बाजार’ विभागात महाराष्ट्र शासनाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ 2016 पासून सहभागी होत आहे. मराठी चित्रपटांना आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठ मिळावे आणि जागतिक सिनेरसिकांपर्यंत मराठी चित्रपट पोहोचावेत, हा या सहभागामागील उद्देश असल्याचं सांगितलं जातं.

दोन मराठी चित्रपटांची कान्स महोत्सवात निवड- यंदा महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळाच्या वतीनं ‘जीव-द क्रियेचर’ आणि ‘एप्रिल मे 99’ या दोन मराठी चित्रपटांची कान्स महोत्सवाच्या ‘फिल्म बाजार’ विभागासाठी निवड करण्यात आली आहे. मराठी चित्रपटसृष्टीसाठी ही महत्त्वाची संधी मानली जात आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मराठी सिनेमाची ओळख अधिक दृढ करण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून होणार आहे.

