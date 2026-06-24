मुंबईला बुडवून दाखवणाऱ्या कंत्राटदारांना दिलासा; आदित्य ठाकरेंचा सत्ताधाऱ्यांवर हल्लाबोल
रस्ते, नाले, गटारे आणि पावसाळापूर्व कामे पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाला पुरेसा वेळ मिळूनही परिस्थिती हाताळण्यात अपयश आल्याचा आरोप आदित्य ठाकरेंनी केलाय.
Published : June 24, 2026 at 6:29 PM IST
मुंबई : पहिल्याच मुसळधार पावसात मुंबईतील जनजीवन विस्कळीत झाल्यानंतर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते आदित्य ठाकरे यांनी राज्य सरकार, मुंबई महापालिका प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांवर जोरदार टीका केली. रस्ते, नाले, गटारे आणि पावसाळापूर्व कामे पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाला पुरेसा वेळ मिळूनही परिस्थिती हाताळण्यात अपयश आल्याचा आरोप त्यांनी केलाय.
यंत्रणा सक्रिय करण्यात प्रशासन अपयशी : पहिल्याच पावसात मुंबईचे हाल झाले. रस्त्यांची कामे, नाल्यांची साफसफाई, गटारांची कामे पूर्ण करण्यासाठी एक महिना अतिरिक्त वेळ मिळाला होता. अंधेरीतील गांधी मार्केट परिसर आम्ही पूरमुक्त करून दाखवला होता. मात्र पंप सुरू करण्यात आणि यंत्रणा सक्रिय करण्यात प्रशासन अपयशी ठरले. अनेक विमाने रद्द झाली. हे विकसित भारताचे चित्र नाही, असे ठाकरे म्हणाले. महापौरांवर टीका करताना त्यांनी मुंबईत काय चालले आहे, यापेक्षा ढाकामध्ये काय चालले आहे हे पाहण्यात त्यांना अधिक रस आहे. त्यामुळे समोरची परिस्थिती त्यांना दिसत नाही. महापौरांसमोरच एक व्यक्ती मॅनहोलमध्ये पडली, तरी प्रशासन जागे झाले नाही, अशी टीका केली.
ज्यांना ब्लॅकलिस्ट केले त्यांनाच स्थानिक कंत्राटे : पाऊस हा देशासाठी खरा अर्थमंत्री आहे. मात्र सध्या कामे केवळ फोटो काढण्यासाठी केली जात आहेत. ज्यांना ब्लॅकलिस्ट केले त्यांनाच स्थानिक कंत्राटे देण्यात आली. या सर्व घोळानंतरही नागरिकांचे प्राण धोक्यात आले, असेही त्यांनी म्हटले. महापौर आणि उपमहापौरांमधील वादच जनतेसमोर आले असून, त्यांच्या दौऱ्यांतून काहीही साध्य झाले नसल्याचा आरोप करत ठाकरे म्हणाले की, आज मुंबईला त्यांनी बुडवून दाखवले.
आमचे सल्ले सत्ताधाऱ्यांनी स्वीकारावेत- ठाकरे : पाणीटंचाईच्या मुद्द्यावरही त्यांनी सरकारला लक्ष्य केले. एक ते दीड महिना पाण्याचे टँकर वाढले होते. 10 टक्के कपातीचा दावा केला जात असताना अनेक भागांत 40 ते 50 टक्के पाणीकपात आणि कमी दाबाने पाणीपुरवठा होत होता. दुष्काळही सांभाळता आला नाही आणि अतिवृष्टीही हाताळता आली नाही, असा आरोप त्यांनी केला. मुंबईमध्ये मुंबईकरांना नाही तर कंत्राटदारांना दिलासा मिळाला आहे. रेन वॉटर हार्वेस्टिंगसारखे प्रकल्पही ही बीएमसी पूर्ण करू शकलेली नाही. केंद्र, राज्य आणि महापालिकेची सत्ता एकाच पक्षाकडे असूनही काहीच साध्य झाले नाही. दिल्लीत काही झाले तर हिरोंवर जातात आणि मुंबईत काही झाले तर शिवसेनेवर येतात. आम्ही देत असलेले सल्ले तरी सत्ताधाऱ्यांनी स्वीकारावेत, असे आवाहन आदित्य ठाकरे यांनी केलेत.
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