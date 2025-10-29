शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आम्ही सकारात्मक; चर्चा करावी आणि त्यातून मार्ग काढावा - मुख्यमंत्री
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आम्ही सकारात्मक आहोत, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
Published : October 29, 2025 at 4:44 PM IST
पुणे : शेतकरी कर्जमाफीसाठी प्रहार जनशक्ती संघटनेचे प्रमुख बच्चू कडू यांनी आंदोलन सुरू केलं असून सरकारनं आमच्या मागण्या मान्य केल्या नाही, तर आम्ही महाराष्ट्र जाम करणार, असा इशारा देखील त्यांनी दिला आहे. यावर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाष्य केलं आहे. यावेळी, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आम्ही सकारात्मक आहोत. सरकारनं 32000 कोटी रुपयांचा पॅकेज दिलं आहे. पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये आम्ही देत आहोत. त्यामुळं सर्व चर्चेसाठी सरकारची तयारी आहे, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
बैठक बोलावली होती, पण... : पुण्यातील यशदा इथं एका कार्यक्रमाच्या निमित्तानं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते. यावेळी नागपूरमधील बच्चू कडू यांच्या आंदोलनासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विचारण्यात आलं. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "सरकारनं सकारात्मक भूमिका ठेवलेली आहे. आंदोलनाच्या आधी देखील आम्ही बैठक बोलावली होती. आपण चर्चा करून यातून ज्या गोष्टी शक्य त्या करू अशा प्रकारे आम्ही सांगितलं होतं. पहिल्यांदा बच्चू कडूंनी त्याला मान्यता देखील दिली होती. त्यानंतर त्यांनी अर्ध्या रात्री मला संदेश पाठवला की, लोक जमा होतील आणि त्याठिकाणी आम्ही असणार नाही. यामुळं अडचण होऊ शकतं. त्यामुळं आम्ही काय बैठकीला येऊ शकणार नाही. त्यामुळं आम्ही ती बैठक रद्द केली. आजही बावनकुळे साहेबांनी त्यांच्याशी संपर्क केलेला आहे. शेवटी त्यांनी इतके वेगवेगळे प्रश्न मांडलेले आहेत. ते प्रश्न फक्त आंदोलनाच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी सोडू शकत नाही. त्याच्यावर चर्चा करून त्याचा रोड मॅप तयार करावा लागेल. त्यामुळं त्यांना चर्चेचं निमंत्रण देखील आम्ही दिलेलं आहे," असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.
चर्चेसाठी सरकारची तयारी : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुढं म्हणाले की, "कालच्या आंदोलनामुळं लोकांना मोठा त्रास सहन करावा लागला आहे. माझा आवाहन आहे की, त्यांनी चर्चा करावी. अशा आंदोलनात अनेक लोक शिरून... अनेक प्रवृत्ती शिरून... त्या ठिकाणी काही ना काही हिंसक वळण त्याला कसं लागेल असा प्रयत्न करत असतात. त्यामुळं त्यापासून सावध राहण्याची आवश्यकता आहे. तसंच कुठल्याही परिस्थितीत रेल रोको आणि बाकीच्या गोष्टी करणं योग्य नाही. त्या करू दिल्या जाणारही नाहीत. त्यामुळं शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आम्ही सकारात्मक आहोत. या सरकारनं 32000 कोटी रुपयांचा पॅकेज दिल आहे. पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये आम्ही देत आहोत. त्यामुळं चर्चेसाठी सरकारची तयारी आहे. चर्चा करावी आणि त्यातून मार्ग काढावा," असंही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.
कर्जमाफीबाबत मुख्यमंत्री काय म्हणाले? : दरम्यान, कर्जमाफीबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विचारलं असता, ते म्हणाले की "आम्ही त्यासंबंधी कमिटी पण तयार केलेली आहे. आज पहिला प्रश्न असा आहे की, जे शेतकरी आज अडचणीत आहेत. ज्यांचा शेतमाल पूर्ण पावसामुळं त्या ठिकाणी खराब झालेला आहे. शेती खराब झाली आहे. अशा शेतकऱ्यांना पहिल्यांदा मदत करायची की बँकांना मदत करायची हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. शेवटी आपण हे बघितलं तरी आपण जेव्हा कर्जमाफी करतो. त्यावेळेस ते पैसे बँकांना जातात. त्याचा थेट लाभ शेतकऱ्यांना मिळत नाही. त्यामुळं आज पहिल्यांदा शेतकऱ्याच्या खात्यावर पैसे दिले पाहिजेत. ते पैसे जमा करण्याचे काम सुरू झाले आहे," असंही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
