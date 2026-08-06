हायकोर्टाच्या आदेशानंतर निवासी डॉक्टरांचा संप मागे; पण सीसीएमपीधारक बीएचएमएस डॉक्टरांच्या नोंदणीविरोधातील लढा कायम
मुंबई उच्च न्यायलयाने दिलेल्या आदेशानंतर निवासी डॉक्टरांकडून संप मागे घेण्यात आला आहे. आता मागण्यांबाबत मुख्यमंत्र्यांसह चर्चा होणार आहे.
Published : August 6, 2026 at 9:09 PM IST
मुंबई : महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेत (एमएमसी) सीसीएमपी पात्रता असलेल्या बीएचएमएस डॉक्टरांना नोंदणी देण्याच्या प्रस्तावाला विरोध करत निवासी डॉक्टरांनी सुरू केलेलं आंदोलन अखेर मागे घेतलं आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आलं आहे. मुंबईतील महापालिका रुग्णालयांमधील निवासी डॉक्टरांची संघटना असलेल्या बीएमसी मार्डने आंदोलन थांबवलं आहे. तसेच महाराष्ट्रातील निवासी डॉक्टरांची संघटना असलेल्या सेंट्रल मार्डनेही राज्यभर सुरू असलेलं बेमुदत आंदोलन मागे घेतलं आहे.
हे आंदोलन न्यायालयाच्या आदेशाचा आदर राखण्यासाठी आणि रुग्णांची गैरसोय होऊ नये म्हणून मागे घेतलं आहे. मात्र मागण्या मान्य झालेल्या नाहीत, असं संघटनांनी स्पष्ट केलं आहे.
आंदोलन करण्याचं कारण काय होतं? : सीसीएमपी पात्रताधारक बीएचएमएस डॉक्टरांच्या महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेत नोंदणीच्या निर्णयाला विरोधासाठी निवासी डॉक्टरांकडून हे आंदोलन करण्यात आलं होतं. या आंदोलनात संघटनांनी नियमित वैद्यकीय सेवा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने या आंदोलनाची स्वतःहून दखल घेत डॉक्टरांना पुन्हा कामावर रुजू होण्याचे निर्देश दिले. तसेच सरकार आणि डॉक्टरांच्या प्रतिनिधींमध्ये चर्चा करून या विषयावर तोडगा काढण्यास सांगितलं आहे. न्यायालयाचा सविस्तर आदेश अद्याप येणं बाकी आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानंतर बीएमसी मार्डने बाह्यरुग्ण विभाग (OPD), आंतररुग्ण विभाग, नियोजित शस्त्रक्रिया, वैद्यकीय प्रक्रिया, शैक्षणिक कामकाज, प्रयोगशाळा सेवा आणि ताप तपासणी विभागासह बंद असलेल्या सर्व सेवा पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र आंदोलनाच्या काळात आपत्कालीन विभाग आणि अपघात विभागातील सेवा सुरूच ठेवण्यात आल्या होत्या, असं संघटनेकडून सांगितलं आहे.
डॉक्टरांच्या मागण्या कायम : डॉक्टरांच्या मागण्या अद्याप पूर्ण झालेल्या नाहीत, असं सेंट्रल मार्डकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. न्यायालयाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत बीएचएमएस–सीसीएमपी नोंदणी प्रक्रिया थांबवावी. तसेच रुग्णांच्या सुरक्षिततेचा विचार करून योग्य नियम तयार केल्याशिवाय ही प्रक्रिया सुरू करण्यात येऊ नयेत. या मागण्या संघटनेककडून कायम ठेवण्यात आल्या आहेत.
कायदेशीर आणि लोकशाही मार्गाने लढा सुरू ठेवणार : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत या विषयावर लवकरच चर्चा होणार आहे. त्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल. सध्या संप मागे घेतला असला तरी मागण्या पूर्ण होईपर्यंत कायदेशीर आणि लोकशाही मार्गाने लढा सुरू ठेवणार, असं डॉक्टरांच्या संघटनांकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
संघटनांकडून डॉक्टरांचं कौतुक : संघटनांकडून या आंदोलनात सहभागी झालेल्या निवासी डॉक्टरांनी दाखवलेल्या शिस्त आणि एकजुटीचं कौतुक केलं आहे. तसेच संघटनांकडून आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्या विविध वैद्यकीय संघटनांचे आभार मानले आहेत.
सेंट्रल मार्डचे अध्यक्ष काय म्हणाले? : "रुग्णांची सुरक्षितता आणि वैद्यकीय क्षेत्राची गुणवत्ता टिकवण्यासाठी हा लढा पुढेही कायदेशीर मार्गाने सुरू राहणार आहे", असं सेंट्रल मार्डचे अध्यक्ष डॉक्टर अथर्व शिंदे यांनी सांगितलं. त्यामुळे आता डॉक्टरांच्या या मागण्यांबाबत शासनाकडून किती लवकरात लवकर तोडगा काढला जातो, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
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