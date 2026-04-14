बीडच्या डॉक्टर आत्महत्येचं गूढ उकललं; सहकाऱ्याची घटस्फोटीत बहीण करत होती ब्लॅकमेल, आरोपीला 14 दिवस न्यायालयीन कोठडी
डॉक्टर तरुणानं आत्महत्या केल्याममुळे बीड जिल्हा हादरला होता. या प्रकरणी आता त्या आत्महत्येचं गूढ उलगगडलं आहे. घटस्फोटीत तरुणीच्या ब्लॅकमेलींगला कंटाळून त्यानं आत्महत्या केल्याचं स्पष्ट झालं.
Published : April 14, 2026 at 7:06 PM IST
बीड : अंबाजोगाई इथल्या स्वाराती वैद्यकीय महाविद्यालयातील पदव्युत्तर शिक्षण घेत असलेल्या निवासी डॉक्टर तरुणानं आत्महत्या केल्यानं मोठी खळबळ उडाली. मंदार उमेश दाभाडे असं या आत्महत्या केलेल्या निवासी डॉक्टराचं नाव आहे. ही घटना 6 एप्रिल रोजी घडली होती. मात्र आता डॉक्टर उमेशनं त्याच्या भावाला लिहिलेली सुसाईड नोट पोलिसांच्या हाती लागल्यानं त्याच्या आत्महत्येचं गूढ उलगडण्यात पोलिसांना यश आलं आहे. आंबेजोगाई डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणात आरोपी मुलीला दोन दिवसाची पोलीस कोठडी सुरुवातीला देण्यात आली. त्यानंतर 14 दिवसाची न्यायालयीन कोठडी मिळाली आहे. शहर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक शरद जोगदंड यांनी ही माहिती दिलेली आहे.
डॉक्टर मंदार याची आत्महत्या : अंबाजोगाईतील स्वाराती वैद्यकीय महाविद्यालयात पदव्युत्तर शिक्षण घेत असलेला डॉ मंदार उमेश दाभाडे (वय २९) हा चनई रोड भागात संत रोहिदास नगर इथं भाड्याच्या खोलीत वास्तव्यास होता. 6 एप्रिल 2026 रोजी पहाटे त्यानं राहत्या घरात आत्महत्या केल्यानं मोठी खळबळ उडाली. डॉ मंदार याच्या घरचं दार उघडत नसल्यानं शेजाऱ्यांना संशय आला. त्यामुळे पोलिसांच्या मदतीनं डॉक्टर मंदार दाभाडे याच्या घराचं दार उघडण्यात आलं. उच्चशिक्षित डॉक्टरनं टोकाचं पाऊल का उचललं असावं, यासह अनेक प्रश्न उपस्थित झाले होते.
मरण्यापूर्वी डॉक्टर मंदारनं पाठवला पासवर्ड : डॉक्टर मंदारनं उचलेल्या टोकाच्या निर्णयामुळे सुरुवातीला या आत्महत्येचं कारण अस्पष्ट होतं. मात्र मरण्यापूर्वी डॉक्टर मंदार दाभाडे यानं आपल्या भावाच्या मोबाईलवर पाठवलेल्या एका पासवर्डमुळे या प्रकरणातील धक्कादायक वास्तव उघड झालं. सहकाऱ्याच्या बहिणीच्या जाचाला कंटाळून त्यानं आत्महत्या केल्याची माहिती तपासात समोर आल्याचं पोलिसांनी स्पष्ट केलं आहे. या सर्व प्रकारामुळे डॉक्टर मंदार दाभाडे याच्या कुटुंबाला मोठा धक्का बसला आहे. अखेर याप्रकरणी मृत डॉक्टरच्या भावानं दिलेल्या तक्रारीनंतर अंबाजोगाई येथील शहर पोलीस ठाण्यात त्या संबंधित महिलेवर अखेर गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणाचा उलगडा अतिशय फिल्मी पद्धतीनं झाला असून मंदार यांनी आत्महत्येपूर्वी त्यांचे भाऊ लौकिक दाभाडे यांना त्यांच्या मोबाईलचा पासवर्ड पाठवला. मयत डॉक्टर मंदार दाभाडे याचा अंत्यविधी आटोपल्यानंतर लौकिक यांनी तो पासवर्ड वापरून मंदार याचा मोबाईल उघडला. यावेळी, त्यामध्ये एक धक्कादायक सुसाईड नोट आढळून आली. त्यात मंदार यांनी 'सॉरी पप्पा व भैया' असं म्हणत आपल्या वडिलांची आणि भावाची माफी मागितली असून स्वतःवर ओढवलेल्या प्रसंगाचं वर्णन केलं आहे.
सहकाऱ्याच्या घटस्फोटित बहिणीनं केलं ब्लॅकमेल : डॉक्टर मंदार दाभाडे याच्या एका सहकाऱ्याच्या घटस्फोटित बहिणीसोबत (मूळ रा. छत्रपती संभाजीनगर, ह. मु. रोहिदास नगर, चनई रोड, अंबाजोगाई) डॉक्टर मंदार याची ओळख होती. तिने मंदार याला स्वतःचे अश्लील व्हिडिओ आणि चॅट्स पाठवून शरीरसंबंधांसाठी प्रवृत्त केलं होते. त्यानंतर तिनं 'मी गर्भवती असून माझ्याशी लग्न कर, नाहीतर मी विष पिऊन आत्महत्या करेन आणि सुसाईड नोटमध्ये तुझं नाव लिहीन, अशी धमकी देत त्याला सातत्यानं ब्लॅकमेल करण्यास सुरुवात केली असल्याचं देखील त्या नोटमध्ये लिहिलं असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. या सततच्या मानसिक त्रासामुळे आणि बदनामीच्या भीतीने डॉक्टर मंदार दाभाडे खचून गेला. त्यातूनच त्यानं टोकाचं पाऊल उचललं, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. या धक्कादायक खुलाशानंतर डॉक्टर मंदार दाभाडे याचा भाऊ लौकिक दाभाडे यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून अंबाजोगाई येथील शहर पोलीस ठाण्यातील पोलिसांनी अखेर आरोपी महिले विरुद्ध भारतीय न्याय संहितेच्या (बीएनएस) कलम १०८ नुसार आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल केला आहे. या गंभीर प्रकरणाचा पुढील तपास सहायक पोलीस निरीक्षक ससाणे करत आहेत.
(टीप - जर तुमच्या मनात आत्महत्येचे विचार येत असतील किंवा तुम्हाला एखाद्या मित्राची काळजी वाटत असेल किंवा तुम्हाला भावनिक आधाराची गरज असेल, तर स्नेहा फाउंडेशन - 04424640050 (24x7 उपलब्ध) किंवा iCall, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस हेल्पलाइन - 9152987821 सोमवार ते शनिवार सकाळी 8 ते 10 पर्यंत उपलब्ध आहे.)
