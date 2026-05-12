महायुतीतील वाढत्या अंतर्गत संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर समन्वय समितीत फेरबदल
Published : May 12, 2026 at 4:38 PM IST
मुंबई- महाराष्ट्रातील सत्ताधारी महायुतीमध्ये वाढत्या अंतर्गत मतभेद, स्थानिक पातळीवरील संघर्ष आणि श्रेयवादाच्या राजकारणाच्या पार्श्वभूमीवर अखेर उच्चस्तरीय समन्वय समितीची स्थापना करण्यात आलीय. भाजपा, शिवसेना (एकनाथ शिंदे) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) या तिन्ही घटक पक्षांमध्ये तळागाळापर्यंत सुसूत्रता राखणे, सरकारमधील निर्णय प्रक्रियेत एकवाक्यता निर्माण करणे आणि स्थानिक पातळीवरील वाद वेळीच सोडवणे, या उद्देशाने ही समिती स्थापन करण्यात आल्याचे सांगितले जातंय.
महायुतीत विशेष समिती स्थापन : विशेष म्हणजे या समितीत तिन्ही पक्षांच्या प्रदेशाध्यक्षांऐवजी थेट ज्येष्ठ मंत्र्यांना स्थान देण्यात आले असून, यावरून महायुती नेतृत्वाने समन्वयाची जबाबदारी अधिक प्रभावी पातळीवर नेण्याचा प्रयत्न केल्याचे मानले जात आहे. महायुतीमधील विविध स्थानिक वाद अलीकडच्या काळात उघडपणे समोर येत होते. काही ठिकाणी भाजपा, शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या स्थानिक नेत्यांमध्ये संघर्ष वाढल्याचे चित्र होते. त्याच पार्श्वभूमीवर या नव्या समितीची घोषणा करण्यात आली असून, तिन्ही पक्षांतील नेते आणि कार्यकर्त्यांमध्ये संवाद कायम ठेवणे, प्रशासनातील अडथळे दूर करणे आणि विरोधकांच्या टीकेला एकत्रितपणे उत्तर देणे, ही समितीची प्रमुख जबाबदारी असणार आहे.
प्रदेशाध्यक्षांऐवजी मंत्र्यांकडे जबाबदारी : सरकारमधील अडचणी, वाद सोडवण्यासाठी प्रदेशाध्यक्षांऐवजी आता मंत्रिस्तरीय समितीकडे जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. रायगडमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना (शिंदे) या दोन पक्षात स्थानिक संघर्ष वारंवार उफाळून येत असल्याने राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांना समितीतून दूर ठेवण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे कल्याण-डोंबिवली आणि मुंबई महानगर प्रदेशात भाजपाचे नेते रवींद्र चव्हाण आणि शिंदे गटातील स्थानिक नेतृत्व यांच्यातील संघर्ष सार्वजनिकपणे समोर आल्यानंतर त्यांनाही समितीतून वगळण्यात आले.
राष्ट्रवादीकडून छगन भुजबळ आणि हसन मुश्रीफ हे प्रतिनिधित्व करणार : साताऱ्यातील स्थानिक राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर शंभूराज देसाई यांनाही मुख्य सदस्यत्वातून बाजूला करण्यात आले असले तरी समितीच्या बैठकींचे समन्वयक म्हणून त्यांच्याकडेच जबाबदारी कायम ठेवण्यात आली आहे. शिवसेनेकडून उदय सामंत आणि दादा भुसे यांचा समावेश करण्यात आला असून, राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून छगन भुजबळ आणि हसन मुश्रीफ हे प्रतिनिधित्व करणार आहेत. नव्या मंत्रिस्तरीय समितीचे उद्दिष्ट स्थानिक वाद वाढण्यापूर्वीच ते सोडवण्याचे असल्याचे सांगितले जात आहे. समितीत भाजपाकडून गिरीश महाजन आणि चंद्रशेखर बावनकुळे यांची नियुक्ती करण्यात आलीय.
शिवसेना (उबाठा) ची समन्वय समितीवर टीका : या समन्वय समितीची गरज काय याबाबत मंत्री आशिष शेलार यांना विचारले असता त्यांनी याबाबत बोलणे टाळले आणि महायुतीत सर्व आलबेल असल्याचा दावा केलाय. दरम्यान, शिवसेना (उबाठा) प्रवक्ते आनंद दुबे यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना भाजपावर टीका केली. ते म्हणाले , “भाजपा अमिबासारखा मित्रपक्षांना गिळंकृत करत आहे. यामुळे समन्वय इतका विस्कळीत झाला आहे की तो सांभाळण्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याची वेळ आल्याचेही त्यांनी म्हटलंय. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची चाहूल लागलेली असताना महायुती आता समन्वयाचे चित्र उभे करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे मानले जात आहे.
समितीची कार्यपद्धती कशी असेल? : महायुतीने स्थापन केलेल्या नव्या समन्वय समितीची बैठक दर 15 दिवसांनी अथवा आवश्यकतेनुसार तातडीने घेण्यात येणार आहे. मित्रपक्षांतील स्थानिक पातळीवरील वाद, मतभेद किंवा संघर्ष निर्माण झाल्यास त्यावर मध्यस्थी करून तोडगा काढण्याची जबाबदारी या समितीवर सोपवण्यात आली आहे. प्रशासकीय पातळीवरील अडथळे दूर करून विकासकामांना गती देणे आणि सरकारमधील समन्वय अधिक परिणामकारक करणे, ही समितीची प्रमुख भूमिका असेल. समितीने दिलेल्या सूचना आणि नोंदीद्वारे मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री अंतिम निर्णय घेणार असल्याची माहिती आहे. महायुती सरकारमध्ये विविध योजनांच्या श्रेयावरून निर्माण होणारे तणाव हे नियंत्रणात ठेवणे, हा सुद्धा या समितीमागील महत्त्वाचा उद्देश मानला जात आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर जनतेसमोर महायुती एकसंध असल्याचा संदेश देण्याचाही प्रयत्न या माध्यमातून केला जाणार आहे.
