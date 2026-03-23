सरकारी जमिनींचा वापर करूनही गरीबांना धर्मादाय रुग्णालयात उपचाराला नकार;  समितीमार्फत आढावा घेण्यात येणार

विधानपरिषदेत सरकारी जमिनीवर असलेल्या रुग्णालये आणि जिमखान्यांकडून नियमांचं उल्लंघन होत असल्याचा मुद्दा गाजला.

विधान भवन (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 23, 2026 at 8:09 PM IST

Updated : March 23, 2026 at 8:28 PM IST

मुंबई : राज्यात सरकारी जमिनी भाडेतत्त्वावर देऊन उभारण्यात आलेल्या रुग्णालये, जिमखाने आणि शैक्षणिक संस्थांकडून सामान्य नागरिकांना अपेक्षित सुविधा मिळत नसल्याचा गंभीर मुद्दा विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान विधानपरिषदेत उपस्थित करण्यात आला. गरीबांसाठी 25 टक्के आरक्षणाची अट असतानाही नियमाचं पालन होत नसल्याची बाब सदस्यांनी ठळकपणे मांडली.


नागरिकांनाच सदस्यत्व नाकारलं जाणं ही हुकूमशाही : सदस्य सचिन अहिर आणि शिवाजीराव गरजे यांनी याबाबत स्वतःचे अनुभव सांगताना जिमखान्यांमधील सदस्यत्व प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. गरजे यांनी सांगितलं की, मी अ‍ॅडिशनल कमिशनर असताना एका क्लबमध्ये सदस्यत्व मागितलं असता सरकारी अधिकारी असल्यामुळं सदस्यत्व देता येणार नाही असं सांगण्यात आलं. मात्र, काही विशिष्ट लोकांना आणि अमराठी लोकांना जास्त प्रमाणात सदस्यत्व दिलं जातं, हेही निदर्शनास आलं. सरकारी जमीन वापरूनही स्थानिक नागरिकांनाच सदस्यत्व नाकारलं जाणं ही हुकूमशाही असल्याचं आहे. यावर कठोर नियम करणं आवश्यक असल्याची त्यांनी मागणी केली.


जमिनींचा लाभ सर्वसामान्यांना मिळायलाच हवा : याच चर्चेत सदस्य अनिल परब यांनीही प्रश्न उपस्थित करत विचारलं की, "शासनाची जमीन भाडेपट्ट्यावर घेऊन सुविधा उभारणाऱ्या संस्था या फक्त काही विशिष्ट लोकांसाठी आहेत का की सामान्य नागरिकांसाठी? शासनाने दिलेल्या जमिनींचा लाभ सर्वसामान्यांना मिळायलाच हवा." प्रसाद लाड यांनीही यावर भर देत स्पष्ट केलं की, रुग्णालयांमध्ये गरीबांना 25 टक्के खाटांचा लाभ मिळालाच पाहिजे. तसेच जिमखान्यांमध्ये खेळात प्राविण्य असलेल्या पण संधी नसलेल्या गरीब मुलांना आरक्षण देण्यासाठी कायदा करण्याची गरज असल्याचं त्यांनी नमूद केलं.


अभ्यास समिती स्थापन : यावर उत्तर देताना मंत्री योगेश कदम यांनी सांगितलं की,"अनेक वर्षांपासून शासकीय जमिनीवर सुविधा देणाऱ्या संस्थांकडून अटींचे पूर्ण पालन होत असल्याचं दिसत नाही. अटींचा भंग होऊ नये यासाठी समित्या कार्यरत असून त्या अहवाल सादर करत आहेत. आता या सर्व बाबींचा सखोल आढावा घेतला जाईल". ते पुढे म्हणाले की," 18 फेब्रुवारी 2020 रोजी यासाठी एक अभ्यास समिती स्थापन करण्यात आली आहे. जिमखान्यांमध्ये सदस्यत्व देताना सामान्य नागरिकांसाठी कोणते नियम असावेत, तसेच सरकारी जमिनीवर उभारलेल्या रुग्णालयांचा लाभ सर्वसामान्यांना होतो का?, याचा अभ्यास केला जात आहे. याबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे पालन होते का?, याचाही आढावा घेतला जाईल".


25 टक्के खाटा गरीबांसाठी राखीव ठेवणं बंधनकारक : धर्मादाय रुग्णालयांमधील 25 टक्के आरक्षित खाटांचे नियोजन योग्य प्रकारे होते का?, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली असल्याची माहितीही कदम यांनी दिली. या समितीत विधानसभा आणि विधान परिषद सदस्यांचाही समावेश आहे. पुढील एक महिन्यात या समितीची बैठक घेऊन संपूर्ण परिस्थितीचा आढावा घेतला जाणार आहे. दरम्यान, शासनाने स्पष्ट केलं आहे की, सरकारी जमिनी भाडेतत्त्वावर देताना सामाजिक न्याय आणि पारदर्शकता यावर भर दिला जात आहे. महसूल व वन विभागाकडून बाजारभावाच्या टक्केवारीनुसार भाडे आकारले जाते. तसेच 30 वर्षांच्या कालावधीसाठी भाडेपट्टे दिले जातात. रुग्णालये आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी 25 टक्के खाटा गरीबांसाठी राखीव ठेवणं बंधनकारक आहे.


शासन पातळीवर हालचाली सुरू होणार का? : नगर विकास विभागानंही महानगरपालिका क्षेत्रात रुग्णालयांना वाढीव एफएसआय देताना 25 टक्के आरक्षणाची अट लागू केली आहे. शैक्षणिक संस्थांनाही वंचित घटकातील मुलांसाठी 25 टक्के जागा राखीव ठेवणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. एकूणच, सरकारी जमिनींचा वापर करून सुविधा उभारणाऱ्या संस्थांनी केवळ व्यावसायिक दृष्टिकोन न ठेवता सामाजिक बांधिलकी पाळावी. तसेच गरीब व सामान्य नागरिकांना न्याय मिळावा यासाठी शासन पातळीवर हालचाली सुरू होणार का? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

