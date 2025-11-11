अहिल्यानगर महानगरपालिका निवडणुकीसाठी सर्व ६८ जागांसाठी आरक्षण सोडत जाहीर, दिग्गजांच्या जागी महिलाराज येणार!
अहिल्यानगर महानगरपालिका निवडणुकीसाठी सर्व ६८ जागांसाठी आरक्षण सोडत जाहीर करण्यात आली आहे. यावेळी पहिल्यांदाच महिलांना ५० टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे.
Published : November 11, 2025 at 8:52 PM IST
अहिल्यानगर : राज्य निवडणूक आयोगाच्या मान्यतेनुसार आज अहिल्यानगर महानगरपालिकेच्या प्रभागनिहाय आरक्षणासाठी सोडत काढण्यात आली. महानगरपालिकेच्या सभागृहात शालेय विद्यार्थ्यांच्याहस्ते चिठ्ठी काढून आरक्षण निश्चित करण्यात आलं. यावेळी पहिल्यांदाच महिलांना ५० टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळं आजच्या आरक्षण सोडतीनंतर दिग्गजांच्या प्रभागात आता महिलांना संधी मिळणार असल्यानं महानगरपालिकेत देखील महिलाराज पहायला मिळणार आहे.
प्रारुप आरक्षण हरकती व सूचना : आरक्षण सोडतीनंतर निकाल मान्यतेसाठी राज्य निवडणूक आयोगाकडं सादर करण्यात आला आहे. आयोगाच्या मान्यतेनुसार प्रारुप आरक्षण हरकती व सूचना मागविण्यासाठी १७ नोव्हेंबर रोजी प्रसिध्द करण्यात येणार असल्याचं आयुक्त यशवंत डांगे यांनी सांगितलं.
पाच महिलांच्या जागा चिठ्ठी काढून निश्चित : राज्य निवडणूक आयोगाच्या कार्यक्रमानुसार आरक्षण सोडतीची प्रक्रिया सुरू आहे. प्रभागनिहाय आरक्षण सोडत काढण्यात आली आहे. आयोगाच्या निर्देशानुसार आणि लोकसंख्येनुसार अनुसूचित जमातीसाठी एक जागा प्रभाग सातमध्ये थेट आरक्षणाद्वारे निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच, लोकसंख्येच्या निकषानुसार अनुसूचित जातीच्या ९ जागा थेट आरक्षणाद्वारे निश्चित करण्यात आल्या होत्या. त्यातील पाच महिलांच्या जागा चिठ्ठी काढून निश्चित करण्यात आल्या. त्यानंतर नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या १८ जागांपैकी १७ जागा थेट आरक्षणाद्वारे प्रत्येक प्रभागात एक याप्रमाणे निश्चित केल्या होत्या. एक जागा चिठ्ठी काढून निश्चित करण्यात आली. त्यानंतर नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या महिलांसाठी राखीव असलेल्या ९ जागांपैकी सहा जागा थेट आरक्षणाद्वारे निश्चित झाल्या आहेत. उर्वरित तीन जागा सोडत काढून निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
२० जागा महिला प्रवर्गासाठी राखीव : महानगरपालिकेच्या एकूण जागांपैकी सर्वसाधारण प्रवर्गाच्या ४० जागा असून यापैकी २० जागा सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. आरक्षण सोडत पारदर्शकपणे जाहीररित्या सभागृहात काढण्यात आली. या सोडतीचे थेट प्रक्षेपणही करण्यात आले होते. राज्य निवडणूक आयोगाकडं सोडतीचा निकाल मान्यतेसाठी पाठवण्यात आला आहे. मान्यतेनंतर प्रारूप आरक्षण हरकती आणि सूचनांसाठी १७ नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. त्यावर २४ नोव्हेंबरपर्यंत हरकती आणि सूचना दाखल करता येणार आहेत. प्रारुप आरक्षणावर प्राप्त झालेल्या हरकती आणि सूचनांवर विचार करुन २५ नोव्हेंबर ते १ डिसेंबर दरम्यान निर्णय घेऊन अंतिम आरक्षण विहित नमुन्यात शासन राजपत्रात २ डिसेंबर रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार असल्याचं आयुक्त यशवंत डांगे यांनी सांगितलं.
काही ठिकाणी नाराजीचा सूर : आज जाहीर झालेल्या आरक्षणानंतर शहरातील अनेक दिग्गजांना आपल्या जागी कुटुंबातील महिलांना उमेदवारी द्यावी लागणार आहे. विद्यमान महिला नगरसेवकांच्या जागेवर आता पुरुषांना संधी मिळणार असल्यानं कही खुशी कही गम असं चित्र निर्माण झालं आहे. यंदा ५० टक्के महिलांना संधी मिळणार असल्यानं पूर्वीच्या पुरुष उमेदवारांच्या जागेवर महिला आरक्षण जाहीर झाल्यामुळं काही ठिकाणी नाराजीचा सूर पहायला मिळाला.
यंदा महानगरपालिकेत महिलांना द्यावी लागणार संधी : दरम्यान अहिल्यानगर महानगरपालिकेच्या माजी महापौर रोहिणी शेंडगे यांच्या जागी आता त्यांचे पती व महानगरपालिकेचे माजी विरोधी पक्षनेते संजय शेंडगे यांना संधी मिळणार आहे. याच सोबत शहराचे प्रथम महापौर भगवान फूलसौंदर यांच्याजागी त्यांचे चिरंजीव ॲड.अवधूत फूलसौंदर यंदा निवडणुकीत आपले नशीब आजमावणार असल्याचं समजतं. तर उपनगरातील विद्यमान नगरसेवक सुनील त्र्यंबके यांच्या जागेवर उमेदवारीसाठी त्यांच्या पत्नीसाठी ते प्रयत्न करणार असल्याचं समजतं. तर महानगरपालिकेचे ज्येष्ठ नगरसेवकांनी मात्र प्रभाग बदल झाले तरी आपल्या जनसंपर्काच्या आणि विकासकामाच्या जोरावर निवडणुकीत आपले स्थान सद्या तरी अबाधित ठेवल्याचं चित्र दिसत आहे. एकंदरीतच या निवडणुकीत काही इच्छुक उमेदवारांसह राजकीय पक्षांचा देखील उमेदवार निवडताना कस लागणार असल्याचं दिसून येतेय.
हेही वाचा -
- मित्रपक्षांवर टीका-टिप्पणी करू नका, मुख्यमंत्र्यांची ताकीद; बावनकुळेंकडे भाजपाच्या महाराष्ट्र निवडणूक प्रभारी पदाची जबाबदारी
- शेतकऱ्यांना पीककर्ज देण्यासाठी बँकांना अर्थबळ; नाशिक, नागपूर, धाराशिव जिल्हा बँकांना 827 कोटींचं भागभांडवल
- आगामी निवडणुकीसाठी पुणे महापालिकेकडून आरक्षण सोडत जाहीर; १६५ जागांपैकी ८३ जागा महिलांसाठी राखीव