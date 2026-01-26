'कोणत्याही उमेदवाराकडून मतदानासाठी पैसा घ्यायचा नाही'; पिंगोरी ग्रामस्थांचा निर्णय
पिंगोरी हे गाव सैनिकांचं गाव म्हणून ओळखलं जातं. या गावातील लोकांनी प्रजासत्ताक दिनाला एकत्र येत लोकशाहीचं रक्षण करण्यासाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे.
Published : January 26, 2026 at 8:29 PM IST
बारामती : पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर तालुक्यातील पिंगोरी हे गाव सैनिकांचं गाव म्हणून ओळखलं जातं. या गावाला ऐतिहासिक परंपरा आहे. शिंदे सरदारांचं गाव म्हणूनदेखील हे गाव ओळखलं जातं. या गावातील लोकांनी आज 26 जानेवारी म्हणजेच प्रजासत्ताक दिनी लोकशाहीचं रक्षण करण्यासाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे.
देशातील कोणतीही निवडणूक असो या निवडणुकीमध्ये कोणत्याही उमेदवाराकडून मतदानासाठी पैसा घ्यायचा नाही. अथवा निवडणुकीत कोणत्याही आमिषाला बळी पडायचं नाही असा निर्णय पिंगोरी गावातील ग्रामस्थांनी प्रजासत्ताक दिनी घेतला आहे. एवढेच नाही तर अनेक गावात जाऊन लोकशाहीच्या रक्षणासाठी शंभर टक्के मतदान करण्याचा किंवा मतदाराला जागृत करण्याचा निर्णयदेखील ग्रामस्थांनी घेतला आहे.
स्वागत कमानीच्या कामाचा शुभारंभ : पिंगोरीमध्ये प्रजासत्ताक दिनाचं औचित्य साधून हुतात्मा झालेल्या जवानांच्या स्मृती जतन करण्यासाठी त्याचबरोबर सैन्यामध्ये सेवा बजावत असलेल्या सैनिकांचा अभिमान वाढवण्यासाठी स्वागत कमानीच्या कामाचा शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी गावातील अनेक सेवानिवृत्त सैनिक उपस्थित होते. सेवानिवृत्त सैनिकांच्या हस्ते स्वागत कमानीच्या कामाचा शुभारंभ करण्यात आला.
सर्वजण मिळून लोकशाहीचं रक्षण करूया : "आम्ही देशासाठी सीमेवर लढतो. याचा अभिमान आमच्या गावाला आहे हे ऐकून आम्हाला खूप दिलासा मिळतो. मात्र, या देशात पैसे घेऊन मतदान करत असताना आपण देश चुकीच्या लोकांच्या हातात देतो", अशी भावना सैनिकांनी व्यक्त केली. "चांगल्या व्यक्तींना निवडणुकीत यायचं असलं तर निवडणुकीतील पैशाचा बाजार बंद करायला हवा. तरच लोकशाही टिकेल", असं मत सैनिकांकडून व्यक्त केलं. यानंतर सध्या सुरू असलेल्या जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुकांमध्ये सुरू असलेल्या आर्थिक प्रकारावर चर्चा झाली. "गावातील ग्रामस्थांनी यापुढं कोणत्याही निवडणुकीमध्ये उमेदवाराकडून पैसे घ्यायचे नाहीत, असा निर्णय घेण्यात आला. सैनिक जर देशाचं रक्षण सीमेवर करत असतील तर आपण सर्वजण मिळून लोकशाहीचं रक्षण आपल्या गावातून करूया, असं" महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष बाबा शिंदे यांनी आवाहन केलं.
प्रलोभनांना बळी न पडता योग्य उमेदवारला मतदान करणार : "आमचं सैनिकांचं गाव आहे. आमच्या गावातील दोन जवान हे सीमेवर लढताना हुतात्मा झालेत. देशासाठी जवान लढत असताना आम्हीदेखील लोकशाहीसाठी लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. लोकशाही टिकवण्यासाठी येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये पैसा, जेवणावळी आणि मटण पार्टी अशा कोणत्याही प्रलोभनांना बळी न पडता योग्य उमेदवारला मतदान करण्याचा आम्ही निर्णय घेतला आहे. मागील अनेक निवडणुकांमध्ये आपण पाहिलं की मतदारांना पैसा वाटला जातो. त्यामुळं मतदारदेखील आता पैसे घेतल्याशिवाय मतदानासाठी बाहेर पडत नाहीत. मात्र देशाची लोकशाही अबाधित ठेवायची असेल आणि सत्ता चांगल्या लोकांच्या हातात द्यायची असेल तर मतदारांनी पैसा न घेता मतदान केलं पाहिजे. उमेदवारांनी पैसे वाटण्याची मतदारांनी वाट आता पाहू नये" - बाबासाहेब शिंदे, अध्यक्ष महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटी
"हा निर्णय खूप दिवसापूर्वीच व्हायला पाहिजे होता. त्याला खूप काळ गेला. पूर्वी अशी निवडणुका कधीच पाहिल्या नव्हत्या . आता पैशाच्या जोरावर निवडणुका लढवल्या जातात. त्यामुळं गुन्हेगारही निवडून येतात. अशा स्थितीत गावानं घेतलेला हा निर्णय फार चांगला आहे." - हरिश्चंद्र यादव, माजी सरपंच, पिंगोरी
या निर्णयाबद्दल मी स्वतः प्रथम जाऊन मतदान करणार : गावातील लोकांनी घेतलेल्या या निर्णयाचं सर्वसामान्य मतदारांकडून स्वागत करण्यात येत आहे. याबाबत बोलताना स्थानिक ग्रामस्थ सतीश शिंदे म्हणाले, " ग्रामस्थांनी घेतलेला निर्णय आम्हाला 100% मान्य आहे. त्यामुळं, यापुढं आम्ही कोणत्याही आमिषाला बळी न पडता स्वतः पुढं जाऊन मतदान करणार आहोत. त्याचबरोबर इतर लोकांनादेखील याबाबतची माहिती आम्ही देणार आहोत. लोकशाही बळकट करण्यासाठी त्याचबरोबर जनतेचे राज्य टिकवण्यासाठी हा निर्णय फार महत्त्वाचा आहे. आम्ही आमचं मत कोणत्याही परिस्थितीमध्ये कोणालाही विकणार नाही. आमचे शासनकर्ते आम्ही ठरवणार."
हेही वाचा :