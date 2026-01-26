'महानगरासह ग्रामीण भागाच्या विकासाला सर्वोच्च प्राधान्यक्रम'; मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचं प्रतिपादन
नागपूरमध्ये प्रजासत्ताक दिन साजरा करताना मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जिल्ह्यात सुरू असलेल्या विविध उपक्रमांविषयी माहिती दिली.
Published : January 26, 2026 at 6:01 PM IST
नागपूर : नागपूर जिल्ह्यात मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या उपस्थितीत साजरा करण्यात आला. यावेळी बोलताना मंत्री बावनकुळे म्हणाले, "जिल्ह्यात सर्व क्षेत्रात विविध विकासकामं सुरू आहेत. 2028 पर्यंतचा जिल्ह्याच्या समग्र विकासाचा आराखडा आपण दृष्टीपथात ठेवलं आहे. महानगरासह ग्रामीण भागाच्या विकासाला सर्वोच्च प्राधान्यक्रम आहे. या अनुषंगानं शासनाच्या प्रत्येक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी जनतेचा सेवक या नात्यानं आपली जबाबदारी पार पाडावी." कस्तुरचंद पार्क मैदानावर आयोजित प्रजासत्ताक दिनाच्या मुख्य शासकीय कार्यक्रमात ते बोलत होते.
नागपुरात राबवले विविध उपक्रम : "जिल्ह्यातील सावनेर हे गाव आता सुरक्षा कवच असलेलं गाव म्हणून नावारुपास आलं आहे. सीसीटीव्ही कॅमेराच्या निगराणीतून मोठ्या प्रमाणात गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवलं जात आहे. नागपूर ग्रामीण पोलिसांनी सेव्ह लाईफ इंडियासोबत केलेल्या उपाययोजनांमुळं 2025 मध्ये नागपूरच्या ग्रामीण भागात अपघात आणि मृत्यूंमध्ये घट होताना दिसत आहे. नागपूर शहर पोलीस आधुनिक तंत्रज्ञान आणि कायदेशीर कारवाईच्या माध्यमातून शहर सुरक्षित ठेवण्यासाठी कटिबद्ध आहेत. अमली पदार्थ नियंत्रणासाठी 'ऑपरेशन थंडर', सोशल मीडियावरील आक्षेपार्ह मजकूर ओळखण्यासाठी 'गरुड दृष्टी' आदी उपक्रम राबविण्यात आली," असं सांगत जिल्ह्यातील विकासकामांचा उल्लेख पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला.
दावोसमध्ये लिहिली विकासाची नवी गाथा : "नुकत्याच पार पडलेल्या दावोस येथील 'वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम'मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राच्या विकासाची नवी गाथा लिहिली आहे. महाराष्ट्रातील जनतेसाठी, शेतकरी, महिला, तरुणांसाठी, उद्योगासाठी जागतिक गुंतवणूक आणली आहे. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था 2030 पर्यंत वन ट्रीलियन करायची आहे. त्याची पायाभरणी होत आहे. आपली वाटचाल आता विकसित महाराष्ट्राच्या दिशेनं सुरू आहे. नागपूर जिल्ह्याच्या विकासात केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी मेट्रो आणि परिवहनाच्या सुविधांवर लक्ष केंद्रीत केल्यानं शहराचं रूप आंतरराष्ट्रीय होत आहे," असं मंत्री बावनकुळे म्हणाले.
जनगणनेचा पहिला टप्पा 1 एप्रिल 2026 पासून : "भारताच्या जनगणनेचा पहिला टप्पा 1 एप्रिल 2026 पासून सुरू होत आहे. ही देशातील पहिली पूर्णपणे डिजिटल जनगणना आहे. घरगुती जनगणनेसाठी मोबाईल अॅप आणि केंद्रीय पोर्टलचा होणार आहे. आपण केवळ प्रजासत्ताक दिन साजरा करत नाही , तर विकासाच्या एका सुवर्णकाळाचं साक्षीदार होत आहे," असं पालकमंत्री बावनकुळे म्हणाले.
30 हजारांपेक्षा जास्त एवढे पट्टेवाटप : "राज्यभर छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान हाती घेतलं आहे. अनेक वर्षापासून शेती आणि शेतकऱ्यांच्या दृष्टीनं पाणंद रस्त्याचा प्रलंबित प्रश्न 'मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजने'मुळं मार्गी लागत आहे. सुमारे एक हजार 250 किलोमीटर रस्त्याला आपण जिल्हा नियोजन समिती निधी आणि मायनिंग अंतर्गत मंजूरी दिली आहे. या रस्त्यासाठी नागपूर जिल्ह्यात असलेल्या विविध थर्मल पॉवर स्टेशनच्या माध्यमातून उपलब्ध होणाऱ्या राखेवर प्रक्रिया करुन नवी मजबूती देण्याचा पथदर्शी प्रकल्प नागपूर जिल्ह्यात सुरू आहे. नागपूर शहरातील पंधरा झोपडपट्टी मधील 2 हजार 205 झोपडपट्टीधारकांना आपण अलीकडंच भाडेपट्टे वितरीत केली आहे. ग्रामीण आणि तहसील भागात आजवर एकूण 30 हजारांपेक्षा जास्त एवढं पट्टेवाटप झालं आहे. मनपा अंतर्गत खासगी आणि मनपा पातळीवरील सुमारे 6 हजार पट्टे वाटप झाले आहेत. भविष्यातील नागपूरचा विस्तार लक्षात घेऊन सुमारे 148 किलोमीटर लांबीचा बाह्यवळण महामार्ग विस्तारीत झालेत," असं मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितलं.
नागपुरात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था मजबूत करणार : "नागपूर मनपाची वाहतूक व्यवस्था, नवीन इलेक्ट्रीक बसच्या मुबलक उपलब्धतेमुळं आणि मेट्रोच्या सुविधेमुळं एक भक्कम दळणवळण व्यवस्था उपलब्ध झाली आहे. सुरळीत वाहतुकीसाठी पीएम ई-बस सेवा असणार आहे. मनपा अंतर्गत प्रगतीचा आलेख पाहिला तर शहराच्या प्रगतीचा विस्तार झाला आहे. अमरावती रोडवरील तुरागोंदी, बुटीबोरी जवळील शिरुर, भंडारा रोडवरील पलसाड, आणि पारशिवनी जवळील इटगाव इथं नियोजित ट्रान्सपोर्ट प्लाझातून औद्योगिक क्षेत्राच्या वाहतूक सुविधेला मिळणार गती मिळणार आहे," अशी माहिती मंत्री बावनकुळे यांनी दिली.
नवीन नागपूर’ अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र : " 'नवीन नागपूर' अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र उभं राहणार आहे. हिंगणा तालुक्यात 'नवीन नागपूर' अंतर्गत इंटरनॅशनल बिजनेस ॲण्ड फायनान्स सेंटर उभं राहणार आहे. शहराला 'वाणिज्य केंद्र' म्हणून विकसीत करण्याच्या दृष्टीनं हा प्रकल्प महत्वाचा ठरणार आहे. जिल्ह्यातील गरजू महिलांना स्वयंरोजगारासाठी जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून 'नवसखी उद्योगिनी योजना' आणण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील विकासकामांचा ओघ पाहता 2028 पर्यंतचा जिल्ह्याच्या समग्र विकासाचा आराखडा आपण दृष्टीपथात ठेवलेला आहे," असंं बावनकुळे यांनी सांगितलं.
सत्यनारायण नूवाल यांची भेट : सोलार ग्रुपचे संस्थापक सत्यनारायण नुवाल यांना यंदाचा पद्मश्री पुरस्कार जाहीर झाला आहे. महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सत्यनारायण नूवाल यांच्या नागपूर येथील निवासस्थानी भेट देऊन त्यांचं अभिनंदन केलं. तसंच त्यांच्या विविध कार्याबद्दल माहिती जाणून घेतली. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, लिलादेवी नुवाल, मनीष नुवाल, राघव नुवाल आदी उपस्थित होते.
