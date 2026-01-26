नाशिकमध्ये प्रजासत्ताक दिनानिमित्त भारतीय लष्कराच्या आधुनिक शस्त्रसामग्रीसह विविध उपकरणांचे प्रदर्शन!
नाशिक शहरात भारतीय लष्करामार्फत प्रथमच अशा अत्याधुनिक शस्त्रसामग्रीचे प्रदर्शन होत आहे.
Published : January 26, 2026 at 6:29 PM IST
नाशिक : भारताच्या 77 व्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त आज (26 जानेवारी) नाशिकमधील पोलीस परेड मैदान इथं ध्वजवंदनाचा कार्यक्रम सकाळी 9.15 वाजता मंत्री गिरीश महाजन यांच्या उपस्थितीत संपन्न झाला. यानंतर प्रागंणात कवायत संचलन, सांस्कृतिक कार्यक्रम यासह भारतीय सेनेच्या आर्टिलरी स्कूल देवळाली यांच्या वतीने आर्टिलरी रेजिमेंटच्या विविध शस्त्रसामग्रीचे, राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलच्या उपकरणांचे प्रदर्शन व ड्रोन शोचं आयोजन करण्यात आलं. नाशिककरांनी हे आगळेवेगळे प्रदर्शन पाहण्यासाठी मोठी गर्दी केली होती.
अत्याधुनिक शस्त्रसामग्रीचे प्रदर्शन : नाशिक शहरात भारतीय लष्करामार्फत प्रथमच अशा अत्याधुनिक शस्त्रसामग्रीचे प्रदर्शन होत आहे. नागरिकांना या प्रदर्शनातून नागरिकांना भारतीय लष्कराच्या तंत्रज्ञानाची व सज्जतेची प्रत्यक्ष माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली. या शस्त्रसामग्री प्रदर्शनामध्ये भारतीय लष्कराच्या आर्टिलरी रेजिमेंटच्या साहाय्याने वापरण्यात येणाऱ्या विविध तोफ प्रणाली व लाँचर्सचा समावेश होता. या तोफा विविध कॅलिबरच्या असून त्यामध्ये हलक्या मॉर्टारपासून फिड गन्स तसंच मोठ्या कॅलिबरच्या मिडियम गन्स ते अत्याधुनिक रॉकेट लाँचरपर्यंतच्या साधनांचा समावेश होता.
अत्याधुनिक ड्रोनची प्रात्यक्षिके : 'ऑपरेशन सिंदूर' दरम्यान ड्रोनचा व्यापक वापर झाल्याचं दिसून आलं. शत्रूच्या लक्ष्यांवर प्रभावी हल्ले करण्यासाठी ड्रोनचा यशस्वी वापर कसा करण्यात आला, याची माहिती या प्रदर्शनातून देण्यात आली. टेहळणी, निरीक्षण व लक्ष्य निश्चिती यासाठी ड्रोन हे भारतीय लष्कराचे अत्यंत महत्त्वाचे साधन ठरतंय. प्रजासत्ताक दिनी आठ दक्षता ड्रोन समन्वयित हालचालींचे सादरीकरण नागरिकांनी अनुभवलं. याचवेळी एफपीव्ही (FPV) ड्रोनचे विविध प्रात्यक्षिके सादर करण्यात आली. हे ड्रोन ताशी सुमारे 250 किलोमीटर वेगाने उडण्यास सक्षम असून आत्मघाती हल्ल्यांसाठी वापरण्यात येतात. तसंच या प्रदर्शनात राष्ट्रीय आपत्ती दल आपत्ती काळात बचाव कार्यायाठी वापरण्यात येणारी उपकरणे, मानवनिर्मित आपत्तीवेळी सुरक्षित राहणाऱ्यासाठी माहिती नागरिकांना देण्यात आली.
जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या हस्ते पुरस्कारांचे वितरण
जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी कार्यालय
- हिमाचल प्रदेशात कांगडा जिल्हयात इंदोरा व फतेपुर ही गावे पाण्याखाली बुडाली असताना गावातील रुग्ण, गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग अशा 468 पेक्षा अधिक लोकांचे प्राण वाचविल्याबद्दल नं 2722 ए विंग, कमांडर आनंद विनायक आगाशे, VSM यांना महाराष्ट्र शासनाकडून रोख स्वरुपात बारा लाख रुपयांचा धनादेश प्रदान.
- नाशिक फेस्टीवल अंतर्गत एरो शो मधील जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणामार्फत 1,56,65,664 रुपयांचा धनादेश सैनिक कल्याण निधीसाठी जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी लेफ्ट. कर्नल विलास सोनवणे यांना सुपूर्द करण्यात आला.
पोलीस आयुक्तालय नाशिक शहर व ग्रामीण
- पोलीस आयुक्तालय नाशिक शहर व पोलीस आयुक्तालय नाशिक ग्रामीण कार्यालयातील पोलिस उपनिरिक्षक सुरेश साहेबराव सोनावणे, सहाय्यक पोलिस उपनिरिक्षक नरेंद्र सखराम राऊत, पोलीस उपिनिरिक्षक विजय प्रभाकर देवरे (नाशिक ग्रामीण) यांना राष्ट्रपती पदक मिळाल्याबाबत सन्मान करण्यात आला.
- पोलीस अधीक्षक नाशिक ग्रामीण कार्यालयातील नक्षलग्रस्त भागात उत्कृष्ट कामगिरी केल्याबदल मोहन विकास पाटील (पोलीस ठाणे लासलगाव, नाशिक ग्रामीण) अमोल किरण सुर्यवंशी, पोलीस उप निरीक्षक (पोलीस ठाणे सटाणा, नाशिक ग्रामीण) यांना विशेष सेवा पदक जाहीर झाल्याबद्दल सन्मान करण्यात आला. गुन्हेगारी नियंत्रण विशेष कामगिरीबाबत पोलीस निरीक्षक डॉ. अंचल इश्वरप्रसाद मुदगल, जस्विंद्रसिंग नवलसिंग राजपूत, जितेंद्र भिवराव सपकाळे यांना सन्मानित करण्यात आले.
जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी
नाशिक विभागात उत्कृष्ट शेतीशाळा स्पर्धा, उत्कृष्ट पीक प्रात्यक्षिक गट स्पर्धा आणि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत फळबाग लागवड यांचे आयोजन करण्यात आले होते. यात जिल्ह्यातील सहाय्यक कृषी अधिकारी यांनी विभाग व जिल्हास्तरावर यश संपादन केले. तसंच अखिल भारतीय नागरी सेवा क्रीडा स्पर्धा व महाविस्तार AI अॅप अंतर्गत राष्ट्रीय व राज्यस्तरावर देखील सहाय्यक कृषी अधिकारी यांनी यश संपादन केले आहे.
- अखिल भारतीय नागरीसेवा क्रीडा स्पर्धा – रोप्य पदक, संतू वार्डे, सहा. कृषी अधिकारी
- महाविस्तर AI अप – राज्यस्तर प्रथम – ए. आर. गोसावी, सहा. कृषी अधिकारी
प्रकल्प संचालक जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा नाशिक कार्यालयांतर्गत गृहप्रवेश प्रतिकात्मक चावी व प्रशस्तीपत्रक लाभार्थी
- गणेश नामदेव ठवळे, ग्रामपंचायत लाखलगाव, ता. जि. नाशिक..
- भाऊसाहेब अंबादास वायकांडे, ग्रामपंचायत पिंपरी सय्यद, ता.जि. नाशिक.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग
महाराष्ट्र शुद्ध देशी गोवंश सन्मान आयोजनेअंतर्गत 1 गोकुळ धाम सेवा प्रतिष्ठान नांदडगाव, ता. इगतपुरी जिल्हास्तरीय गोवंश प्रक्षेत्र विभाग निवडीव्दारे श्रेष्ठ राजदूत म्हणून डॉ. प्रशांत अर्चना रमेश धर्माधिकारी यांना पुरस्कार प्रदान.
