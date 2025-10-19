ETV Bharat / state

अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीला नाम फाउंडेशन, शिवार हेल्पलाइन : जिल्हाधिकारी कार्डिलेंच्या हस्ते बियाण्यांचं वाटप

अतिवृष्टीमुळं नुकसान झालेल्या नांदेडमधील 6 हजार शेतकऱ्यांना नाम फाउंडेशनकडून हरभरा-ज्वारी बियाणे मोफत वाटप जिल्हाधिकारी कार्डिले यांच्या हस्ते प्रातिनिधिक वाटप करण्यात आलं.

अतिवृष्टीग्रस्त ६ हजार शेतकऱ्यांना मदत (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 19, 2025 at 8:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नांदेड : जिल्ह्यात ऑगस्ट व सप्टेंबरमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळं अनेक शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं. बाधित शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामासाठी मदतीचा हात देण्याच्या उद्देशानं नाम फाउंडेशन संस्थेनं कृषी विभागाच्या समन्वयानं हरभरा पिकाचे 600 आणि ज्वारी पिकाचे 160 क्विंटल बियाणे मोफत उपलब्ध करून दिलं. जिल्ह्यातील काही शेतकऱ्यांना प्रातिनिधिक स्वरूपात बियाणं रविवारी जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांच्या हस्ते वाटप करण्यात आलं. यावेळी "इतर शासकीय संस्थानीही मदतीचा हात पुढं करावा," असं आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी केलं.

  • रविवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी राहुल कार्डिले यांच्या हस्ते जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना प्रातिनिधिक स्वरूपात बियाणाचं वाटप करण्यात आलं. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी किरण अंबेकर, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तकुमार कळसाईत, शिवार हेल्पलाइनचे विनायक हेगाणा, नाम फाउंडेशनचे मराठवाडा समन्वयक राजाभाऊ शेळके, जिल्हा समन्वयक कुंपलवार, समन्वयक दत्तात्रय गरजे, उपविभागीय दंडाधिकारी डॉ. सचिन खल्लाळ, उपविभागीय कृषी अधिकारी गीते (देगलूर), शिरफुले (नांदेड), तहसीलदार संजय वारकड, तालुका कृषी अधिकारी संजय चातरमल आणि नांदेड व अर्धापूर तालुक्यातील शेतकरी उपस्थित होते.
अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीला नाम फाउंडेशन, शिवार हेल्पलाइन (ETV Bharat Reporter)

शेतकऱ्यांनी अतिवृष्टीला प्रतिकारक पिकांकड वळालं : "हवामान बदलामुळं अतिवृष्टी आणि ढगफुटीसदृश घटनांमध्ये वाढ झाली असून त्याचा थेट परिणाम शेतीवर होत आहे. नांदेड जिल्ह्यात खरीप हंगामात सुमारे 86 टक्के क्षेत्र सोयाबीन आणि कपाशी पिकाखाली असून ही पिकं नैसर्गिक आपत्तीला अधिक बळी पडणारी आहेत. त्यामुळं शेतकऱ्यांनी फळबाग, ऊस, रेशीमशेती आदी अतिवृष्टीला प्रतिकारक पिकांकडं वळावं," असं आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी केलं.

शेतकऱ्यांना मदतीचा हात द्यावा : "आपत्ती सौम्यीकरणासाठी पुढील कालावधीत जिल्ह्यातील नदी-नाल्यांचं सरळीकरण व खोलीकरण, जलतारा, विहिर पुनर्भरण, रुंद वरंबा सरी पद्धतीनं पेरणी आदी उपाययोजना राबवण्याची गरज असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं. नाम फाउंडेशनच्या माध्यमातून नदीकाठांवर बांबू लागवड करून पूर नियंत्रणाचं काम सुरू आहे. शेतकऱ्यांनी गटशेतीचा अवलंब करून मजुरी समस्येवर मात करावी. तसंच अशासकीय संस्थांनी सामाजिक जबाबदारी म्हणून शेतकऱ्यांना विविध उपाययोजनांद्वारे मदतीचा हात द्यावा," असं आवाहन जिल्हाधिकारी कर्डिले यांनी केलं.

सहा हजार शेतकऱ्यांना प्राधान्यानं वाटप : "नाम फाउंडेशननं साधारणतः 95 लाख रुपये किंमतीचं हरभरा पिकांचं बियाणं नांदेड जिल्ह्यास पुरवठा केलं. ते गाव पातळीवर कृषी विभागाच्या माध्यमातून नैसर्गिक आपत्तीनं बाधित 6 हजार शेतकऱ्यांना प्राधान्यानं वाटप करण्यात येणार आहे," असं जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी दत्तकुमार कळसाईत यांनी सांगितलं.

शेतकऱ्यांनी हेल्पलाईन संपर्क साधावा : "संस्थेमार्फत निविष्ठा स्वरूपात मदत तर केली जाते. तसंच मानसिक पाठबळही दिलं जातं. वैफल्यग्रस्त शेतकऱ्यांनी शिवार हेल्पलाइनच्या 8955771115 या क्रमांकावर संपर्क साधावा," असं आवाहन शिवार हेल्पलाइनचे विनायक हेगाणा यांनी सांगितलं.

नाम फाऊंडेशनमार्फत शेतकऱ्यांना मदत : "नाम फाऊंडेशन संस्थेमार्फत नांदेड जिल्ह्यातील 41 नाल्यांवर 30 हजारांहून अधिक बांबू लागवड, पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना अन्नधान्य किटचं वाटप तसंच शेतात गाळ टाकण्याचं काम सुरू आहे," अशी माहिती नाम फाउंडेशनचे राजा शेळके यांनी सांगितलं.

