येथे आहे 'नकोशी उद्यान', जिथं बहरले कत्तल झालेले वृक्ष; ‘नकोशा’ झाडांपासून उभं राहिलं हिरवं जंगल
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये रस्ते रुंदीकरणात तोडलेल्या झाडांची पुन्हा लागवड करून त्यांना नवजीवन देत ‘नकोशी उद्यान’ (Nakoshi Garden) उभारण्यात आलं आहे.
Published : April 22, 2026 at 8:15 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : नकोशी म्हटलं की आजच्या युगात मुलींचा घटलेला जन्मदर समोर येतो, मात्र शहरात 'नकोशी' नावाचं एक जंगल उभारण्यात आलंय. जिथं मानवाला नको असलेल्या वृक्षाचं संगोपन करण्यात येत आहे. उद्योजक प्रसाद कोकिळ यांच्या संकल्पनेतून अनोखी मोहीम राबवण्यात येत आहे. रस्ता रुंदी करणार काढण्यात आलेले जुने मोठे वृक्ष क्रेनच्या माध्यमातून अनेक अडचणींचा सामना करून आणण्यात आले आणि योग्य पद्धतीनं त्याचं पुन्हा प्रत्यारोपण करण्यात आलं. आतापर्यंत पन्नासहून अधिक जुन्या वृक्षांची लागवड करण्यात आली, त्यापैकी वेळेत आणल्यानं जवळपास 50 ते 60 टक्के झाडं जगली, तर उर्वरित झाडांना जोडून दुसरी झाडं वाढली आहेत. काढून फेकून दिलेल्या झाडांची पुन्हा लागवड केल्यानं अनेक जणांनी निंदा केली, मात्र आज त्याच 'नकोशा' झाडांमुळं छोटं जंगल अस्तित्वात आलं आहे.
वाळूज परिसरात उभारलं 'नकोशी उद्यान' : दळणवळण गतिमान करणं ही काळाची गरज निर्माण झाली आहे, मोठ मोठे रस्ते तयार करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्यसरकार विविध उपाययोजना करत आहेत, मात्र त्यासाठी जमीन अधिग्रहण करत असताना त्यावर असणाऱ्या झाडांची सर्रास कत्तल केली जाते. त्यामध्ये पन्नास वर्ष, शंभर वर्ष जुनी झाडं काढण्यात येत आहेत. आजच्या काळात आधुनिक यंत्रणा वाढत असून, अशा झाडांना नवीन जीवनदान देण्यासाठी प्रयत्न करणं काळजी गरज आहे. मात्र तसं होताना दिसत नसल्यानं, काढून टाकण्यात आलेली ही नकोशी झाडं सरपण म्हणून वापरण्यात येत आहेत. अशा झाडांना पुन्हा जीवनदान देणं शक्य आहे, त्यासाठी प्रयत्न करण्याचा मानस उद्योजक प्रसाद कोकिळ यांनी व्यक्त केला. त्यांच्या काही सहकाऱ्यांना त्यांनी कल्पना सुचवली आणि त्यातून निर्माण झाले 'नकोशी' उद्यान. या ठिकाणी रस्त्याच्या बाजूला पडलेल्या मोठ्या झाडांना बचावाचे काम सुरू करण्यात आले, आजघडीला याठिकाणी दोनशेहून अधिक झाडे आहेत. त्यातील पन्नास ते साठ झाडे आणण्यात आली, त्यापैकी जवळपास साठ टक्क्यांपर्यंत झाडे पुनर्जीवित करण्यात यश मिळालं. शिवाय नव्याने अधिकची दीडशे झाडं लावण्यात आल्याची माहिती उद्योजक प्रसाद कोकिळ यांनी दिली.
झाडांना वृद्ध व्यक्ती सारखं जपणं गरजेचं : वृक्ष जगवणं काळाची गरज झाली असून त्यातही सर्वस्तरातून काम करणं गरजेचं झालं आहे, त्याच विचारातून सीएसएन फर्स्ट काम करत आहे. त्यांच्या मदतीनं उद्योजक प्रसाद कोकिळ यांनी काढून टाकलेल्या झाडांना पुनर्जीवन देण्याचं काम सुरू केलं. सुरुवातील लोकांनी निंदा केली मात्र उद्देश्य स्वच्छ असल्यानं त्यातील काम सुरू ठेवलं. आपल्या कुटुंबात एखादा वृद्ध आजारी पडला तर आपण त्यांना सोडून जात नाही, त्याचप्रमाणे अशा या वृक्षांचं संगोपन करणं आपलं कर्तव्य असल्यानं त्यानुसार काळजी घेण्याचा प्रयत्न करत असल्याची माहिती, प्रसाद कोकिळ यांनी दिली. लावलेली झाडं जगली तर उत्तम मात्र, नाही जरी जगली तरी कुटुंबातील सदस्यासारखी काळजी घेण्याचा निर्धार आमच्या सहकाऱ्यांचा आहे. आतापर्यंत पन्नासहून अधिक वृक्ष आणण्यासाठी जवळपास चार लाखाचा खर्च लागला असल्याचं मत कोकिळ यांनी 'ईटीव्ही भारत'कडं व्यक्त केली.
विशेष काळजी घेऊन लावले खाते 'नकोसे वृक्ष' : समाजात अनेक कुटुंबीय आहेत जिथे आजही मुलगी नकोशी असते, मात्र त्याच समाजात निसर्गापेक्षा विकास महत्त्वाचा मानणारा एक वर्ग आहे. मात्र त्यातही "झाडे लावा झाडे जगवा" ही मोहीम पूर्ण शक्ती पणाला लावून करत आहेत. शहरातील नकोशी उद्यान त्या संकल्पनेतून साकारले आहे, झाडे घेऊन येताना विशेष काळजी घ्यावी लागते. सर्वात आधी काढून टाकण्यात आलेले झाड कोणाच्या हद्दीत आहे त्याबाबत माहिती घेऊन त्या विभागाकडं झाड घेऊन जाण्यासाठी परवानावी मिळवावी लागते. त्यानंतर ते झाड क्रेनच्या माध्यमातून काढून आणावे लागते, ज्या ठिकाणी त्याची पुन्हा लागवड करायची आहे तिथे, त्या झाडापेक्षा दुप्पट मोठा खड्डा खोदावा लागतो. त्यानंतर तिथं मोठ्या प्रमाणात पाणी सोडावे लागते, पुढे तिथे कीटकनाशक योग्य प्रमाणात सोडून तिथं ते झाड लावावे लागते आणि त्यांचे संगोपन करण्यास सुरुवात करावी लागते अशी माहिती, सीएसएन फर्स्टचे सदस्य ललित जाधव यांनी दिली. जुने तोडण्यात आलेले खोड लावल्यावर काही ठिकाणी वडाच्या झाडाला पिंपळाचे झाड, किंवा इतर झाडावर वेगळीच वेगवेगळी झाडं उगवल्याचा अनुभव असल्याचं ललित जाधव यांनी सांगितलं.
वृक्ष आणण्यासाठी होतो त्रास : रस्ता रुंदीकरण मोहीम राबवताना अनेक झाडे रस्त्याच्या बाजूला फेकून दिली जातात, अशी झाडे आणण्याचं काम केलं जातं. मात्र अशी झाडं आणण्यासाठी अनेक संकटांचा सामना करावा लागतो. एकदा वाळूज रस्त्यावरील पडलेलं झाड नेण्यासाठी अहिल्यानगर येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाची परवानगी घेण्यात आली. वृक्ष नेण्याचं काम सुरू असताना झाडं टाकलेला छावणी परिसर असल्यानं सैन्य दलाच्या जवानांनी सर्व निसर्गप्रेमींना अटक केली. ब्रिगेडियर समोर हजर केल्यावर हे वृक्ष का नेत आहेत त्याचे पुरावे सादर केल्यावर सर्वांचं कौतुक करून सोडण्यात आलं. तर काहीवेळा आसपासचे हॉटेल व्यवसायिक किंवा लोक त्यांना सरपण हवे असल्यामुळे आक्रमकपणे विरोध करतात, त्यामुळं अशा अनेक अडचणी आल्या तरी आम्ही आमचे काम सुरू ठेवत असल्याचं देखील डी. एस. देशमुख यांनी सांगितलं. तर आलेल्या प्रत्येक झाडाला पाणी देण्यात आनंद मिळत असल्याची माहिती कोकिळ यांचे कर्मचारी रामचंद्र बोरसे यांनी दिली.
