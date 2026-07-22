तानाशाही नही चलेगी! 'जंतरमंतर'वरील लाठीहल्ल्याचे कराडात पडसाद, न्यायालयीन काम बंद ठेऊन वकिलांची निदर्शने
जंतरमंतरवरील आंदोलक विद्यार्थ्यांवर करण्यात आलेल्या लाठीहल्ल्याचे सर्वच स्तरातून पडसाद उमटत आहेत. कराडमध्ये वकिलांनी आंदोलन केलं.
Published : July 22, 2026 at 10:19 PM IST
सातारा - नीट पेपरफुटी प्रकरणी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी पदाचा राजीनामा देण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन छेडलेल्या विद्यार्थ्यांवर दिल्ली पोलिसांनी अमानुष लाठीहल्ला केला. त्याचे तीव्र पडसाद कराडमध्ये उमटले. कराड बार असोसिएशनच्या वकील सदस्यांनी काम बंद ठेऊन लाठीहल्ल्याचा निषेध केला. तसंच केंद्र सरकार विरोधात न्यायालयाच्या प्रवेशद्वारावर जोरदार घोषणाबाजी केली.
नीट पेपरफुटी प्रकरणी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी नवी दिल्लीतील जंतरमंतर येथे हजारो विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. 'चलो संसद'ची हाक दिल्यानंतर राजधानी दिल्लीतील वातावरण तणावपूर्ण बनलं होतं. त्यामुळे पोलीस आणि निमलष्करी दलाच्या जवानांनी आंदोलक विद्यार्थ्यांवर अमानुष लाठीमार करत आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर आता संपूर्ण देशात लाठीहल्ल्याचे पडसाद उमटायला सुरूवात झाली आहे.
लोकशाही मार्गाने शांततेत आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर करण्यात आलेला लाठीमाराचे पडसाद बुधवारी कराडमध्ये देखील उमटले. कराड बार असोसिएशनने एक दिवस काम बंद ठेऊन लाठीहल्ल्याचा तीव्र निषेध केला. तसंच कराड अप्पर जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या प्रवेशद्वारावर वकिलांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. 'नही चलेगी, नही चलेगी.. तानाशाही नही चलेगी, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद... मोदी सरकार मुर्दाबाद ', अशा घोषणांनी न्यायालयाचा परिसर दणाणून गेला.
निदर्शनानंतर माध्यमांशी बोलताना ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. रवींद्र पवार म्हणाले की, नीट पेपरफुटीच्या प्रश्नावर दिल्लीमध्ये विद्यार्थ्यांनी संघर्ष सुरू केला आहे. लोकशाही मार्गाने आणि शांततेत आंदोलन सुरू होते. त्याला मोठा प्रतिसाद मिळत गेला. देशभरातील मुलं आंदोलनात सहभागी होऊ लागली. तीव्रता वाढू लागल्यानंतर आंदोलन चिरडण्यासाठी अमानुष लाठीहल्ला करण्यात आला. लोकशाहीत प्रत्येकाला आंदोलन करण्याचा आणि न्याय मागण्याचा अधिकार आहे. त्यावर घाला घालणाऱ्या सरकारचा आम्ही तीव्र निषेध करतो.
कराड न्यायालयातील वकिलांच्या बैठकीत जंतरमंतरवरील लाठीहल्ल्याचा निषेध करण्यात आला. तसंच एक दिवस न्यायालयीन कामकाज बंद ठेवण्याचा ठराव घेण्यात आला. यावेळी ॲड. प्रतापराव जानुगडे, ॲड. मानसिंगराव पाटील, ॲड. एम. टी. देसाई, ॲड. पी. के. घाडगे, ॲड. गौरी पाटील, ॲड. संजय महाडिक, ॲड. शिवाजीराव जाधव, ॲड. शंकर लोकरे, ॲड. राम होगले, ॲड. विद्याराणी साळुंखे, ॲड. अमित जाधव, ॲड. महादेवराव साळुंखे, ॲड. संभाजीराव मोहिते, ॲड. चंद्रकांत कदम यांच्यासह वकील मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
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