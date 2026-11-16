कार अपघातात प्रसिद्ध कवयित्री शरयू आसोलकर यांचे निधन, कणकवली जवळ कार दुभाजकाला धडकली
डॉ. शरयू आसोलकर या कुडाळ येथील महाविद्यालयात मराठी विभागप्रमुख म्हणून कार्यरत होत्या. अध्यापन क्षेत्रातील योगदानाबरोबरच त्यांनी कवयित्री म्हणूनही साहित्यविश्वात आपली ओळख निर्माण केली होती.
Published : November 16, 2026 at 2:26 PM IST
सिंधुदुर्ग - मुंबई-गोवा महामार्गावर नांदगाव ओटव फाटा येथे सोमवारी सकाळी झालेल्या भीषण कार अपघातात सिंधुदुर्गातील प्रख्यात कवयित्री आणि प्राध्यापिका डॉ. शरयू कृष्णा आसोलकर (59 रा. माठेवाडा सावंतवाडी) यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या अपघातात त्यांचे भाऊ वैभव कृष्णा आसोलकर (46) हे गंभीर जखमी झाले आहेत. त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. अपघात सोमवारी सकाळी सुमारे 7.30 वाजता घडला.
मिळालेल्या माहितीनुसार, डॉ. शरयू आसोलकर आणि त्यांचे भाऊ वैभव हे रविवारी रत्नागिरीला गेले होते. ते पुन्हा कारमधून सावंतवाडीकडे जात होते. त्यांची कार कणकवली नांदगाव ओटव फाटा परिसरात आली. त्यावेळी समोरून अचानक एक गाय कारसमोर आल्याने तिला वाचवण्याच्या प्रयत्नात चालकाने कार बाजूला घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी कारवरील नियंत्रण सुटल्याने कार महामार्गाच्या दुभाजकावर जाऊन जोरदारपणे आदळली. धडकेची तीव्रता मोठी असल्याने दोघांनाही गंभीर दुखापत झाली. अपघाताची माहिती मिळताच स्थानिक नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेत जखमींना मदत केली. नांदगावच्या पोलीस पाटील वृषाली मोरजकर यांनी कणकवली पोलीस ठाण्याला घटनेची माहिती दिली. त्यानंतर पोलीस कर्मचारी चंद्रकांत झोरे यांच्यासह अन्य कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. जखमींना नांदगाव केंद्राच्या तसंच नरेंद्र महाराज संस्थानच्या रुग्णवाहिकेतून कणकवली येथे उपचारासाठी हलविण्यात आले. मात्र, उपचारादरम्यान डॉ. शरयू आसोलकर यांचा मृत्यू झाला.
साहित्यिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रात शोककळा - डॉ. शरयू आसोलकर या कुडाळ येथील महाविद्यालयात मराठी विभागप्रमुख म्हणून कार्यरत होत्या. अध्यापन क्षेत्रातील योगदानाबरोबरच त्यांनी कवयित्री म्हणूनही साहित्यविश्वात आपली ओळख निर्माण केली होती. त्यांच्या अचानक निधनाने शैक्षणिक, साहित्यिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रातून दुःख व्यक्त केले जात आहे. त्यांच्या निधनामुळे सावंतवाडी परिसरासह साहित्यप्रेमींमध्ये हळहळ व्यक्त होत असून, एका प्रतिभावान कवयित्रीला गमावल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.