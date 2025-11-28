ETV Bharat / state

'मिर्झा एक्सप्रेस' थांबली! सुप्रसिद्ध कवी, 'जांगडगुत्ता' शब्दाचे जनक डॉ. मिर्झा बेग यांचे अमरावतीत निधन

'मिर्झा एक्सप्रेस 'फेम डॉ. मिर्झा रफी अहमद बेग यांचं निधन झालं आहे. ते 68 वर्षांचे होते. मिर्झा बेग गेल्या काही दिवसांपासून मूत्रपिंडाच्या आजारानं त्रस्त होते

डॉ. मिर्झा बेग यांचे अमरावतीत निधन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 28, 2025 at 10:45 AM IST

2 Min Read
अमरावती : महाराष्ट्राचे सुप्रसिद्ध कवी, हास्यसम्राट, 'मिर्झा एक्सप्रेस 'फेम डॉ. मिर्झा रफी अहमद बेग यांचं आज (28 नोव्हेंबर) सकाळी 6:30 वाजता दीर्घ आजारानं निधन झालं. ते 68 वर्षांचे होते. मिर्झा बेग गेल्या काही दिवसांपासून मूत्रपिंडाच्या आजारानं त्रस्त होते. त्यांच्यावर अमरावती येथे उपचार सुरू होते.

यवतमाळ जिल्ह्यातील नेर तालुक्यातील धनज -माणिकवाडा हे त्यांचं मूळ गाव होतं. सध्या अमरावती येथील वलगाव रोडवरील नवसारी परिसरात 'मिर्झा एक्सप्रेस' या घरात त्यांचं वास्तव्य होतं. त्यांच्या पश्चात त्यांची पत्नी फातेमा मिर्झा, अभियंता मुलगा रमीज, महाजबी व हुमा या दोन मुली आहेत. त्यांच्यावर अमरावती येथील ईदगा कब्रस्तानात दुपारी 2 वाजता अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहे.

विदर्भ साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष राहिलेले डॉ. मिर्झा रफी अहमद बेग आपल्या खुमासदार सादरीकरणासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रसिद्ध होते. त्यांचे एकूण 20 काव्यसंग्रह असून महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात त्यांनी आपल्या 'मिर्झा एक्सप्रेस' या काव्य मैफिलीचे 6 हजारांवर सादरीकरणं केले आहेत.

17 सप्टेंबर 1957 रोजी जन्मलेल्या मिर्झा बेग यांनी वयाच्या 11व्या वर्षापासून कविता लिहिण्यास सुरुवात केली होती. तर 1970 पासून त्यांनी मंचावर कविता सादर करायला सुरुवात केली. पुढील 50 वर्ष विदर्भ, मराठवाड्यातील कवी संमेलनांचे ते केंद्रबिंदू ठरले. वृत्तपत्रातील विविध स्तंभातून लेखनही त्यांनी केलं. त्यांचा 'मिर्झाजी कहीन ' हा त्यांचा स्तंभ तुफान लोकप्रिय ठरला. त्यांचे 20 काव्यसंग्रह प्रसिद्ध असून 'मिर्झा एक्सप्रेस' या नावानं अफलातून किस्से आणि कवितांचा कार्यक्रम ते करायचे. शेती, माती, कृषी, शेतकऱ्यांच्या समस्या, ग्रामीण भागातील समस्या, राजकीय विरोधाभासांवर नर्म विनोदी शैलीमध्ये लिखाण करणं ही त्यांची खास हातोटी होती.

विदर्भातील ख्यातनाम संत फकीरजी महाराज या मंदिर ट्रस्टचे ते ट्रस्टी होते. त्यांचे वडील मिर्झा रज्जाक बेग उर्फ भाईजी हे यवतमाळ जिल्ह्यातील प्रभावी राजकीय सामाजिक व्यक्तिमत्व होते. विदर्भातील नागपूर येथील सुप्रसिद्ध ज्येष्ठ विधीज्ञ फिरदोस मिर्झा हे त्यांचे चुलत बंधू आहेत. मराठी, वऱ्हाडी भाषेवर त्यांचं प्रचंड प्रेम होतं. त्यांच्या कार्यक्रमांमुळे वऱ्हाडी भाषेची महती देशभर झाली. राजधानी दिल्लीपासून ते महाराष्ट्राच्या राजधानीत मुंबईपर्यंत त्यांचे कार्यक्रम सतत सुरू असायचे. मोठा माणूस, सातवा महिना, उठ आता गणपत, जांगडबुत्ता अशा कितीतरी कविता त्यांच्या लोकप्रिय झाल्या. विदर्भात तुफान लोकप्रिय झालेल्या 'जांगडगुत्ता' या शब्दाचे ते जनक आहेत.

मुसलमान असूनही येते मला मराठी
ठोकू नका माई पाठ याच्यासाठी
जो जिथे जन्मला तेच त्याची भाषा
पऱ्हाटीकून बोंडाचीच करानं आशा

हिंदू मुसलमानात काय आहे फरक
हा म्हणते हटजा तो म्हणते सरक
काथा संग जसा चुना असते पानात
हिंदू संग मुसलमान तसा हिंदुस्थानात

मंचावरून केलेल्या त्यांच्या अशा अनेक रचना तुफान लोकप्रिय झाल्या. ते लोककवी होते. संपूर्ण महाराष्ट्रात त्यांचे हजारो चाहते आहेत. त्यांच्या निधनाने वऱ्हाडी भाषेचा स्तंभ ढासळला असून सर्वत्र हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

संपादकांची शिफारस

