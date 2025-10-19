विख्यात शेफ विष्णू मनोहर यांचा नवा विक्रम; विक्रमी १५ हजार ७७३ डोसे बनवले, अमरावतीनंतर आता थेट 'मिशन अमेरिका'
विख्यात शेफ विष्णू मनोहर यांनी अमरावती शहरात सलग २५ तासात एकूण १५ हजार ७७३ डोसे बनवण्याचा नवा विक्रम नोंदवला आहे.
अमरावती : विख्यात शेफ विष्णू मनोहर यांनी अमरावती शहरात सलग २५ तासात एकूण १५ हजार ७७३ डोसे बनवण्याचा नवा विक्रम नोंदवला आहे. विशेष म्हणजे, अमरावतीतनंतर आता ते थेट अमेरिकेत २६ तास डोसे बनवण्याच्या नव्या विक्रमासाठी सज्ज झालेत. यापूर्वी गत वर्षी विष्णू मनोहर यांनी नागपुरात २४ तासात १४ हजार ४०० डोसे बनवण्याचा विक्रम नोंदवला होता. आजच्या या नव्या विक्रमाची राज्यभरात चर्चा आहे.
टाळ्यांच्या कडकडाट जल्लोष : अमरावती शहरात गुणवंत लॉन येथे शनिवारी सकाळी ७ वाजल्यापासून विष्णू मनोहर यांनी सलग २५ तास डोसे बनवण्याच्या विक्रमला सुरुवात केली. रविवारी सकाळी ६ वाजता त्यांनी १५ हजार ७०० डोसे बनवून आपला जुना विक्रम मोडीत काढला. पंचांनी मधात २० मिनिटं ब्रेक दिल्यावर विष्णू मनोहर यांनी गरम तव्यावर पुन्हा चवदार डोसे तयार करून अनेक अमरावतीकरांची सकाळ चवदार केली. ८ वाजता अखेरचा म्हणजे १५ हजार ७७३ वा डोसा विष्णू मनोहर यांनी तयार केला आणि त्यांच्या नव्या विक्रमाचा जल्लोष त्यांचे सहकारी आणि उपस्थित अमरावतीकरांनी टाळ्यांच्या कडकडाटानं केला. याप्रसंगी 'इंडिया वर्ल्ड रेकॉर्ड'चे प्रतिनिधी असणारे पंच प्रवीण राऊत यांनी पदक आणि प्रशस्तीपत्र विष्णू मनोहर यांना बहाल करत त्यांच्या नव्या विक्रमाची घोषणा केली.
अमरावतीकरांचा प्रचंड प्रतिसाद : शनिवारी सकाळी सात वाजल्यापासून विष्णू मनोहर यांनी डोसा बनवण्यास सुरुवात केली तेव्हापासून अगदी पहाटे तीन वाजेपर्यंत अमरावतीकरांची गर्दी डोसा खाण्यासाठी उसळी होती. "पहाटे तीन ते पाच याच वेळेस शांतता होती. पाच वाजल्यापासून आठ वाजेपर्यंत अमरावतीकरांचा प्रचंड उत्साह अनुभवला," असं विष्णू मनोहर म्हणाले.
आमदार रवी राणांनी घेतला डोसे बनवण्याचा आनंद : विष्णू मनोहर यांचा डोसे बनवण्याचा विक्रम हा अमरावतीकरांसाठी आनंदाची पर्वणी होती. तीस हजाराच्या वर अमरावतीकरांनी यावेळी डोसाची चव चाखली. स्वतः विष्णू मनोहर यांनी १५ हजार ७७३ डोसे बनवले, तर त्यांच्यासोबत असलेल्या त्यांच्या पत्नी अपर्णा मनोहर आणि इतर सहकाऱ्यांनी मिळून तीस हजारांच्या आसपास डोसे तयार केलेत. शनिवारी रात्री बडनेराचे आमदार रवी राणा यांनी या डोसा उत्सवात सहभागी होत विष्णू मनोहर यांच्याबरोबर काही डोसे बनवलेत. या विश्वविक्रमी सोहळ्यात सहभागी प्रत्येकाला डोस्याची चव अगदी निःशुल्क चाखायला मिळाली.
पुढचा विक्रम अमेरिकेत : "नागपूरला २४ तासात डोसे तयार करण्याचा नोंदवलेला स्वतःचा विक्रम अमरावतीत मोडला. यापुढे असे दहा मॅरेथॉन पूर्ण करायचे असून, पुढचा विक्रम अमेरिकेत केला जाणार आहे," असं विष्णू मनोहर यांनी जाहीर केलं.
