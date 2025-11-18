ETV Bharat / state

ख्यातनाम भजनसम्राट मनहर उधास साईचरणी नतमस्तक, आतापर्यंत गायली 125 साईभजनं!

ख्यातनाम भजनसम्राट मनहर उधास यांनी मंगळवारी साईबाबांच्या समाधीचं मनोभावे दर्शन घेतलंय. साईबाबांच्या दर्शनानंतर उधास यांनी माध्यमांशी संवाद साधला, यावेळी त्यांनी साईभक्तीविषयी मनापासून कृतज्ञता व्यक्त केली.

Manhar Udhas
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 18, 2025 at 11:24 AM IST

1 Min Read
शिर्डी : गेल्या तीन दशकांहून अधिक काळापासून साईबाबांच्या दर्शनासाठी नियमितपणे शिर्डीत येणारे ख्यातनाम भजनसम्राट मनहर उधास यांनी आज मंगळवारी पुन्हा शिर्डीत हजेरी लावली. त्यांनी साईबाबांच्या समाधीचं मनोभावे दर्शन घेतलं. दर्शनानंतर श्री साईबाबा संस्थानचे उपकार्यकारी अधिकारी भीमराज दराडे यांनी मनहर उधास यांचा शाल आणि साईबाबांची मूर्ती देऊन विशेष सत्कार केला. साईबाबांच्या दर्शनानंतर उधास यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी साईभक्तीविषयी मनापासून कृतज्ञता व्यक्त केली.

मी आतापर्यंत 125 साईभजनं गायली : ते म्हणाले, “मी शिर्डीत येतो तेव्हा माझं मन अत्यंत भावुक होऊन जातं. साईबाबांनी मला त्यांच्या भजनांची सेवा करण्याचं अतुलनीय वरदान दिलं आहे. त्यांच्या कृपेनं मी आतापर्यंत 125 साईभजनं गायली आहेत आणि हीच माझ्या आयुष्याची सर्वात मोठी संपत्ती आहे.”

"‘श्रद्धा आणि सबुरी’ महामंत्र प्रत्येकानं समजून घ्यावा" : साईबाबांशी असलेल्या आपल्या आध्यात्मिक नात्याविषयी ते पुढे म्हणाले, “साईबाबांनी दिलेला ‘श्रद्धा आणि सबुरी’ हा महामंत्र प्रत्येक भक्तानं पूर्णपणे समजून घेतला पाहिजे. मी साईबाबांकडे कधीही काही मागत नाही; ते स्वतःहून मला जे हवं ते देतात. 1971 पासून मी त्यांच्या भक्तीत आहे आणि त्या काळापासूनच त्यांच्या प्रेमाचा वर्षाव माझ्यावर सतत होत आला आहे.”

मी जगभरातील विविध साईमंदिरांमध्ये जाऊन भजनसेवा केली : मनहर उधास पुढे म्हणाले, “साईभजन गायनाची खरी सुरुवात मी 1984 साली केली. त्याआधी साईभजनांबद्दल विशेष ओढ नव्हती. पण साईबाबांच्या कृपेनं मला भजन गायनाची प्रेरणा मिळाली आणि त्यानंतर मी जगभरातील विविध साईमंदिरांमध्ये जाऊन भजनसेवा केली आहे.”

'कला दाखवण्यासाठी सोशल मीडिया खूप मोठा प्लॅटफॉर्म' : आजच्या सोशल मीडिया युगाबद्दल बोलताना ते म्हणाले, “आमच्या काळात सोशल मीडिया नव्हता. आता मात्र नवोदित गायकांना आपली कला जगापुढे मांडण्यासाठी खूप मोठा प्लॅटफॉर्म मिळाला आहे. त्यांना कोणाची शिफारस करण्याची गरज नाही. सोशल मीडिया हा त्यांच्यासाठी अत्यंत प्रभावी मार्ग बनला आहे.” यावेळी माध्यमांसमोर मनहर उधास यांनी आपल्या लोकप्रिय साईभजनांपैकी एक भजन थोडक्यात सादर करून उपस्थितांना भावविवश केलं.

हेही वाचा

