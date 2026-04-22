ETV Bharat / state

मुंबईतील केईएम रुग्णालयाचं नाव बदलणार? मंगलप्रभात लोढा यांचं पालिकेला पत्र, कोणतं नाव सुचवलं?

राज्याचे मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी केईएम रुग्णालयाचं नाव बदलण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेला पत्र लिहिलं आहे.

Rename KEM Hospital to 'Kaushalya Shresht Eklavya Memorial Hospital', Mangal Prabhat Lodha's Demand, Mumbai
मुंबईतील केईएम रुग्णालयाचं नाव बदलणार? मंगलप्रभात लोढा यांचं पालिकेला पत्र
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 22, 2026 at 7:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : मुंबईतील प्रसिद्ध केईएम म्हणजेच 'किंग एडवर्ड मेमोरियल' रुग्णालयाच्या नामांतराची मागणी पुन्हा एकदा ऐरणीवर आली आहे. राज्याचे मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी केईएम रुग्णालयाचं नाव बदलण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेला पत्र लिहिलं आहे. केईएम रुग्णालयाचं नाव "कौशल्य श्रेष्ठ एकलव्य स्मारक रुग्णालय" असं करावं, अशी मागणी करत मंगलप्रभात लोढा यांनी आरोग्य समितीचे अध्यक्ष हरीश भांदिर्गे यांना हे पत्र लिहिलं आहे. विशेष म्हणजे, हे पत्र लिहिण्याची मंगलप्रभात लोढा यांची दुसरी वेळ आहे. याआधी देखील त्यांनी या मागणीसाठी पत्र लिहिलं होतं.

मंगलप्रभात लोढा यांनी नेमकं काय म्हटलंय? : मंगलप्रभात लोढा यांनी पत्रामध्ये नमूद केलं आहे की, "स्वदेशी या प्रेरणादायी संकल्पनेच्या प्रभावाखाली आपला देश समृद्ध स्वदेशी वारसा पुर्नप्रस्थापित आणि गौरवण्याच्या दिशेनं वाटचाल करत असताना, सार्वजनिक संस्थांची नावं पुनर्विचारात घेणं, हे आपलं सामूहिक कर्तव्य आहे. अजूनही अनेक संस्था वसाहतवादी काळातील नावं वापरतात, जी दास्याच्या काळाची आठवण करून देतात. या नावांची जागा आपल्या स्वतःच्या संस्कृती, मूल्यांना आणि प्रेरणादायी ऐतिहासिक व्यक्तींना सन्मान देणाऱ्या नावांनी घेतली पाहिजे. यासंदर्भात, किंग एडवर्ड मेमोरियल (के.ई.एम) रुग्णालय या मुंबईतील संस्थेचं नामकरण झाल्यास भारतीय इतिहास आणि संस्कृतीतून निवडलेले नाव भविष्यातील पिढ्यांना प्रेरणा देईल." याचबरोबर, केईएम रुग्णालयाचं नाव "कौशल्य श्रेष्ठ एकलव्य स्मारक रुग्णालय" करण्याचं पत्राद्वारे सुचविलं आहे.

केईएम हेच नाव राहणार, फक्त अर्थ बदलेल : दरम्यान, याविषयी बोलताना महानगरपालिकेच्या आरोग्य समितीचे अध्यक्ष हरीश भांदिर्गे यांनी सांगितलं की, "आपला भारत देश हा विकासाच्या आणि स्वदेशीच्या दृष्टीनं पुढं चाललेला आहे. आजही कित्येक वसाहतींना पूर्वीची नावं दिलेली आहेत. त्या नावामुळं एक दास्यत्वाची भावना प्रेरित होते. त्यामुळं सह-पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी मागणी केलेली आहे. जे किंग एडवर्ड मेमोरियल रुग्णालय आहे, त्याचं नाव "कौशल्य श्रेष्ठ एकलव्य स्मारक रुग्णालय" असं द्यावं, असं त्यांनी म्हटलं आहे. तसंच केईएम हेच नाव राहणार आहे, फक्त त्याचा अर्थ बदलेल," असं हरीश भांदिर्गे यांनी म्हटलं आहे.

तुम्ही सत्तेत आहात हे विसरू नका : दुसरीकडे, मंगलप्रभात लोढा यांच्या या मागणीवर विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनीही भाष्य केलं आहे. त्या म्हणाल्या की, "लोढा यांनी केलेली मागणी अतिशय "सिली" आहे. तुम्ही तुमचे टॉवर उभे करता, तेव्हा इंग्रजी नावं देता. कारण तेव्हा तुम्हाला सेल हवा असतो. याव्यतिरिक्त लोढा यांनी रुग्णालयांमध्ये कशाप्रकारे रुग्णांना सुविधा व सेवा मिळतील, याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. तसंच तुम्ही सत्तेत आहात हे विसरू नका," असं म्हणत किशोरी पेडणेकर यांनी मंगलप्रभात लोढा यांच्यावर निशाणा साधला.

हेही वाचा :

  1. ओला-उबेर, टॅक्सी चालकांना 1 मे पासून मराठी सक्तीची! 'नियम मोडाल तर खबरदार', प्रताप सरनाईकांचा कडक इशारा
  2. भाजपाच्या मोर्चात महिलेचा रुद्रावतार, महापौरांनी व्यक्त केली दिलगिरी
  3. रितेश जेनेलिया 5 वर्षांसाठी एसटी महामंडळाचे ब्रँड ॲम्बेसेडर, रस्ता सुरक्षा अभियानासंदर्भात करणार जनजागृती

TAGGED:

मंगलप्रभात लोढा
केईएम रुग्णालय
हरीश भांदिर्गे
मुंबई
KEM HOSPITAL

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.