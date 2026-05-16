महाराष्ट्रात बाईक टॅक्सी सेवांवर सरकारचा मोठा निर्णय! बेकायदा बाईक टॅक्सी सेवांवर कारवाई; Apple-Google ला नोटीस

महाराष्ट्रात बेकायदेशीरपणे सुरू असलेल्या ओला (Ola), उबर (Uber) आणि रॅपिडो (Rapido) यांसारख्या बाईक टॅक्सी सेवांवर राज्य सरकारने कडक कारवाई केलीय.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 16, 2026 at 4:40 PM IST

मुंबई : महाराष्ट्रात कथित बेकायदा पद्धतीने सुरू असलेल्या बाईक, टॅक्सी सेवांविरोधात राज्य सरकारने कठोर भूमिका घेतलीय. उबर, (Uber) ओला (ola) आणि रॅपिडो (Rapido) या अ‍ॅप आधारित सेवांचे अ‍ॅप स्टोअर आणि प्ले स्टोअरवरून हटवण्याचे निर्देश महाराष्ट्र राज्य सायबर विभागाने अ‍ॅपल आणि गुगलला दिलेत.

बाईक टॅक्सीच्या माध्यमातून प्रवासी वाहतूक सेवा सुरू : महाराष्ट्र सायबर विभागाच्या अतिरिक्त पोलीस महासंचालक कार्यालयाकडून 15 मे रोजी माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 मधील कलम 79(3)(B) अंतर्गत नोटीस बजावण्यात आलीय. या नोटिशीत नमूद करण्यात आलं आहे की, काही अ‍ॅपआधारित प्लॅटफॉर्म परिवहन विभागाची वैध परवानगी, शासकीय मंजुरी किंवा मोटार वाहन कायद्यानुसार आवश्यक नियमांचे पालन न करता मोठ्या प्रमाणावर बाईक टॅक्सीच्या माध्यमातून प्रवासी वाहतूक सेवा चालवत आहेत.

सार्वजनिक सुरक्षेसाठी मोठा धोका : या बेकायदा बाईक टॅक्सी सेवांमुळे प्रवाशांच्या सुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण होत असल्याचेही नोटिशीत म्हटलं आहे. चालक पडताळणी प्रक्रिया, विमा संरक्षण, महिलांच्या सुरक्षेसाठीच्या उपाययोजना आणि आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणा अत्यंत अपुऱ्या असल्याचं सांगण्यात आलंय. तसेच निष्काळजीपणे वाहन चालवने सार्वजनिक सुरक्षेसाठी मोठा धोका ठरत असल्याचा उल्लेखही करण्यात आला आहे. राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी 12 मे रोजी महाराष्ट्र सायबर विभागाला पत्र लिहून राज्यात सुरू असलेल्या बाईक टॅक्सी अॅग्रिगेटर्सविरोधात कारवाईची मागणी केली होती. त्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली.

निर्देशांचे पालन न केल्यास कारवाई होऊ शकते : अलीकडेच एका बाईक टॅक्सी सेवेमुळं एका महिलेचा मृत्यू झाल्याची गंभीर घटना समोर आल्याचा उल्लेख सायबर विभागानं केलाय. या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचं सांगत राज्यभरात अशाच स्वरूपाच्या अनेक तक्रारी समोर आल्याचा दावा करण्यात आलाय. भारतीय कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांच्या निर्देशांचे पालन न केल्यास माहिती तंत्रज्ञान कायदा आणि मध्यस्थ नियमांनुसार कारवाई होऊ शकते, असा इशाराही अ‍ॅपल आणि गुगलला देण्यात आला आहे.

महाराष्ट्रात बाईक टॅक्सी सेवा बेकायदा सुरू : या नोटिशीबाबत बोलताना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले की, “महाराष्ट्र सायबरमार्फत गुगल आणि अ‍ॅपलला पत्र पाठवण्यात आलंय. महाराष्ट्रात बाईक टॅक्सी सेवा बेकायदा सुरू असून, त्यानुसार कारवाई केली जात आहे.” गेल्या काही आठवड्यांपासून राज्य परिवहन विभागाकडून विद्यमान नियमांनुसार बाईक टॅक्सी सेवांना कायदेशीर मान्यता नसल्याचे वारंवार स्पष्ट करण्यात येत आहे. त्यामुळं सरकार आणि अ‍ॅप आधारित बाईक टॅक्सी कंपन्यांमधील संघर्ष अधिक तीव्र झाल्याचे मानले जात आहे. दरम्यान, खासगी बस अ‍ॅग्रिगेटर्स आणि अनधिकृत वाहतूक अ‍ॅप्सविरोधात अवाजवी भाडे आकारणीप्रकरणी परिवहन विभागाने अलीकडेच कारवाईची घोषणाही केली होती. सायबर विभागाची ही कारवाई सध्या केवळ बाईक टॅक्सी सेवांपुरती मर्यादित असून, कॅब, ऑटो आणि फूड डिलिव्हरी सेवा सुरू राहणार आहेत.

महिलांची सुरक्षा अधिक महत्त्वाची : प्रताप सरनाईक यांनी सांगितलं की, राज्य सरकारला बाईक टॅक्सी सेवा केवळ इलेक्ट्रिक वाहनांद्वारे चालवायच्या आहेत. मात्र सध्या मोठ्या प्रमाणावर पेट्रोलवर चालणाऱ्या बाईकचा वापर होत असल्याचं त्यांनी नमूद केलंय. अ‍ॅग्रिगेटर्सना आवश्यक कागदपत्रे पूर्ण करण्यासाठी एका महिन्याची तात्पुरती परवानगी देण्यात आली होती. मात्र अद्याप एकही कागदपत्र सादर करण्यात आले नसल्याचा दावा त्यांनी केलाय. या निर्णयामुळं अनेकांच्या रोजगारांवर परिणाम होऊ शकतो, या प्रश्नावर बोलताना त्यांनी रोजगारापेक्षा महिलांची सुरक्षा अधिक महत्त्वाची असल्याचं सांगितलं. तसेच महिला प्रवाशांशी संबंधित तक्रारी आणि गैरवर्तनाच्या घटनांकडेही त्यांनी लक्ष वेधलंय.

