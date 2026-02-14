हिंदू असलेला रेमो डिसूझा ख्रिश्चन कसा झाला? साईदरबारी स्वत:च्या तोंडून सांगितला किस्सा
प्रसिद्ध कोरिओग्राफर रेमो डिसूझानं शिर्डीत येऊन साईबाबांचं दर्शन घेतलं. यावेळी त्यानं विविध मुद्द्यांवर भाष्य केलं.
Published : February 14, 2026 at 2:20 PM IST
शिर्डी (अहिल्यानगर) : सुप्रसिद्ध कोरिओग्राफर व दिग्दर्शक रेमो डिसूझा यानं आपल्या पत्नी लिझेल हिच्यासह शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेतलं. यावेळी त्यानं साईबाबांच्या काकड आरतीलाही हजेरी लावली. यावेळी त्यानं साईंप्रती असलेल्या आपल्या भावना बोलून दाखवल्या. 'साईबाबांचं दर्शन घेतल्यानंतर एक वेगळी ऊर्जा आणि वेगळीच भावना दाटून येते. ही भावना फक्त शिर्डीत आल्यानंतरच मिळते. ही भावना शब्दांमध्ये सांगता येत नाही. शिर्डीत आल्यानंतरच ती ऊर्जा अनुभवता येते', असं रेमो डिसूझा यानं साईदर्शनानंतर 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं.
'मी पूर्वाश्रमीचा हिंदू' : रेमोनं आपल्या धर्मांतराचा किस्सादेखील यावेळी सांगितला. "रमेश गोपी नायर हे माझं मूळ नाव असून मी जन्मानं हिंदू आहे. मी शाळेत असताना चर्चमध्ये काम करायचो. चर्चमध्ये काम करत असताना फादर मला म्हणाले की, तू ख्रिश्चन धर्माचा स्वीकार कर. त्यावेळी मी त्यांना होकार दिला. त्यानंतर मी माझ्या आई-वडिलांची परवानगी घेतली आणि ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला. माझ्या आई-वडिलांनीही काही आक्षेप घेतला नाही. त्यांनी मला ख्रिश्चन धर्म स्वीकारण्याची परवानगी दिली आणि रमेश गोपी नायरचा आज रेमो डिसूझा झालो", असा खुलासा रेमो डिसूझानं केला.
'या देशातील लोकांचे पूर्वज सनातनीच' : गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर सुरू असलेल्या चर्चांबाबत बोलताना रेमो डिसूझा यानं स्पष्ट सांगितलं की, "आमच्या घरात धर्मांतरावर कोणत्याही प्रकारची चर्चा किंवा वाद होत नाहीत. मी देखील असं कुठं बोलत नाही. माझ्यासाठी सर्व धर्म एकच आहेत. मी मनात कोणताही भेदभाव ठेवत नाही. मी एवढंच सांगेन की, या देशात जन्मलेल्या माणसाचे पूर्वज सनातनी धर्माचे निघतील,' असंही रेमोनं नमूद केलं.
'मी सर्व धर्म एकच मानतो' : पुढे बोलताना रेमो म्हणाला, ''साईबाबांनी 'जगाला सबका मालिक एक'चा संदेश दिला आहे. साईबाबांनी दिलेल्या या संदेशाचा अर्थ सर्व धर्म एकच आहेत असा होतो. मीही मानतो की सर्व धर्म एकच आहेत. माझ्या एका हातावर येशू ख्रिस्ताचा टॅटू आहे. तर दुसऱ्या हातावर शिवशंकर, गणपती, बुद्ध यांचे टॅटू आहेत आणि आता साईबाबांचाही त्यात समावेश झाला आहे.''
रेमोचा नवा प्रोजेक्ट कोणता? : साईबाबांच्या काकड आरतीला पत्नीसह उपस्थित राहण्याचा योग आल्यानं आजचा दिवस माझ्यासाठी खूप स्पेशल आहे. कारण पत्नीसह साईबाबांच्या आरतीला उपस्थित राहण्याचा योग आला. गेल्या 25 वर्षांपूर्वी साईबाबांच्या दर्शनासाठी पहिल्यांदा आलो होतो. त्यानंतर एकदा आणि आज पुन्हा एकदा दर्शनाला येण्याचा योग आला आहे. आपल्या नव्या प्रोजेक्टबाबत सांगताना रेमोनं सांगितलं की, नवीन प्रोजेक्टवर काम सुरू असून तो या महिन्याच्या अखेरीस प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. काय असेल ते सध्या गुपित ठेवण्यात आलं असून काहीतरी वेगळं आहे आणि ते प्रेक्षकांना नक्कीच आवडेल.
