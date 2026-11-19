अनेक शेतकऱ्यांना दुष्काळी पाच हजार रुपये मिळाले नाहीत! काळजी करु नका, मंत्री दत्ता भरणे यांनी दिली महत्त्वाची माहिती
दुष्काळाची अग्रीम पाच हजार रुपये मदत अनेक शेतकऱ्यांना अजून मिळालेली नाही. अशांबाबत मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी महत्त्वाची माहिती दिली.
Published : November 19, 2026 at 2:25 PM IST
पुणे - राज्यात यंदा कमी प्रमाणावर झालेल्या पावसामुळं दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. सरकारनं दिवाळीपूर्व शेतकऱ्यांना 5 हजार रुपयांची मदत केली असून, राज्यातील काही शेतकऱ्यांना अजूनही ही मदत मिळालेली नाही. याबाबत राज्याचे कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे.
कागदपत्रांची पूर्तता सुरू - दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर राज्य सरकारनं दिवाळीपूर्वी अग्रीम 5 हजार रुपये मदत जाहीर केली होती. अनेक शेतकऱयांच्या खात्यावर पाच हजार रुपये जमा झाले आहेत. मात्र, अजूनही अनेक शेतकरी या मदतीपासून वंचित आहेत. अशांना कधी मदत मिळणार याबाबत मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी माहिती दिली आहे. "जवळपास एक कोटी शेतकऱ्यांना ही मदत मिळाली असून, दहा लाख शेतकऱ्यांबाबत कागदपत्रांची पूर्तता करण्यात येत आहे. येत्या आठ ते दहा दिवसात या शेतकऱ्यांनाही मदत मिळणार आहे," असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.
दुष्काळी मदत मिळणारच - दुष्काळाबाबत मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले की, केंद्र सरकारकडे दुष्काळाच्या संदर्भात प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या नुकसानबाबत प्रती हेक्टरी दर हे लागू केले आहेत. केंद्राने ते दर जाहीर केले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनीही मान्यता दिली आहे. केंद्र सरकारकडून किती मदत मागवली यापेक्षा शेतकऱ्याला मदत करायची असून, सरकारने तसं आश्वासन दिलं आहे.
शेतकरी वंचित राहणार नाही - "राज्यातील शेतकरी अडचणीत आहे. त्याला मदत करण्यात येणार आहे. दिवाळीत अग्रीम 5 हजार रुपयांची मदत केली असून, जवळपास एक कोटी शेतकऱ्यांना मदत करण्यात आली आहे. पण, दहा लाखहून अधिक शेतकऱ्यांना मदत मिळाली नाही. त्यांना देखील मदत देण्यात येणार आहे. दुष्काळात राज्यातील शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त मदत दिली जाणार आहे," अशी माहिती मंत्री भरणे यांनी दिली.
...अन्यथा सरकार योग्य ती कारवाई करेल - फायनान्स कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या त्रासाबाबत दत्तात्रय भरणे यांना विचारलं असता ते म्हणाले की, सर्व बँकांकडून वसुली थांबवली असली, तरी काही फायनान्स कंपन्या सक्तीने वसुली करत असल्याच्या तक्रारी आहेत. या विषयावर मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा झाली आहे. संकटाच्या काळात फायनान्स कंपन्यांनी शेतकऱ्यांबाबत लवचिक धोरण ठेवावे अन्यथा सरकार योग्य ती कारवाई करेल, असा इशारा यावेळी त्यांनी दिला.
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