अधिक मासानिमित्त अंबाबाई मंदिरात धार्मिक अनुष्ठान; 24 मेपर्यंत चालणार विधी, भाविकांची वाढली गर्दी
Published : May 23, 2026 at 5:55 PM IST
कोल्हापूर : कोल्हापूरच्या करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई मंदिरात अधिक मासानिमित्त विशेष धार्मिक अनुष्ठानांना प्रारंभ झाला असून, मंदिर परिसरात भक्तिभावाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे. हक्कदार श्रीपूजक मंडळाच्या वतीने गरुड मंडपात सुरू झालेल्या या कार्यक्रमांमध्ये देवता स्थापना, पुण्यवाचन, होम-हवन आणि देवीची आरती यांचा समावेश आहे. अधिक मास सुरू झाल्यानंतर मंदिरात भाविकांची गर्दी लक्षणीयरीत्या वाढल्याचेही पाहायला मिळत आहे.
24 मेपर्यंत चालणार विधी : पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, हे धार्मिक विधी तीन दिवस चालणार असून 24 मेपर्यंत दररोज सकाळी 7 ते दुपारी 3 या वेळेत विविध पूजाविधी पार पडणार आहेत. धार्मिक परंपरेनुसार अधिक मासात देवपूजा, व्रतवैकल्ये, तीर्थस्नान आणि दानधर्म यांना विशेष महत्त्व दिलं जातं. त्यामुळं अंबाबाई मंदिरात सुरू असलेला हा सोहळा श्रद्धा, परंपरा आणि सामूहिक भक्तीचा एक महत्त्वपूर्ण क्षण ठरत आहे. या विशेष अनुष्ठानाची सांगता 24 मे रोजी होणार आहे. रविवारी देवता अभिषेक आणि पुण्यवाचनानंतर सकाळी 10 वाजता देवीची उत्सवमूर्ती पालखीतून पंचगंगा नदी तीरावर पवित्र स्थानासाठी नेण्यात येणार आहे. त्यानंतर पालखी पुन्हा मंदिरात परत येईल आणि पूर्णाहुती व आरतीनं या धार्मिक अनुष्ठानाची सांगता होईल. अशा प्रकारच्या परंपरागत सोहळ्यांमुळं मंदिराशी जोडलेली सांस्कृतिक आणि धार्मिक नाळ अधिक दृढ होते.
भाविकांची वाढली गर्दी : "अधिक मासाला पुरुषोत्तम मास असंही म्हटलं जातं. नेहमीच्या 12 महिन्यांपेक्षा हा अधिकचा महिना असल्यानं अधिक मास अशी याची ओळख आहे. हिंदू पंचांगातील हा काळ आध्यात्मिक साधना, व्रत आणि दानधर्मासाठी अत्यंत शुभ मानला जातो. याच पार्श्वभूमीवर अंबाबाई मंदिरात होणारे अनुष्ठान केवळ एक धार्मिक कार्यक्रम न राहता, तो भाविकांच्या श्रद्धेचा सामूहिक उत्सव ठरतो," असं मंदिर आणि धर्म अभ्यासक उमाकांत राणींगा यांनी सांगितलं. साडेतीन शक्तिपीठांपैकी प्रमुख असलेल्या कोल्हापूरच्या या मंदिरात अशा प्रसंगी होणारी गर्दी ही त्याच्या धार्मिक महत्त्वाची साक्ष देणारी असते. दरम्यान, शालेय सुट्ट्यांमुळं करवीर निवासिनी अंबाबाई मंदिरात दर्शनाला येणाऱ्या भाविकांची संख्या वाढली आहे. शुक्रवारी मोठ्या संख्येनं भाविकांनी देवीच्या दर्शनाचा लाभ घेतला. वाढणाऱ्या या गर्दीचं नियोजन देखील पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान देवस्थान समितीकडून करण्यात येत आहे. भाविकांच्या दर्शनासाठी आवश्यक व्यवस्था, शिस्त आणि परंपरेचे पालन यांना प्राधान्य दिलं जात आहे. त्यामुळं अधिक मासातील या कार्यक्रमावेळी जास्तीत जास्त भाविक देवीचे दर्शन घेऊन धार्मिक विधींमध्ये सहभागी होत आहेत.
