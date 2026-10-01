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पुणे जिल्ह्यातील १३ लाख मतदारांना मोठा दिलासा, सुनावणीसाठी कार्यालयात जाण्याची गरज नाही; 'बीएलओ' थेट घरी येणार – जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी

पुणे जिल्ह्यातील १३ लाख मतदारांना सुनावणीसाठी कार्यालयात जाण्याची गरज नाही. त्यासाठी 'बीएलओ' थेट संबंधितांच्या घरी जाणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी दिली.

जितेंद्र डूडी
जितेंद्र डूडी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 1, 2026 at 3:09 PM IST

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पुणे - निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानुसार राज्यभर मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) राबवण्यात आलं आहे. पुणे जिल्ह्यात देखील 21 विधानसभा मतदार संघात एसआयआर राबवण्यात आलं असून यात सुमारे 13 लाख मतदारांचे 2002 च्या मतदार यादीशी मॅपिंग न होणे अथवा त्यांच्या नाव, पत्ता व पिनकोडमध्ये तांत्रिक त्रुटी आढळल्या होत्या. प्रशासनाकडून या सर्वांना नोटीस बजावण्यात आली असून यांना सुनावणीसाठी हजर रहावं लागणार असल्याचं सांगितल जातं होतं. नोटीस आलेल्या मतदारांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला होता. मात्र आता या 13 लाख मतदारांना दिलासा मिळाला असून ज्यांना ज्यांना नोटीस आली आहे, त्या मतदारांना प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी हजर रहावं लागणार नसून थेट मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी स्वतः मतदारांच्या घरोघरी जाणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी दिली आहे.


याबाबत जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी सांगितलं की, पुणे जिल्ह्यात एसआयआर अंतर्गत जवळपास 13 लाख मतदारांचे मॅपिंग झाले नव्हते आणि त्या लोकांना प्रशासनाकडून नोटीस पाठवण्यात आली होती आणि पुढील काळात या मतदारांची सुनावणी घेण्यात येणार होती. मात्र निवडणूक आयोगाने याबाबत करेक्शन केलं असून यात सांगितलं आहे की कोणत्याही व्यक्तीला सुनावणीसाठी प्रत्यक्ष हजर राहण्याची गरज नाही. मतदारांचे जे जे पुरावे लागणार आहेत ते पुरावे घेण्यासाठी बीएलओ स्वतः मतदारांच्या घरी जाणार आहे. तसंच मतदारांचे डॉक्युमेंट हे व्हॉट्सॲपवर देखील स्वीकारले जाणार आहेत. यामुळे मतदारांना आवाहन आहे की कोणीही सुनावणीसाठी कुठेही जाऊ नये. बीएलओ स्वतः आपल्या घरी येऊन मतदारांचे डॉक्युमेंट तपासणार आहेत. तसंच कातकरी समाज, भटक्या-विमुक्त जमाती किंवा ज्यांच्याकडे मूलभूत कागदपत्रे उपलब्ध नाहीत, त्यांच्यासाठी पंचनाम्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल आणि या मोहिमेच्या माध्यमातून त्यांची कागदपत्रे रेशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र तयार करून त्यांना इतर शासकीय योजनांशीही जोडले जाईल आणि सर्व पात्र मतदारांची कागदपत्रे तपासून 16 नोव्हेंबरला त्यांचं नाव अंतिम यादीत समाविष्ट केलं जाईल, असं त्यांनी सांगितलं.


पुणे जिल्ह्यातील मतदार याद्यांच्या पुनरीक्षणादरम्यान सुमारे 13 लाख मतदारांचे 2002 च्या मतदार यादीशी मॅपिंग न होणे अथवा त्यांच्या नाव, पत्ता व पिनकोडमध्ये तांत्रिक त्रुटी आढळल्या होत्या. प्रशासनाने नियमानुसार या मतदारांना नोटिसा पाठवून प्रत्यक्ष सुनावणी घेण्याचे नियोजन केले होते. मात्र, मोठ्या प्रमाणावर मतदारांना नोटिसा मिळाल्यामुळे नागरिकांमध्ये संभ्रमाचे आणि चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र आता जिल्हा प्रशासनाचे महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून मतदारांच्या थेट घरात येऊन डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन होणार आहे.

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TAGGED:

BLOS WILL VISIT HOMES
१३ लाख मतदारांना मोठा दिलासा
पुणे
जितेंद्र डूडी
RELIEF FOR VOTERS IN PUNE

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