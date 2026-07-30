समीर वानखेडेंना हायकोर्टाचा दिलासा, केंद्रीय तपास यंत्रणेला कोणतंही नवं समन्स पाठवण्यास मनाई
कॉर्डिलिया क्रुझ आणि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतच्या मृत्यूशी संबंधित आर्थिक अनियमिततेप्रकरणी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोच्या चौकशी नोटिसांना आव्हान देत 2024 मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय.
Published : July 30, 2026 at 10:03 PM IST
मुंबई : आयआरएस अधिकारी समीर वानखेडे यांना आर्थिक अनियमिततेच्या प्रकरणात एनसीबीच्या चौकशीतून मुंबई उच्च न्यायालयाकडून गुरुवारी अंतरिम दिलासा देण्यात आलाय. कॉर्डिलिया क्रुझसह बॉलिवूडशी संबंधित ड्रग्जचं प्रकरण आणि सुशांतसिंह राजपूत आत्महत्येप्रकरणी समीर वानखेडेंना या याचिकेची सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत कोणतंही समन्स पाठवण्यात येऊ नये, असे आदेश हायकोर्टानं दिलेत.
काय आहे प्रकरण? - साल 2008 च्या बॅचमधील भारतीय महसूल सेवा (आयआरएस) अधिकारी असलेल्या समीर वानखेडे हे सतत या ना त्या कारणानं चर्चेत राहिलेत. अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतच्या मृत्यूशी संबंधित एका प्रकरणासह अन्य दोन ड्रग्ज केसशी संबंधित आर्थिक अनियमिततेप्रकरणी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोनं (एनसीबी) केलेल्या चौकशीसंदर्भात वानखेडे यांना बजावलेल्या नोटिसांना आव्हान देत साल 2024 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय. एनसीबीनं दावा केलाय की, दोन निनावी तक्रारींच्या आधारे ही चौकशी सुरू करण्यात आली होती. तर समीर वानखेडे यांचा आरोप आहे की, ही चौकशी महाराष्ट्राचे माजी मंत्री नवाब मलिक यांच्या सांगण्यावरून त्यांच्या कार्यकाळात ही चौकशी सुरू करण्यात आली होती. नवाब मलिक यांचे जावई समीर खान यांना एका ड्रग्ज प्रकरणात अटक केल्यामुळे मलिक यांच्या मनात त्यांच्याबद्दल द्वेष निर्माण झाला होता, असा दावा समीर वानखेडेंनी हायकोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेतून केलाय.
हायकोर्टाकडून वानखेडेंना दिलासा - या याचिकेवर गुरुवारी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंचा प्रथमिक युक्तिवाद ऐकून हायकोर्टानं समीर वानखेडे यांची याचिका अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून घेतलीय. तसेच जोपर्यंत याचिकेवर अंतिम सुनावणी होऊन निर्णय होत नाही, तोपर्यंत याचिकाकर्त्याला चौकशीसाठी कोणतंही समन्स बजावलं जाणार नाही. एनसीबीनं यापूर्वीच मुंबई उच्च न्यायालयात सांगितलं होतं की, वानखेडे यांच्यावर अनियमिततेचे गंभीर आरोप आहेत आणि म्हणूनच त्यांच्याविरुद्ध ही विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली होती.
एनसीबीच्या कार्यकाळातील वादविवाद - समीर वानखेडे आणि एनसीपी नेते नवाब मलिक यांच्यातील वाद हा साल 2001 मधील कॉर्डिलिया क्रुझ ड्रग्स प्रकरणापासून (आर्यन खान अटक) सुरू झालाय, जो एका अत्यंत हाय प्रोफाइल आणि कायदेशीर लढाईचा भाग आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांनी तत्कालीन NCB विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांच्यावर गंभीर वैयक्तिक आणि व्यावसायिक आरोप केले होते. तर वानखेडे यांनी हे सर्व आरोप फेटाळत मलिक हे सूडबुद्धीने कारवाई करत असल्याचा प्रतिआरोप केला होता. समीर वानखेडे यांनी अमली पदार्थ विरोधी मोहिमेदरम्यान नवाब मलिक यांचे जावई समीर खान यांना ड्रग्स प्रकरणात अटक केली होती. मलिक यांनी वैयक्तिक आकसापोटी आणि सूड भावनेनं आपल्या कुटुंबाला लक्ष्य केल्याचा दावा वानखेडे यांनी केला. कॉर्डिलिया क्रूझवर मारलेल्या छाप्यानंतर शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खान याला वानखेडे यांच्या नेतृत्वाखाली अटक झाली. या अटकेनंतर नवाब मलिक यांनी पत्रकार परिषदांचा सपाटा लावून एनसीबी (NCB) च्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत हा वसुलीचा बनाव असल्याचा घणाघाती आरोप केला होता. पुढे जाऊन या प्रकरणाचा तपास दुसऱ्या पथकाकडे गेला आणि पुराव्याअभावी आर्यन खानला सर्व आरोपांतून मुक्त करण्यात आलं. त्यानंतर आर्यन खान प्रकरणात 25 कोटींची लाच मागितल्याच्या आरोपावरून सीबीआयनं समीर वानखेडेंविरोधात गुन्हा दाखल केला आणि ईडीनं मनी लाँड्रिंगचा खटला नोंदवला, ज्या विरोधात वानखेडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. त्यानंतर वानखेडेंचं बोगस जातप्रमाणपत्र, अल्पवयीन असताना त्यांच्या नावावर जारी झालेला बारचा परवाना असे आरोप लावताच समीर वानखेडेंनी नवाब मलिकांविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.
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