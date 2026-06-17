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कालिदास संकुल प्रकरणात याचिकाकर्त्यांना दिलासा; रेस्टॉरंटचा परवाना रद्द करण्यास हायकोर्टाची स्थगिती

मुलुंड येथील कालिदास क्रीडा संकुलातील रेस्टॉरंट आणि बँक्वेट हॉलचा परवाना रद्द करण्याच्या मुंबई महानगरपालिकेच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयानं तूर्तास स्थगिती दिली आहे.

Relief for petitioners in the Kalidas Sankul case
कालिदास संकुल प्रकरणात याचिकाकर्त्यांना दिलासा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 17, 2026 at 8:56 AM IST

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मुंबई : मुलुंड येथील कालिदास क्रीडा संकुलातील रेस्टॉरंट आणि बँक्वेट हॉलचा परवाना रद्द करण्याच्या मुंबई महानगरपालिकेच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयानं तूर्तास स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. भाजपा नेते किरीट सोमय्या यांच्या तक्रारीनंतर मुंबई महानगरपालिकेनं संबंधित कारवाई सुरू केल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. या प्रकरणी दाखल याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयानं पालिकेच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती दिली.


काय आहे प्रकरण? : धनराज हॉस्पिटॅलिटी अँड सर्व्हिसेस प्रा. लि. ही कंपनी कालिदास संकुलातील रेस्टॉरंट चालवत असून पालिकेनं या रेस्टॉरंटचा परवाना रद्द केला आहे. याविरोधात कंपनीनं हायकोर्टात धाव घेत ज्येष्ठ वकील बिरेंद्र सराफ यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मंगळवारी (16 जून) प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. 13 मे रोजी भाजपाच्या किरीट सोमय्यांनी कालिदास क्रीडा संकुलातील कथित अनियमिततेबाबत सार्वजनिकरित्या आरोप केले होते. त्यानंतर 14 मे रोजी त्यांनी पालिकेच्या बांधकाम विभागाकडे तक्रार दाखल केली.

या तक्रारीनंतर पालिकेनं 19 मे रोजी या कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस बजावत समाधनकारक उत्तर न आल्यानं 8 जून रोजी त्यांचे परवाने रद्द केले. मात्र, मुंबई महापालिकेची ही कारवाई मनमानी व अन्यायकारक असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी आपल्या याचिकेतून केला आहे. तसेच या निरीक्षणात आढळलेल्या त्रुटी 15 आणि 16 मे रोजीच दूर करण्यात आल्याचा दावा कंपनीनं हायकोर्टात केला.



हायकोर्टाचे निर्देश : या युक्तिवादाची दखल घेत मुंबई महापालिकेच्या कारवाईला तूर्तास स्थगिती देत ही सुनावणी तहकूब केली आहे. हे रेस्टॉरंट ज्या इमारतीत आहे त्या इमारतीच्या कथित त्रुटींचा ठपका रेस्टॉरंट चालकावर ठेवून परवाना रद्द करणं अन्यायकारक आहे. कंपनीनं रेस्टॉरंट आणि हॉलच्या उभारणीसाठी सुमारे 4.18 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली असून या व्यवसायावर 100 हून अधिक कर्मचाऱ्यांचा उदरनिर्वाह अवलंबून आहे. पालिकेची कारणे दाखवा नोटीस आणि परवाना रद्द करण्याचा आदेश रद्द करण्यात यावा. तसेच अंतिम निर्णय होईपर्यंत कोणतीही सक्तीची कारवाई न करण्याचे निर्देश न्यायालयानं पालिकेला द्यावेत, अशी याचिकाकर्त्यांची विनंती हायकोर्टानं मान्य केली आहे.

TAGGED:

कालिदास संकुल
मुंबई उच्च न्यायालय
KALIDAS SANKUL CASE HIGH COURT
BOMBAY HIGH COURT
KALIDAS SANKUL CASE

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