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'एफडीए'ला नागपूर खंडपीठाची चपराक ऐतिहासिक 'गोरस भंडार'वरील कारवाई बेकायदेशीर; पुन्हा सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा

नागपूर खंडपीठाने 'गोरस भंडार'वरील अन्न व औषध प्रशासनाची कारवाई बेकायदेशीर ठरवली. 7 जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीनंतर ही संस्था पुन्हा सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

GORAS BHANDAR
'गोरस भंडार'वरील कारवाई बेकायदेशीर (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 7, 2026 at 6:46 PM IST

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नागपूर : अन्न आणि औषध प्रशासनाला (एफडीए) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं चपराक दिली आहे. गोरस भंडारवर एफडीएनं केलेली कारवाई न्यायालयानं बेकायदेशीर ठरवली आहे. त्यामुळं गोरस भंडार पुन्हा सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, अशी माहिती गोरस भंडार संस्थेचे अध्यक्ष निलेश पाटील यांनी दिली. वर्धा येथील प्रसिद्ध गोरसभंडार संस्था विदर्भात नाही, तर संपूर्ण महाराष्ट्रातच गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थांसाठी प्रसिद्ध आहे. महात्मा गांधी यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थापन झालेल्या गोरस भंडार या संस्थेनं गेल्या 87 वर्षांत लाखो गो-पालक कुटुंबाचा उदरनिर्वाह केलेला आहे. एफडीएच्या कारवाईमुळं शेकडो कुटुंबं अडचणीत सापडली होती. मात्र, न्यायालयाच्या आजच्या (दि.7) निकालामुळं त्यांना दिलासा मिळालाय.

अस्वच्छतेच्या निकषावर केली कारवाई : एफडीएनं गोरस भंडारवर केलेल्या कारवाई विरोधात याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयानं विचारलं की 87 वर्षात अन्न व औषध प्रशासनानं यापूर्वी कितीवेळा तपासणी केली आहे? तपासण्यांमध्ये नेमकी कोणती निरीक्षणे नोंदवली होती? नेमकी कोणती कारवाई करण्यात आली? यावर उत्तर देताना एफडीएनं केवळ अस्वच्छतेचा मुद्दा उपस्थित केला. गोरस भंडार निर्मित कोणत्याही पदार्थात भेसळ आढळून आलेली नसल्याचंही न्यायालयात एफडीएनं स्पष्ट केलं. या प्रकरणी न्यायमूर्ती अनिल किलोर, न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्यासमक्ष मंगळवारी सुनावणी झाली.

प्रतिक्रिया देताना निलेश पाटील आणि पदाधिकारी (ETV Bharat Reporter)

तुकाराम मुंढे यांना झटका : एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या निर्देशानं 31 मे रोजी गोरस भंडारवर कारवाई करण्यात आली होती. कारवाईला वर्धा तहसील गो-दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेडनं मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. यानंतर न्यायालयानं गोरस भंडारच्या बाजूनं निकाल दिला.

महात्मा गांधी, विनोबा भावे, बजाज यांच्याकडून स्थापना : महात्मा गांधी, आचार्य विनोबा भावे, जमनालाल बजाज यांनी 1939 मध्ये या संस्थेची स्थापना केली. 1954 पासून गोरस भंडारमार्फत दररोज सुमारे 9 हजार लिटर दुधाचं संकलन, वितरण केलं जातं. संस्थेमुळं वर्धा जिल्ह्यातील अनेक गावांतील 600 कुटुंबांचा उदरनिर्वाह चालतो. एफडीएनं 31 मे रोजी केलेल्या तपासणीत परिसरात अस्वच्छता आढळल्याचा दावा करत गोरस भंडार सील केलं होतं. तसंच पुढील आदेशापर्यंत दूध संकलन, विक्री आणि दुग्धजन्य पदार्थांच्या उत्पादनावर बंदी घातली होती. संस्थेच्या प्रतिनिधींनी आणि दूध उत्पादकांनी जिल्हाधिकाऱ्याकडं निवेदन देऊन कारवाई मागं घेण्याची मागणी केली होती. मात्र, दिलासा न मिळाल्यानं उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

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GORAS BHANDAR
NAGPUR BENCH OF BOMBAY HIGH COURT
नागपूर खंडपीठ
गोरस भंडार
GORAS BHANDAR

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