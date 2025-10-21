ETV Bharat / state

अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा; तीन हेक्टरपर्यंतच्या बाधित क्षेत्रासाठी विशेष निधी मंजूर

मदत आणि पुनर्वसन विभागाकडून यंदाच्या खरीप हंगामातील बाधित शेतकऱ्यांना 8 हजार 139 कोटी इतक्या रकमेचे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेत, असंही मंत्री मकरंद पाटलांनी सांगितलं.

Special funds approved for affected areas up to three hectares
तीन हेक्टरपर्यंतच्या बाधित क्षेत्रासाठी विशेष निधी मंजूर (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 21, 2025 at 5:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : अतिवृष्टीमुळे उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. यापूर्वी दोन हेक्टरपर्यंत असलेली मदतीची मर्यादा आता 3 हेक्टरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. त्यासाठी विशेष बाब म्हणून 648 कोटी 15 लाख 41 हजार रुपयांच्या निधीच्या वितरणाला मान्यता देण्यात आली असल्याची माहिती मदत आणि पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी मंगळवारी दिली. आजपर्यंत मदत आणि पुनर्वसन विभागाकडून यंदाच्या खरीप हंगामातील नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना सुमारे 8 हजार 139 कोटी रुपये इतक्या रकमेचे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आले आहेत, असंही मंत्री जाधव पाटील यांनी सांगितलं.

6 लाख 12 हजार शेतकऱ्यांना होणार लाभ : या निर्णयामुळे राज्यातील सहा लाख 56 हजार 310.83 हेक्टर क्षेत्रातील बाधित पिकांच्या नुकसानीपोटी सहा लाख 12 हजार 177 शेतकऱ्यांना याचा लाभ होणार आहे. यापूर्वी या शेतकऱ्यांना दोन हेक्टरपर्यंत मदत मंजूर करण्यात आली होती, तर आता अतिरिक्त एक हेक्टरसाठी ही वाढीव मदत देण्यात येणार आहे. राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे बाधित शेतकऱ्यांना मोठा आधार दिलासा मिळणार असल्याचा दावा मदत आणि पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी केला.

कुठल्या विभागाला किती निधी? :

1) छत्रपती संभाजीनगर विभाग - बीड, लातूर, परभणी, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, हिंगोली, नांदेड या जिल्ह्यातील तीन लाख 58 हजार 612 शेतकऱ्यांच्या 3 लाख 88 हजार 101.13 हेक्टर क्षेत्रातील पिकांच्या नुकसानीपोटी 346 कोटी 31 लाख 70 हजार रुपये.
2) नागपूर विभाग - नागपूर, चंद्रपूर, वर्धा आणि गडचिरोली जिल्ह्यांतील तीन हजार 931 शेतकऱ्यांच्या सात हजार 698.25 हेक्टर क्षेत्रातील पिकांच्या नुकसानीपोटी सात कोटी 51 लाख 75 हजार रुपये.
3) नाशिक विभाग - नाशिक, जळगाव आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांतील 53 हजार 835 शेतकऱ्यांच्या 50 हजार 629 हेक्टर क्षेत्रातील पिकांच्या नुकसानीपोटी 59 कोटी 36 लाख 13 हजार रुपये.
4) अमरावती विभाग - अकोला, अमरावती, यवतमाळ, बुलढाणा आणि वाशिम जिल्ह्यांतील एक लाख 7 हजार 615 शेतकऱ्यांच्या एक लाख 39 हजार 438.23 हेक्टर क्षेत्रातील पिकांच्या नुकसानीपोटी 131 कोटी 56 लाख 47 हजार रुपये.
5) पुणे विभाग - सोलापूर आणि सांगली जिल्ह्यांतील 88 हजार 143 शेतकऱ्यांच्या 70 हजार 418.89 हेक्टर क्षेत्रातील पिकांच्या नुकसानीपोटी 103 कोटी 37 लाख 20 हजार रुपये.
6) कोकण विभाग - ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांतील 11 शेतकऱ्यांच्या 25.23 हेक्टर क्षेत्रातील पिकांच्या नुकसानीपोटी दोन लाख 16 हजार रुपये.

हेही वाचाः

TAGGED:

SPECIAL FUND
HEAVY RAINS AFFECTED
शेतकऱ्यांना दिलासा
MAHARASHTRA FARMERS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.