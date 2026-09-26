दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांना दिलासा परीक्षा शुल्क माफ
शेतीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांचं उत्पन्न घटलय. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक खर्चाचा अतिरिक्त भार कमी करण्याच्या उद्देशानं परीक्षा शुल्क माफीचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
Published : September 26, 2026 at 5:29 PM IST
मुंबई - राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना शासनाने मोठा दिलासा दिलाय. यंदा अपुऱ्या पावसामुळे खरीप पिकांचं नुकसान झाल्यानं ग्रामीण भागातील कुटुंबांवर आर्थिक संकट ओढावलं आहे. या पार्श्वभूमीवर दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील पात्र विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय.
राज्यातील एकूण 358 तालुक्यांपैकी 265 तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करण्यात आला आहे. पावसातील मोठ्या खंडामुळे अनेक भागात पिकांना फटका बसला असून, शेतीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांचं उत्पन्न घटलय. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक खर्चाचा अतिरिक्त भार कमी करण्याच्या उद्देशानं परीक्षा शुल्क माफीचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमधील पात्र विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क भरावे लागणार नाही. संबंधित शाळा, महाविद्यालये आणि शैक्षणिक संस्थांना शासनाच्या निर्देशानुसार या सवलतीची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. कोणत्या परीक्षा आणि कोणत्या शैक्षणिक वर्षासाठी ही सवलत लागू राहील, याबाबतचे तपशील संबंधित विभागाच्या पुढील सूचनांनुसार स्पष्ट केले जाणार आहेत.
दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी शासनाकडून विविध उपाययोजना राबवण्यात येत आहेत. यामध्ये महसूल वसुलीत सवलत, पीक कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कर्ज पुनर्गठन, कृषीपंपांच्या वीजबिलासंदर्भातील सवलती, तसंच रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उपायांचा समावेश आहे. पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता आणि जनावरांसाठी चारा-पाण्याची व्यवस्था करण्यावरही प्रशासनाकडून भर दिला जात आहे.
शेतीचं नुकसान झाल्यानं आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या कुटुंबांना मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च पेलणं कठीण जात आहे. परीक्षा शुल्क माफीमुळे अशा विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत मिळणार असून, शुल्काअभावी परीक्षेपासून वंचित राहण्याची शक्यता कमी होणार आहे.
दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची अधिकृत यादी आणि शासनाने निश्चित केलेल्या निकषांनुसार विद्यार्थ्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे दुष्काळाच्या आर्थिक संकटात सापडलेल्या विद्यार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा दिलासा मानला जात आहे.
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