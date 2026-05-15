विमान कंपन्यांना दिलासा; महाराष्ट्रात एटीएफवरील व्हॅट 18 टक्क्यांवरून 7 टक्के

एटीएफवरील व्हॅटमध्ये 11 टक्के गुणांची कपात झाली असून, राज्यातील विमान कंपन्यांच्या इंधन खर्चात घट होण्याची शक्यता आहे.

प्रातिनिधिक चित्र
Published : May 15, 2026 at 5:15 PM IST

मुंबई - पश्चिम आशियातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर वाढलेल्या विमान इंधनाच्या किमती, हवाई क्षेत्रावरील निर्बंध आणि वाढलेल्या उड्डाण मार्गांमुळे विमान कंपन्यांवर आर्थिक दबाव वाढत असताना महाराष्ट्र सरकारनं एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (ATF)वरील मूल्यवर्धित कर (VAT) 18 टक्क्यांवरून 7 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्याच्या वित्त विभागानं जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार हा सुधारित दर 15 मे 2026 पासून लागू होणार असून 14 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत प्रभावी राहणार आहे.


या निर्णयामुळे एटीएफवरील व्हॅटमध्ये 11 टक्के गुणांची कपात झाली असून, राज्यातील विमान कंपन्यांच्या इंधन खर्चात घट होण्याची शक्यता आहे. भारतीय विमान कंपन्यांच्या एकूण खर्चात इंधनाचा वाटा सुमारे 35 ते 40 टक्के इतका असतो. त्यामुळे एटीएफवरील कर कपात ही विमान उद्योगासाठी महत्त्वाचा दिलासा मानली जात आहे.

पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या पुरवठा साखळीतील अडचणींच्या पार्श्वभूमीवर नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने दिल्ली, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि महाराष्ट्र या राज्यांशी एटीएफवरील कर कमी करण्याबाबत चर्चा केली होती. देशात एटीएफवरील सर्वाधिक व्हॅट आकारणाऱ्या राज्यांमध्ये तामिळनाडू (29 टक्के), दिल्ली (25 टक्के) आणि महाराष्ट्राचा समावेश होता. महाराष्ट्रात यापूर्वी 18 टक्के व्हॅट आकारला जात होता.

एकीकडे पेट्रोल डिझेलचे दर आजच वाढले असताना, विमान इंधनाचे दर मात्र राज्यात कमी होतील अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे हे सरकार सर्वसामान्यांसाठी काही करणार आहे का, अशा आशयाची चर्चा आता सुरू झाली आहे.


केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापू यांनी पश्चिम आशियातील संकटामुळे “हवाई क्षेत्र बंद होणे, अनिश्चित उड्डाण संचालन आणि एटीएफच्या किमतींमध्ये वाढ” अशा अडचणी विमान उद्योगासमोर उभ्या राहिल्याचे म्हटले आहे.

