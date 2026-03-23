मुंबईतील 30 लाख मालमत्ताधारकांना दिलासा; अवैध उत्खननावर एसआयटी - चंद्रशेखर बावनकुळे
मुंबई शहरातील मालमत्ताधारकांसाठी प्रॉपर्टी कार्डमधील फेरफार प्रक्रिया आता पूर्णपणे ऑनलाईन करण्यात येणार आहे. यामुळे सुमारे 30 लाख नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
Published : March 23, 2026 at 10:16 PM IST
मुंबई - विधानसभा नियम 47 अंतर्गत निवेदन करताना मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितलं की, मुंबई शहर आणि राज्यातील इतर भागांतील प्रॉपर्टी कार्ड संधारणाची पद्धत वेगळी असल्याने संगणकीकरणात काही तांत्रिक अडचणी येत होत्या. मात्र, नागरिकांच्या वाढत्या मागणीचा विचार करून शासनाने या अडचणींवर तोडगा काढला आहे. त्यानुसार मुंबईतील 19 महसूल विभाग आणि 4 नगररचना योजनांमधील एकूण 27,847 संगणकीकृत मिळकतपत्रिका नागरिकांसाठी उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सोमवारी विधानसभेत ही घोषणा केली.
नागरिकांना आता फेरफारासाठी अर्ज करण्यासाठी स्वतंत्र ऑनलाईन पोर्टल उपलब्ध करून देण्यात आलं आहे. ‘एनआयसी, पुणे’ यांनी विकसित केलेल्या या प्रणालीद्वारे नागरिक घरबसल्या अर्ज करू शकणार आहेत. तसंच अर्जाची स्थिती एसएमएसद्वारे मोबाईलवर कळणार असल्यानं प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल आणि कामकाजाला गती मिळेल, असा विश्वास मंत्र्यांनी व्यक्त केला.
मुंबईत प्रथमच 45 प्रकारच्या फेरफारांसाठी ऑनलाईन अर्जाची सुविधा देण्यात आली आहे. यामध्ये खरेदीखत, वारस नोंद, बक्षीसपत्र, भाडेपट्टा (लीज), गहाणखत, रस्ता आराखडा (रोड सेटबॅक), आरक्षण आणि भूसंपादन यांसारख्या प्रक्रियांचा समावेश आहे. संबंधित सेवांसाठी नागरिकांनी ‘महाभूमी’ पोर्टल किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संकेतस्थळाचा वापर करावा, असं आवाहनही बावनकुळे यांनी केलं.
अवैध उत्खननावर एसआयटी - राज्यातील अवैध उत्खननावर आळा घालण्यासाठी पुढील तीन महिन्यांत संपूर्ण महाराष्ट्राचे ‘ईटीएस’ (Electronic Total Station) सर्वेक्षण आणि गुगल मॅपिंग करण्यात येणार असल्याची घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत केली. ठाणे, पालघर, रायगड आणि नवी मुंबई परिसरातील अवैध उत्खनन प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी आयपीएस अधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्यात येणार आहे. मागील पाच वर्षांतील परवानग्यांचा आढावा घेऊन दोषी अधिकाऱ्यांवरही कारवाई केली जाईल, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
अवैध वाहतूक करताना तीनवेळा पकडल्यास संबंधित वाहनाची नोंदणी रद्द करण्यात येईल. तसंच खाणींच्या गैरप्रकारांवर श्वेतपत्रिका सादर केली जाणार आहे. आरएमसी प्लँटमधील वापर आणि रॉयल्टीतील तफावतही तपासली जाणार आहे. दरम्यान, शेतकऱ्यांना स्वतःच्या वापरासाठी मुरूम-रेती काढण्यास दिलासा देण्यात आला असून, भिवंडीतील 137 कोटी रुपयांच्या दंडप्रकरणीही कठोर कारवाईचे संकेत देण्यात आले.
