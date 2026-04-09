उद्योगपती अनंत अंबानींचा वाढदिवस; शिर्डी साईबाबा संस्थानला रिलायन्सकडून अन्नदानासाठी मोठी देणगी!

उद्योगपती अनंत अंबानी यांच्या वाढदिवसानिमित्त गुरुवारी रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या वतीनं शिर्डी साईबाबा संस्थानच्या श्री साईबाबा प्रसादालयात अन्नदानासाठी देणगी देण्यात आली.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 9, 2026 at 1:38 PM IST

शिर्डी : उद्योगपती अंबानी कुटुंबीय शिर्डी साईबाबांचे भक्त असून साईबाबांच्या दर्शनासाठी अनेकवेळा येत असतात. तसंच वस्तू आणि रोख स्वरुपात साईबाबांच्या चरणी देणगी देत असतात. गुरुवारी रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर अनंत अंबानी यांच्या वाढदिवसानिमित्त रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या वतीनं साईबाबा संस्थानच्या श्री साईबाबा प्रसादालयात अन्नदानासाठी देणगी दिली आहे. तसंच अंबानी कुटुंबीय नेहमी साईबाबांच्या चरणी निळ्या रंगाचं वस्त्र अर्पण करत असतात. गुरुवारीही अंबानी कुटुंबानं साईबाबांना निळ्या रंगाचं वस्त्र पाठवलं असून ते साईबाबांच्या माध्यान्ह आरतीवेळी अर्पण करण्यात आलं.

अन्नदान हेच श्रेष्ठ दान : रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या वतीनं शिर्डी साईबाबा संस्थानच्या श्री साईबाबा प्रसादालयात अन्नदानासाठी देणगी दिली आहे. गुरुवारी साईबाबांच्या प्रसादालयात भाविकांना साई आमटी, मटकी भाजी, भात, चपाती आणि शिरा असा प्रसाद देण्यात येत आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रीज तसंच इतर भाविकांनी देणगी दिल्यामुळं या देणगीतून गुरुवारी भाविकांना मोफत साई प्रसाद दिला जात आहे. दररोज साधारणपणे 50 ते 60 हजार भाविक श्री साईबाबा प्रसादालयात प्रसादाचा लाभ घेत असतात. या व्यवस्थेमागे देणगीदार भाविकांचे मोठं योगदान असून अशा उपक्रमांमुळं 'अन्नदान हेच श्रेष्ठ दान' ही परंपरा आजही जोपासली जात आहे.

प्रतिक्रिया देताना गोरक्ष गाडीलकर (ETV Bharat Reporter)

अंबानी कुटुंब साईबाबांचे भक्त : अंबानी कुटुंबीय शिर्डी साईबाबांचे निष्ठावान भक्त असून नीता अंबानी, अनंत अंबानी तसंच आकाश अंबानी वर्षातून अनेकवेळा शिर्डीत येऊन साईबाबांचं दर्शन घेत असतात. काही महिन्यांपूर्वी अनंत अंबानी यांनी शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचं मनोभावे दर्शन घेतलं होतं. त्यावेळी त्यांनी साईबाबा संस्थानच्या मेडिकल फंडसाठी 5 कोटी रुपयांची देणगी दिली होती. याशिवाय रिलायन्स फाउंडेशनच्या माध्यमातून कोविड काळात ऑक्सिजन प्लांट उभारणीसाठीही मदत केली होती. तसंच साई संस्थानच्या विविध प्रकल्पांसाठी दिलेल्या देणगी यामुळं रिलायन्स समूहाचं सामाजिक योगदान अधोरेखित होते.

अनंत अंबानी यांच्या वाढदिवसानिमित्त संस्थानला देणगी : "अंबानी कुटुंबीय साईबाबांचे भक्त आहेत. वेळोवेळी ते साईबाबांच्या दर्शनाला येऊन आशीर्वाद घेत असतात. यासह अंबानी कुटुंबीय साईबाबा संस्थानला भरभरून देणगी देत असतात. दोन महिन्यांपूर्वी अनंत अंबानी साईबाबांचं दर्शन घेण्यासाठी आले होते. यावेळी त्यांनी साईबाबा संस्थानला पाच कोटी रूपयांची आर्थिक देणगी दिली होती. आज त्यांचा वाढदिवस आहे. त्यानिमित्त त्यांनी संस्थानच्या प्रसादालयसाठी देणगी दिली आहे. यासह त्यांनी साईबाबांना वस्त्र अर्पण केलं आहे," अशी प्रतिक्रिया साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी दिली.

