जमिनीच्या वादातून मामाचा भाच्यावर गोळीबार; न्यायालयानं मामासह आरोपींना ठोठावली पोलीस कोठडी

जमिनीच्या वादातून चुलत मामानं भाच्यावर गोळीबार केला. या प्रकरणी गुन्हा दाखल करुन आरोपी मामा आणि त्याचे साथीदार पोलिसांनी जेरबंद केले.

Relative Open Fire On Nephew In Thane
संग्रहित छायाचित्र (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 12, 2025 at 7:41 PM IST

ठाणे : जमिनीच्या वादातून चुलत मामानं सहा जणाशी संगनमत करून भाच्यावर गोळीबार केल्यानं मोठी खळबळ उडाली. ही धक्कादायक घटना मंगळवारी रात्री भिंवडी तालुक्यातील लोनाड गावाच्या परिसरात भर रस्त्यात घडली आहे. याप्रकरणी पडघा पोलीस ठाण्यात हत्येचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिसांनी आतापर्यंत चुलत मामासह 6 आरोपींना बेड्या ठोकल्या आहेत. रुपेश म्हात्रे, राकेश म्हात्रे, किसन म्हात्रे अशी तीन अटक केलेल्या आरोपींची नावं आहे. इतर तीन जणांची नावं अद्याप मिळाली नाही. तर विकी दळवी (वय 28 रा. देवारुंग ) असं गोळीबारात गंभीर जखमी झालेल्या भाच्याचं नाव आहे.

पडघा पोलीस ठाणे (ETV Bharat Reporter)

मामा भाच्यात जमिनीचा वाद : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भाचा विकी दळवी हा भिंवडी तालुक्यातील देवारुंग गावात कुटुबीयांसह राहत असून याच भागात त्याचा चुलत मामा राहतो. त्यातच दोघा मामा भाच्यात जमिनीचा वाद सुरु होता. याच वादातून भाच्याला संपवण्याचा कट चुलत मामानं रचला अशी माहिती पोलीस तपासात समोर आली. विकी दळवी हा मंगळवारी रात्री 7 वाजताच्या वाजण्याच्या सुमारास, लोनाड गावात त्याच्या दुचाकीनं रुग्णालयात जात होता. यावेळी त्याचा चुलत मामासह इतर आरोपींनी दुचाकीवरून पाठलाग करत त्याला रस्त्यात गाठलं. लोनाड गावाच्या हद्दीतील रस्त्यात आरोपींनी त्याच्यावर रिव्हॉल्व्हरमधून गोळीबार केला. या गोळीबारात भाचा विकी हा गंभीर जखमी झाला असून त्याच्यावर कल्याण पश्चिम भागातील एका खासगी रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत, अशी माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक जितेंद्र ठाकूर यांनी दिली आहे.

आरोपींना ठोठावली पोलीस कोठडी : गोळीबाराच्या घटनेनंतर पडघा पोलिसांनी बुधवारी बीएनएसच्या कलम 109(1) (हत्येचा प्रयत्न) आणि 3(5) (हेतू) आणि शस्त्रास्त्र कायद्याच्या तरतुदींनुसार चुलत मामासह सहा आरोपींना अटक केली. आज 12 नोव्हेंबरला सहा आरोपींना भिवंडी जिल्हा सत्र न्यायालयात हजर केलं असता, सहाही आरोपींना पोलीस कोठडी सुनावल्याची माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक जितेंद्र ठाकूर यांनी दिली आहे. दुसरीकडं गोळीबार प्रकरणामुळे गावात तणाव पाहता पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला. या घटनेचा पुढील तपास पडघा पोलीस पथक करत असल्याची माहितीही पोलीस निरीक्षक ठाकूर यांनी दिली आहे.

