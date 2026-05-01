मुस्लिम आरक्षण केवळ धर्माच्या आधारावर देता येणार नाही, याचिका फेटाळून लावण्याची राज्य सरकारची हायकोर्टात विनंती
Published : May 1, 2026 at 1:00 PM IST
मुंबई : केवळ एखाद्या धर्माच्या आधारावर आरक्षण देता येत नाही. संविधानात तसं स्पष्टपणे नमूद केलेलं आहे. मुस्लिमांकरिता सरकारी नोकरीतील जाहीर केलेलं 5 टक्के आरक्षण हे डिसेंबर 2014 मध्येच वेळेत अंमलबजावणी न झाल्यामुळे रद्द झालेलं आहे, ते नव्यानं रद्द केलं गेलेलं नाही. मात्र 2014 च्या जुलै ते डिसेंबर या कालावधीदरम्यान 5 टक्के कोट्याअंतर्गत दिलेला शैक्षणिक प्रवेश आणि सरकारी नोकऱ्या अबाधित आहेत, असंही प्रतिज्ञापत्रातून राज्य सरकारनं स्पष्ट केलंय. त्यामुळे या याचिकेला काहीही अर्थ नसल्यानं ती सुनावणीस योग्य नसल्यानं थेट फेटाळून लावावी, अशी मागणी करत राज्य सरकारच्या वतीनं मुंबई उच्च न्यायालयात आपलं प्रतिज्ञापत्रात सादर केलंय. या याचिकेवर येत्या सोमवारी 4 मे रोजी सुनावणी होणार आहे.
काय आहे सरकारचं प्रतिज्ञापत्र? - महायुती सरकारनं मुस्लिमांचं 5 टक्के आरक्षण रद्द केल्याचा आरोप करत याचिका ॲड. एजाज नख्वी यांनी हायकोर्टात दाखल केलीय. मात्र याचिकेतील हा आरोप साफ चुकीचा असून, यातील दावे तथ्यहीन आणि आधारहीन आहेत, असा दावा या प्रतिज्ञापत्रातून करण्यात आलाय. जुलै 2014 मध्ये मुस्लिम समाजासाठी नोकरी आणि शिक्षणात 5 टक्के आरक्षण जाहीर करण्यात आलं होतं. तसा वटहुकूम जारी करण्यात आला, मात्र ठराविक वेळेत याचा कायदाच तयार करण्यात आला नाही. त्यामुळे डिसेंबर 2014 मध्ये हे आरक्षण कायदेशीरदृष्ट्या रद्द झालं, असं प्रतिज्ञापत्रात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलंय. या आरक्षणाचा लाभ कसा घ्यावा?, यासाठी दोन स्वतंत्र जीआर काढण्यात आले होते. मात्र आरक्षणच अस्तित्वात नसल्यानं हे जीआर फेब्रुवारी 2026 मध्ये रद्द करण्यात आलंय, असंही या प्रतिज्ञापत्रातून स्पष्ट करण्यात आलंय. मात्र 2014 च्या जुलै ते डिसेंबर या कालावधीदरम्यान 5 टक्के कोट्याअंतर्गत दिलेले शैक्षणिक प्रवेश आणि सरकारी नोकऱ्या अबाधित आहेत, असंही प्रतिज्ञापत्रातून राज्य सरकारनं स्पष्ट केलंय.
याचिकाकर्त्यांचा दावा काय? - मुस्लिम आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात न्यायमूर्ती रियाझ छागला आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे. याचिकाकर्ते वकील एजाझ नक्वी यांनी कोर्टाला सांगितलंय की, साल 2014 मध्ये हायकोर्टानं याबाबत दिलेल्या निकालाला कुणाकडूनही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेलं नाही. त्यामुळे हायकोर्टाच्या निर्देशांचं पालन करण्याऐवजी राज्य सरकारनं मनमानी पद्धतीनं हा निर्णय घेतलाय. त्यामुळे हा शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी या याचिकेतून करण्यात आलीय. रातोरात राज्य सरकारनं शिक्षणात मुस्लिमांना दिलेलं 5 टक्के आरक्षण रद्द का केलं? असा मुख्य सवाल या याचिकेतून उपस्थित करण्यात आलाय.
राज्य सरकारचा निर्णय काय होता? - राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागानं मंगळवारी याबाबतचा शासन निर्णय काढून शैक्षणिक संस्थांमध्ये आणि सरकारी तसेच निमसरकारी नोकऱ्यांमध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या मुस्लिमांना 5 टक्के आरक्षण देणारा 23 डिसेंबर 2014 रोजीच रद्द झालाय. मुस्लिम समाजासाठी राबवण्यात येणाऱ्या जात प्रमाणपत्र प्रक्रियेलाही या निर्णयामुळे ब्रेक लागणार आहे. लोकसभा निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर आगामी विधानसभा निवडणुकां डोळ्यासमोर ठेवत राज्य सरकारनं मराठा आणि मुस्लीम आरक्षणासंदर्भात निर्णय घेतला होता. ज्यात सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठा समाजाला 16 टक्के आणि मुस्लिमांना 5 टक्के आरक्षण जाहीर केलं गेलं होतं. यामुळे राज्यातील एकूण आरक्षण हे 73 टक्के झालं होतं. राज्याचे तत्कालीन अल्पसंख्याक कल्याण मंत्री नसीम खान यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुस्लिम समुदायासाठी 5 टक्के आरक्षणाचा प्रस्ताव मांडला होता. हा प्रस्ताव कोणत्याही चर्चेशिवाय एकमतानं मंजूर करण्यात आला होता. पुढे हायकोर्टानं सरकारी नोकरीत मुस्लीम समाजाला आरक्षण अमान्य करत शिक्षणातील आरक्षणाला हिरवा कंदील दाखवला होता. मात्र साल 2014 मध्ये सत्तेत आलेल्या भाजपा सरकारनं शिक्षणातील आरक्षणाची अंमलबजावणी कधी केली नाही. त्यामुळे 9 जुलै 2014 रोजीचा अध्यादेशाचं डिसेंबर 2014 पर्यंत कायद्यात रूपांतरच न झाल्यानं हा अध्यादेश रद्द झाला होता.
