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मंत्री चंद्रकांत पाटलांविरोधातील रिल भोवली; रिलस्टार संतोष पंडित यांना अटक

पुण्यात प्रसिद्ध रिलस्टार संतोष पंडित यांना मध्यरात्री कोथरूड पोलिसांनी अटक केली. मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याविरोधात आक्षेपार्ह मजकूर प्रसारित केल्याप्रकरणी त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

santosh Pandit Arrested
रिलस्टार संतोष पंडित यांना अटक (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 3, 2026 at 10:20 AM IST

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पुणे : पुणे शहरातील गेल्या काही वर्षांपासून विविध प्रश्न मांडणारे रिलस्टार संतोष पंडित (santosh Pandit) यांना मध्यरात्री कोथरूड पोलिसांनी अटक केली आहे. मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याबाबत आक्षेपार्ह मजकूर प्रसारित केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.


संतोष पंडित यांच्यावर गुन्हा दाखल : याबाबत पुण्यातील कोथरूड पोलीस स्टेशन येथे सारिका कांबळे या महिलेनं तक्रार दिली आहे. त्यानुसार गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक करण्यात आली आहे. राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याबाबत सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह व बदनामीकारक मजकूर तसेच व्हिडिओ प्रसारित केल्याप्रकरणी कोथरूड पोलीस ठाण्यात संतोष पंडित यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

रिलस्टार संतोष पंडित यांना अटक (ETV Bharat Reporter)

का केली रिलस्टार संतोष पंडित यांना अटक ? : पोलिसांकडील तक्रारीनुसार, संबंधित व्यक्तीनं ‘संतोष पंडित 6278’ या यूट्यूब अकाउंटवरून चंद्रकांत पाटील व मिताली साळवेकर यांच्याबाबत आक्षेपार्ह स्वरूपाचा मजकूर व व्हिडिओ प्रसारित केल्याचा आरोप आहे. या पोस्ट व व्हिडिओमुळं बदनामी झाल्याचं तक्रारीत नमूद करण्यात आलं आहे. तक्रारीनुसार, संबंधित पोस्टला मोठ्या प्रमाणावर व्ह्यूज मिळाल्याचंही नमूद आहे. या प्रकरणी कोथरूड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा तपास पोलीस निरीक्षक अनिल शिवाजी माने यांच्याकडं सोपवण्यात आला असून पुढील तपास कोथरूड पोलिसांकडून सुरू आहे.

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TAGGED:

रिलस्टार संतोष पंडित
कोथरूड पोलीस स्टेशन
चंद्रकांत पाटील
SANTOSH PANDIT
SANTOSH PANDIT ARRESTED

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