महाराष्ट्रात हुंड्यासंबंधित गुन्ह्यांत घट; मंत्री पंकज भोयर यांची माहिती

राज्यात हुंडाबंदी कायद्याची अंमलबजावणी महाराष्ट्र हुंडाबंदी नियम, 2003 अंतर्गत केली जात आहे. राज्य, जिल्हा आणि तालुका स्तरावर हुंडाबंदी अधिकारी नियुक्त करण्यात आलेत.

Information about Minister Pankaj Bhoyar
मंत्री पंकज भोयर यांची माहिती (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 10, 2026 at 9:51 AM IST

मुंबई- गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रात हुंड्यासंबंधित गुन्ह्यांमध्ये घट झाल्याची माहिती राज्य सरकारने विधानसभेत दिली. सरकारने या प्रथेविरुद्ध कारवाई तीव्र केल्यामुळे हा कल दिसत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आलंय. महिला आणि बालविकास विभागाच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांचा आढावा देताना राज्यमंत्री पंकज भोयार यांनी सांगितले की, राज्यात 2022 मध्ये नोंदविण्यात आलेले हुंड्यासंबंधित 180 गुन्हे 2025 मध्ये 138 वर आले आहेत. राज्यात हुंडाबंदी कायद्याची अंमलबजावणी महाराष्ट्र हुंडाबंदी नियम, 2003 (Maharashtra Dowry Prohibition Rules, 2003) अंतर्गत केली जात आहे. राज्य, जिल्हा आणि तालुका स्तरावर हुंडाबंदी अधिकारी नियुक्त करण्यात आले असून, अशा प्रकरणांवर लक्ष ठेवले जात आहे.

हुंड्यासाठी छळ आणि कौटुंबिक अत्याचाराच्या तक्रारींसाठी महिला हेल्पलाईन : तसेच महिलांविरुद्ध होणारे गुन्हे रोखण्यासाठी अतिरिक्त पोलीस महासंचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली स्वतंत्र यंत्रणाही कार्यरत असल्याचे त्यांनी सांगितले. हुंड्यासाठी छळ आणि कौटुंबिक अत्याचाराच्या तक्रारींसाठी महिला हेल्पलाईन, ‘भरोसा’ कक्ष, सतर्कता समित्या आणि विशेष तपास पथके कार्यरत असल्याचेही त्यांनी नमूद केलंय. गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्रात हुंड्यासंबंधित गुन्ह्यांमध्ये घट झाल्याची माहिती राज्य सरकारने विधानसभेत दिली. सतर्कता समित्या आणि विशेष तपास पथकांच्या माध्यमातून सरकारने या प्रथेविरुद्ध कारवाई अधिक कडक केल्याचं सांगण्यात आलंय.

हुंड्यासंबंधित 180 गुन्हे 2025 मध्ये 138 पर्यंत कमी झाले : विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना राज्यमंत्री पंकज भोयार यांनी सांगितले की, “राज्यात 2022 मध्ये नोंदविण्यात आलेले हुंड्यासंबंधित 180 गुन्हे 2025 मध्ये 138 पर्यंत कमी झालेत. महिला आणि बालविकास विभागाने अधिसूचित केलेल्या ‘महाराष्ट्र हुंडाबंदी नियम, 2003’ अंतर्गत राज्यात हुंडाबंदी कायद्याची अंमलबजावणी केली जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केलंय. या प्रकरणांवर लक्ष ठेवण्यासाठी राज्य, जिल्हा आणि तालुका स्तरावर हुंडाबंदी अधिकारी नियुक्त करण्यात आलेत. तसेच महिलांवर आणि मुलांवर होणारे गुन्हे रोखण्यासाठी अतिरिक्त पोलीस महासंचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली पोलिसांत स्वतंत्र विभाग कार्यरत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

26 नोव्हेंबर हा दिवस हुंडाबंदी दिन म्हणून साजरा केला जातो : हुंडा प्रथेविरुद्ध कारवाईचे समन्वयन करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा स्तरावर समित्या कार्यरत असून, त्या घरगुती हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा, 2005 (Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 ) अंतर्गत प्रकरणांचाही आढावा घेतात. राज्यात 26 नोव्हेंबर हा दिवस हुंडाबंदी दिन म्हणून साजरा केला जातो, तर त्यानंतरचा 2 डिसेंबरपर्यंतचा आठवडा हुंडाबंदी सप्ताह म्हणून जनजागृती कार्यक्रमांनी पाळला जातो.

महाराष्ट्रातील हुंड्यासंबंधित गुन्हे
वर्ष नोंदवलेले गुन्हे अटक
2021 172 534
2022 180 515
2023 170 381
2024 139 234
2025 138 313



विलंब आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत चिंता व्यक्त : दरम्यान, चर्चेदरम्यान काही आमदारांनी हुंडा छळाच्या प्रकरणांमध्ये न्याय मिळण्यास होणारा विलंब आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत चिंता व्यक्त केलीय. काँग्रेसच्या आमदार ज्योती गायकवाड यांनी जिल्हानिहाय आकडेवारी आणि तपासाच्या कालावधीबाबत माहिती मागितली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रकाश सोळंकी यांनी ग्रामीण भागातील काही फसव्या विवाहांच्या प्रकरणांकडे लक्ष वेधले. भाजपाचे विक्रम सातपुते यांनी काही प्रकरणांत कायद्याचा गैरवापर होत असल्याची शक्यता व्यक्त केलीय. तर काँग्रेसचे आमदार नितीन राऊत यांनी तक्रार नोंदविण्यासाठी अनेक पीडित महिला पोलीस ठाण्यात जाण्यास घाबरतात असे नमूद केले. यावर उत्तर देताना भोयर यांनी हुंडा ही सामाजिक समस्या असल्याचे सांगत, समाज आणि लोकप्रतिनिधींच्या सहभागातूनच या प्रथेविरुद्ध प्रभावी लढा देता येईल, असे सांगितले. सदस्यांनी मांडलेल्या सूचनांचा विचार करून आवश्यक पावले उचलली जातील, असेही त्यांनी आश्वासन दिले.

