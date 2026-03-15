...अखेर मुंबई महापौर रितू तावडेंच्या गाडीवरचा 'तो' दिवा काढला

महापौरांच्या गाडीवर लावलेल्या लाल-निळ्या रंगाच्या दिव्यांमुळं मुंबईच्या महापौर रितू तावडे पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्या आहेत.

MAYOR RITU TAWDE CONTROVERSY
Published : March 15, 2026 at 5:25 PM IST

मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या महापौर रितू तावडे यांच्या गाडीवरचा लाल निळा दिवा काढण्यात आला आहे. याविषयी महानगरपालिका प्रशासनानं पत्रकारद्वारे खुलासा केला आहे. याविषयी प्रशासनानं स्पष्ट केलं, 'पदाधिकाऱ्यांनी पदग्रहण केल्यानंतर त्यांना प्रशासनाकडून वाहन पुरवली जातात. या संदर्भात वाहनांवर लुकलुकणाऱ्या दिव्यांसंदर्भातील बाब निदर्शनास येताच पदाधिकारी यांच्या वाहनावरील लुकलुकणारे दिवे काढून टाकले आहेत.'

महानगरपालिका प्रशासनानं केली कारवाई : मुंबई महानगरपालिकेच्या महापौर रितू तावडे यांच्या गाडीवर असलेल्या लाल आणि निळ्या रंगाच्या दिव्यामुळं चांगल्याच चर्चेत आल्या होत्या. त्यांच्यावर सोशल मीडियावरून चांगलीच टीका होत होती. 2017 पासून लाल दिवे वापरण्यास बंदी असताना महापौरांच्या गाडीवर लाल निळा दिवा कसा असा प्रश्न विचारला जात होता? अखेर मुंबई महानगरपालिका प्रशासनानं गाडीवरील दिवा काढला आहे. महापौर रितू तावडे यांच्याशी संबंधित विषयी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.

काय म्हणाल्या होत्या विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर? : "लाल दिव्यावरून 2017 ला फार मोठी चर्चा झाली होती. त्यानंतर गाडीवर लाल निळे दिवे लावले जाऊ नयेत असा नियम झाला. मी सुद्धा महापौर राहिलेली आहे. मला जे नियम सांगण्यात आलेले होते त्यानुसार मी त्याचे प्रोटोकॉल पाळले होते. मी महापौर असताना कुटुंबासाठी असणारी गाडी मी नाकारली होती आणि तीच मानधन मुंबईकरांसाठी दिलं होतं. प्रोटोकॉल विचारून महापौरांनी माहिती घेतली नाही का? कोणाच्या सांगण्यावरून तुम्ही दिव्याची गाडी वापरली? मुख्यमंत्र्यांनी स्थगिती केलेल्या बदल्यांचे आदेश काढण्याचे अधिकार तुम्हाला आहेत का? तुम्ही म्हणताय आधीच्या महापौर कधीच दिसल्या नाहीत? तुम्हाला काम करणाऱ्या महापौर कशा दिसतील. मी महापौर असताना कधीही मुंबईच्या बाहेर गाडी नेली न्हवती. मी महापौर झाल्यानंतर फक्त एकदाच माझ्या कुलदैवतेला गाडी घेऊन गेली होती. ती माझी भावना होती. मी कधीही लाल दिव्याचा मोह केला नाही महापौरांनाही तो टाळता आला असता," असं म्हणत विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी महापौर रितू तावडे यांच्यावर निशाणा साधला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले? : "मी या प्रकरणाची माहिती घेतली असून लाल दिवा वगैरे गाडीवर नव्हता. तो बोनेटच्या ठिकाणी होता. यात काही महापौरांचा दोष नाही. राज्यामध्ये कोणीही लाल दिवे वापरू नयेत हा जुनाच निर्णय आहे. याची कल्पना महापौरांना आहे. मला असं वाटतंय की, महापौरांना कारण नसताना टार्गेट केलं जातंय. असं टार्गेट करणं योग्य नाही," अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

हेही वाचा :

  1. उन्हाची तीव्रता वाढली; बीड जिल्ह्यात पाणी संकट?, 173 प्रकल्पातील पाणी पातळी झाली कमी
  2. राहुरीसह बारामती विधानसभा मतदारसंघाची होणार पोटनिवडणूक; निवडणूक आयोगाकडून वेळापत्रक जाहीर
  3. उन्हाळ्यातील पानगळ : मेळघाटच्या जंगलाला निसर्गाची नवी संजीवनी

