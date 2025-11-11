मेळघाटात लाल माकडांचा धुमाकूळ; पर्यटक त्रस्त अन् शेतकरी बेजार
मेळघाटातील आदिवासी शेतकरीदेखील माकडांच्या त्रासामुळे हैराण झाले आहेत. मेळघाटात उद्भवलेल्या लाल माकडांच्या त्रासासंदर्भात ईटीव्ही भारतचा हा स्पेशल रिपोर्ट.
अमरावती : मेळघाटात गेल्या काही वर्षांपासून लाल माकडांची संख्या प्रचंड वाढलीय. आता वर्ष-दोन वर्षांपूर्वी धारणी मार्गावर सेमाडोह, कोलकास लगत मार्गावर दिसणारी ही लाल माकडं मेळघाटात आता सर्वत्र धुमाकूळ घालायला लागलीत. पर्यटन नगरी असणाऱ्या चिखलदरा येथे लाल माकडांच्या त्रासानं पर्यटक त्रस्त होत आहेत. गंभीर बाब म्हणजे मेळघाटातील आदिवासी शेतकरीदेखील माकडांच्या त्रासामुळे हैराण झाले आहेत. मेळघाटात उद्भवलेल्या लाल माकडांच्या त्रासासंदर्भात ईटीव्ही भारतचा हा स्पेशल रिपोर्ट.
सर्वच भागात लाल माकडं : मेळघाटात काळ्या तोंडाची माकडं अनेक वर्षांपासून आहेत. लाल तोंडाची माकडं सेमाडोह, कोलकास परिसरात आधी 15, 20 च्या संख्येत दिसायची. आज मात्र चिखलदरा, सेमाडोह, कोलकास, माखला, हरिसाल, चुरणी, सलोना, भिलखेडा अशा अनेक गावांमध्ये लाल माकडांनी उच्छाद मांडलाय. लाल माकडांच्या टोळ्याच आता अनेक गावात फिरताना दिसतात. ही माकडं फार हट्टी असून, अनेक गावातील ग्रामस्थ या लाल तोंडाच्या माकडांमुळं त्रस्त झालेत.
शेतात असा घालतात धुमाकूळ : लाल तोंडाची माकडं माणसासारखीच असतात. शेतात मक्याचं कणीस ते माणसांसारखं सोलून खातात. शेतातील टोमॅटो, काकडी सर्व फस्त करतात. शेताला असणाऱ्या तारांच्या कुंपणात विजेचा प्रवाह सोडला तर ते वीज प्रवाह असणाऱ्या तारेला स्पर्श न होऊ देता शेतशिवारात शिरतात, इतकी ती हुशार असतात, असं चिखलदरा तालुक्यातील भिलखेडा येथील शेतकरी अविंद्र बेलसरे "ईटीव्ही भारत" शी बोलताना सांगितले. एखाद्या माणसासारखे फळदेखील ही माकडं सोलून खातात, असं अविंद्र म्हणाले.
लाल माकडं घेतात माणसांची मज्जा : शेतात शिरलेल्या लाल माकडांना हाकलून लावलं तर ते शेताच्या एका टोकावरून दुसऱ्या टोकावर पळतात. खरं तर ती माणसांची मज्जा घेत असतात. त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी दिवसभर शेतात थांबावं लागतं. आमच्या गावातच नाही तर मेळघाटात सर्वत्र या माकडांनी उच्छाद मांडलाय. ही माकडं खाण्यापेक्षा नुकसान जास्त करतात. ही लाल तोंडाची माकडं पूर्वी मेळघाटात नव्हती, असं आमचे वडील सांगतात. लाल माकडं कुठून आलीत. इकडे कोणी सोडली माहिती नाही. या माकडांसाठी दिवस रात्र शेतीची राखण करावी लागतेय, अशी गंभीर समस्यादेखील अविंद्र बेलसरे यानं मांडली.
पर्यटकांना होतोय त्रास : मेळघाटात लाल तोंडाची माकडं पूर्वीपासून आहेत. पूर्वी त्यांची संख्या फार कमी होती. आता सेमाडोह आणि चिखलदरा परिसरात या माकडाची संख्या वाढली. या ठिकाणी पर्यटकांच्या हातातल्या पिशव्या ओढून अंगावर येणं, पर्यटकांवर हल्ला करणे, गाड्यांवर उड्या मारणं, प्रसंगी इजा पोहोचविण्याचे प्रसंग इतक्यात वाढलेत. एकंदरीतच त्यांची ही सवय पर्यटकांनीच लावली. रामटेक माहूरप्रमाणे आता चिखलदरा आणि मेळघाटात देखील मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर असणाऱ्या माकडांना माणसं भूतदयेपोटी मक्याचे दाणे आणि पॉपकॉर्न असे खाऊ घालण्याचे प्रकार गेल्या काही दिवसांत वाढलेत. त्यामुळे या माकडांची हिंमत वाढलीय आणि आता ते मोठ्या प्रमाणात हल्ला करण्याचं धाडस करत आहेत. माणसांजवळच्या वस्तू ते पळवीत आहेत, असं राज्य वन्यजीव मंडळाचे माजी सदस्य यादव तरटे "ईटीव्ही भारत" शी बोलताना सांगितले. ही मेळघाटातली एक नवीनच समस्या समोर आलीय, असं यादव तरटे म्हणाले.
असे आहे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 हा कायदा वन्यजीवांना संरक्षण देण्यासाठी आणि त्यांच्या अधिवासाचे जतन करण्यासाठी तयार केला गेला.
या कायद्यात वन्यजीवांना इजा पोहोचवणे, त्यांचा छळ करणे किंव्हा त्यांचं नैसर्गिक वर्तन बदलेल असं कृत्य करण्यावर निर्बंध आहे.
राष्ट्रीय उद्यान आणि संरक्षित क्षेत्रात वन्यजीवांना त्रास देणं, त्यांना खायला देणं हा गुन्हा ठरतो.
या कृत्यासाठी 10 हजार रुपये दंड किंवा तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा दोन्ही प्रकारच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
अशी आहे परिस्थिती : माणसांकडून लाल माकडांना खाऊ घालण्याच्या सवयीमुळं या माकडांना चिप्स, बिस्किटं, फळं आदी आयातं मिळत असल्यानं त्यांनी नैसर्गिक अधिवासातलं अन्न शोधणं आणि ते खाणं सोडून दिलंय. मानवाकडून मिळणाऱ्या अन्नामुळं लाल तोंडाच्या माकडांची नैसर्गिक आहार शोधण्याची सवय बदललीय. सहज अन्न मिळालं नाही तर आक्रमक होऊन पर्यटकांवर हल्ला करायला लागलेत. गावात घरात शिरून खाद्यपदार्थ पळवून नेण्याइतपत त्यांचं धाडस वाढलंय, असंही तरटे सांगतात.
