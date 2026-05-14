विदर्भात उन्हाचा कहर; वाहतूक पोलिसांना 'एअर कूल जॅकेट', दूध विक्रेत्यांची ओल्या पोत्यांनी दूध वाचवण्याची धडपड

अमरावती आणि विदर्भात 45.8°C तापमानामुळं उष्णतेचा कहर वाढलाय. आता वाहतूक पोलिसांना 'एअर कुल जॅकेट'चा (Air Cooled Jacket) आधार मिळाला आहे.

वाहतूक पोलिसांना एअर कूल जॅकेट (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 14, 2026 at 5:40 PM IST

अमरावती : विदर्भात यंदा उन्हाने अक्षरशः थैमान घातले आहे. सकाळी 10 वाजल्यापासूनच सूर्य रस्त्यांवर जणू आग ओकत असल्याची परिस्थिती निर्माण झाली असून, दुपारच्यावेळी शहरातील रस्ते ओस पडलेले दिसत आहेत. अमरावतीत तब्बल 45.8 अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाल्यानं नागरिकांचं जनजीवन विस्कळीत झालंय. या जीवघेण्या उन्हात वाहतूक पोलिसांसाठी वातानुकूलित ‘एअर कुल जॅकेट’ (Air Cooled Jacket) आधार ठरत आहे, तर दुसरीकडं दूध विक्रेते दूध खराब होऊ नये म्हणून ओल्या पोत्यांच्या सहाय्याने उन्हाशी झुंज देताना दिसत आहेत. वाढत्या तापमानामुळं अमरावतीकर अक्षरशः हैराण झाले असून, पुढील काही दिवसही दिलासा मिळण्याची चिन्हे नाहीत.

भर उन्हात वाहतूक पोलिसांसाठी ‘एअर कुल जॅकेट’ : अमरावती शहरात वाढत्या तापमानाचा सर्वाधिक फटका वाहतूक पोलिसांना बसत आहे. चौकात तासनतास उभे राहून कर्तव्य बजावताना अनेक कर्मचाऱ्यांना उष्माघात, अशक्तपणा आणि चक्कर येण्याच्या घटना घडत होत्या. ही बाब लक्षात घेऊन पोलीस आयुक्तांच्या पुढाकारातून वाहतूक शाखेतील कर्मचाऱ्यांना विशेष ‘एअर कुल जॅकेट’चे वाटप करण्यात आले आहे. या जॅकेटच्या मागील बाजूस दोन छोटे पंखे बसवण्यात आले असून, ते सतत थंड हवा निर्माण करतात. जॅकेटचा रंग पांढरा असल्यानं सूर्यकिरणांचा प्रभाव कमी होतो आणि आतून गारवा निर्माण होत असल्यानं पोलिसांना उन्हाचा त्रास कमी जाणवतो. त्यामुळं कडक उन्हातही वाहतूक नियमन अधिक प्रभावीपणे करता येत असल्याचं वाहतूक शाखेच्या पोलीस निरीक्षक रीता उईके यांनी “ईटीव्ही भारत”शी बोलताना सांगितलं. पूर्वी प्रचंड उष्णतेमुळं कर्मचाऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. मात्र, ‘एअर कुल जॅकेट’मुळं आता उन्हात दीर्घकाळ उभे राहूनही त्यांना आरामदायी वाटत असून, कर्तव्य बजावण्यात अडथळे येत नसल्याचेही रीता उईके यांनी स्पष्ट केलंय.

दूध विक्रेत्यांची उन्हाशी लढाई : उन्हाचा फटका केवळ नागरिकांनाच नव्हे, तर दूध विक्रेत्यांनाही मोठ्या प्रमाणावर बसत आहे. सकाळपासून दुपारपर्यंत शहरभर दूध वितरण करावे लागत असल्यानं दूध फाटण्याचा धोका वाढला आहे. यासाठी अनेक दूध विक्रेते दुधाच्या कॅनवर ओले पोते टाकून त्यावर सतत पाणी शिंपडत आहेत. या पारंपरिक उपायामुळं तापमान काही प्रमाणात कमी राहते आणि दूध खराब होण्यापासून बचाव होतो.“सकाळी नऊपासून दुपारी दोनपर्यंत आम्हाला उन्हात फिरावं लागतं. त्यामुळं दूध सुरक्षित ठेवण्यासाठी ओल्या पोत्यांचा वापर करावा लागतो. त्यावर सतत पाणी टाकल्यानं कॅन थंड राहते आणि दूध खराब होत नाही,” असं दूध विक्रेते मिथुन डोळस यांनी “ईटीव्ही भारत”शी बोलताना सांगितलं.

तापमानामुळे रस्त्यांवर शुकशुकाट (ETV Bharat Reporter)

विदर्भात उष्णतेचा 'रेड अलर्ट' : अमरावती शहरात बुधवारी 45.8 अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली, तर पुण्यात 43.8 अंश तापमान नोंदवत गेल्या शतकातील विक्रम मोडला गेला आहे. महाराष्ट्रातील अनेक शहरांमध्ये तापमान झपाट्यानं वाढत असून, ते 45 अंशांच्या पुढे जाण्याची चिन्हे आहेत. सध्या बंगालपासून दक्षिण भारता पर्यंत द्रोणीय स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळं दुपारनंतर काही प्रमाणात ढगाळ वातावरण होत असलं, तरी सकाळपासूनच्या तीव्र सूर्यप्रकाशामुळं तापमान वेगाने वाढत आहे. बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे क्षेत्र निर्माण झालं असलं, तरी त्याचे चक्रीवादळात रूपांतर होण्याची शक्यता कमी असल्यानं विदर्भाला तत्काळ दिलासा मिळण्याची आशा धूसर झाली आहे, अशी माहिती श्री शिवाजी कृषी महाविद्यालयातील हवामानशास्त्र विभागाचे प्रमुख प्रा. अनिल बंड यांनी “ईटीव्ही भारत”शी बोलताना दिली.

दूध विक्रेत्यांची ओल्या पोत्यांनी दूध वाचवण्याची धडपड (ETV Bharat Reporter)

पुढील चार-पाच दिवस आणखी कठीण : पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आणि गुजरातकडून येणाऱ्या उष्ण वाऱ्यांमुळं विदर्भातील तापमान वाढलेलेच राहणार आहे. गत काही दिवसांत तापमान 41 ते 42 अंशांवरून थेट 45 ते 46 अंशांपर्यंत झेपावल्याची माहिती, प्रा. अनिल बंड यांनी दिली. “सकाळी 10 ते सायंकाळी 6 या वेळेत शक्यतो घराबाहेर पडू नये. अत्यावश्यक काम असल्यास डोक्यावर कापड किंवा रूमाल बांधावा, भरपूर पाणी प्यावे आणि उन्हात मेहनतीची कामे टाळावीत,” असा सल्लाही त्यांनी दिला.

उन्हामुळं जनजीवन विस्कळीत : दुपारच्यावेळी शहरातील मुख्य रस्त्यांवरील नेहमीची गर्दी कमी झाल्याचं दिसत आहे. बाजारपेठा, चौक आणि सार्वजनिक ठिकाणी नागरिकांची वर्दळ घटली असून, अनेकांनी दुपारच्या वेळेत घराबाहेर पडणं टाळलं आहे. वाढत्या तापमानामुळं लहान मुले, वृद्ध आणि रुग्णांना विशेष त्रास सहन करावा लागत आहे. उन्हाच्या झळांनी अमरावतीकर अक्षरशः हैराण झाले असून, पावसाचा पहिला थेंब कधी पडणार याचीच सर्वांना प्रतीक्षा लागली आहे.

महत्त्वाचे मुद्दे :

1) अमरावतीत तब्बल 45.8 अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद

2) जॅकेटमध्ये थंड हवा देणारे दोन छोटे पंखे

3) पुढील चार ते पाच दिवस उष्णतेपासून दिलासा नाही

4) दुपारी बाहेर पडणे टाळण्याचा सल्ला

