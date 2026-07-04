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भांडुपमध्ये रस्ता खचून टेम्पो अन् झाड खड्ड्यात; मुसळधार पावसाने वाढवली चिंता, मुंबईत 'रेड अलर्ट'

मुंबईत पावसाचा हाहाकार (Mumbai Heavy Rain) सुरू असतानाच आता एक अत्यंत धक्कादायक आणि थरारक घटना समोर आली आहे.

भांडुपमध्ये रस्ता खचला टेम्पो अन् झाड खड्ड्यात
भांडुपमध्ये रस्ता खचला टेम्पो अन् झाड खड्ड्यात (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 4, 2026 at 5:00 PM IST

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मुंबई - मुंबईत सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाचा फटका (Mumbai Heavy Rain) शनिवारी भांडुपमधील सोनापूर परिसराला बसला. सततच्या पावसात रस्त्याचा मोठा भाग अचानक खचल्यानं एक टेम्पो आणि रस्त्यालगतचे मोठे झाड खड्ड्यात कोसळले. सुदैवाने ही घटना घडली त्यावेळी तेथे नागरिकांची वर्दळ कमी असल्यानं कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. घटनेनंतर परिसरात काही काळ भीतीचं वातावरण निर्माण झालं.

टेम्पो आणि मोठे झाड खड्ड्यात कोसळले - सोनापूर परिसरातील एका बांधकाम प्रकल्पालगतचा रस्ता अचानक खचला. रस्ता खचताच त्याच्या कडेला उभा असलेला टेम्पो आणि मोठे झाडही मातीसह खाली गेले. काही क्षणांतच मोठा खड्डा तयार झाल्यानं स्थानिक नागरिकांनी तातडीनं पोलीस आणि महापालिकेला माहिती दिली. त्यानंतर संबंधित यंत्रणा घटनास्थळी दाखल झाल्या. सुरक्षिततेच्यादृष्टीनं परिसराला बॅरिकेड्स लावण्यात आले असून नागरिकांना त्या भागात जाण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे.

मुंबईत 'रेड अलर्ट' जारी - रस्ता खचण्यामागे नेमके कारण काय, याबाबत अधिकृत माहिती अद्याप समोर आलेली नसली तरी स्थानिक नागरिकांनी परिसरात सुरू असलेल्या खोदकामामुळं रस्त्याचा पाया कमकुवत झाल्याचा दावा केला आहे. सलग पडणाऱ्या मुसळधार पावसामुळं मातीची धूप होऊन अखेर रस्त्याचा काही भाग कोसळल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, याबाबत अंतिम निष्कर्ष तांत्रिक तपासानंतरच स्पष्ट होणार आहे. मुंबईत पावसाचा जोर कायम असून भारतीय हवामान विभागानं शहरासाठी 'रेड अलर्ट' जारी केला आहे. शनिवारी सकाळी अवघ्या तीन तासांत कुलाबा येथे 29 मिमी, तर सांताक्रूझ येथे 48.2 मिमी पावसाची नोंद झाली. शहर आणि उपनगरांतील अनेक सखल भागात पाणी साचल्यानं वाहतूक आणि दैनंदिन जनजीवनावर परिणाम झाला आहे.

परिसराला तलावाचं स्वरूप - जोगेश्वरी परिसरात पश्चिम द्रुतगती महामार्गाखाली एसआरपी कॅम्प गेटसमोर तीन ते चार फूट पाणी साचल्यानं परिसराला अक्षरशः तलावाचं स्वरूप आलं. अनेक वाहनं पाण्यात बंद पडल्यामुळं गोरेगाव ते जोगेश्वरी मार्गावर मोठी वाहतूक कोंडी झाली. पायी प्रवास करणाऱ्या नागरिकांनाही मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला. या दरम्यान जोगेश्वरी पोलिसांनी शाळकरी मुलांना सुरक्षितपणे रस्ता पार करून देत मदतीचा हात दिला. हवामान विभागानं पुढील काही तास मुंबई, उपनगरांसह ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यात मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा इशारा कायम ठेवला आहे. नागरिकांनी अनावश्यक प्रवास टाळावा, पाणी साचलेल्या किंवा धोकादायक ठिकाणी जाणे टाळावे आणि प्रशासनाने जारी केलेल्या सूचनांचे पालन करावे, असं आवाहन करण्यात आलं आहे.

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TAGGED:

MUMBAI HEAVY RAIN
TEMPO AND TREE COLLAPSE
मुंबईत रेड अलर्ट
टेम्पो आणि मोठे झाड खड्ड्यात कोसळले
RED ALERT FOR MUMBAI HEAVY RAIN

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