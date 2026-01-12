ETV Bharat / state

तरुणांनो इकडं लक्ष द्या! एनडीए, यूपीएससी, नौदल, मुंबई उच्च न्यायालयात निघाली भरती, जाणून घ्या अर्ज, परीक्षेची तारीख

सरकारी नोकरीचे स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांसाठी आनंदाची बातमी आहे. सरकारनं विविध पदांसाठी भरती परीक्षा जाहीर केली आहे.

NDA UPSC Navy Recruitment
संग्रहित फोटो (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 12, 2026 at 7:14 PM IST

4 Min Read
मुंबई : सरकारी नोकरीचे स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांसाठी येणारे काही महिने अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत. विविध सरकारी पदांसाठी परीक्षांच्या तारखा जाहीर होत असतानाच, मुंबई उच्च न्यायालयातील २ हजार ३३१ हून अधिक पदांसाठी अर्ज दाखल करण्यास मुदतवाढ देण्यात आली आहे. पुरेसे अर्ज प्राप्त न झाल्याचे कारण देत हा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यामुळे राज्यातील हजारो तरुणांना मोठी संधी मिळणार आहे.

एनडीए व नौदल अकादमी - २०२६ परीक्षा जाहीर : केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने राष्ट्रीय संरक्षण अकादमी आणि नौदल अकादमी पहिला टप्पा यासाठी २०२६ ची लेखी परीक्षा १२ एप्रिल रोजी घेण्याची अधिकृत तारीख जाहीर केली आहे. ही परीक्षा दोन सत्रांत होणार असून, पहिल्या सत्रात गणिताचा पेपर सकाळी १० ते दुपारी १२.३० वाजेपर्यंत, तर दुसऱ्या सत्रात सामान्य क्षमता परीक्षा दुपारी २ ते सायंकाळी ४.३० वाजेपर्यंत घेतली जाणार आहे.

परीक्षेचे वेळापत्रक व प्रक्रिया :

  • राष्ट्रीय संरक्षण अकादमी व नौदल अकादमी - २०२६ परीक्षा तीन टप्प्यांत पार पडणार आहे.
  • पहिला टप्पा : लेखी परीक्षा (गणित आणि सामान्य क्षमता)
  • दुसरा टप्पा : सेवा निवड मंडळाची मुलाखत
  • तिसरा टप्पा : वैद्यकीय तंदुरुस्ती चाचणी
  • लेखी परीक्षेत गणिताचा पेपर ३०० गुणांचा आणि सामान्य क्षमता चाचणी ६०० गुणांची असेल. अशा प्रकारे एकूण ९०० गुणांच्या आधारे पुढील टप्प्यांसाठी उमेदवारांची निवड केली जाईल.

जागा ३९४ आणि उमेदवार लाखो : या भरतीसाठी एकूण ३९४ रिक्त जागा जाहीर करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये आर्मी, नेव्ही आणि एअर फोर्स तिन्ही दलांचा समावेश आहे. उमेदवारांनी १० डिसेंबर २०२५ ते ३० डिसेंबर २०२५ दरम्यान ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज दाखल केले आहेत. या परीक्षेसाठी देशभरातून लाखो विद्यार्थी बसण्याची अपेक्षा असते, कारण ही बारावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांसाठी एक अत्यंत प्रतिष्ठित आणि स्पर्धात्मक परीक्षा मानली जाते. २०२५ मध्ये ही परीक्षा १३ एप्रिल रोजी घेण्यात आली होती आणि त्याचे निकाल नंतर अधिकृत संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात आले होते.

परीक्षांमध्ये अधिक सुरक्षितता आणि पारदर्शकता : केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने २०२६ पासून परीक्षांमध्ये अधिक सुरक्षितता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी नवे उपाय राबवण्याचे जाहीर केले आहे. यामध्ये चेहरा ओळख तपासणी प्रणालीचा समावेश आहे. या प्रणालीद्वारे उमेदवार परीक्षा केंद्रात प्रवेश करण्यापूर्वी त्यांच्या अर्जात दिलेल्या छायाचित्राशी प्रत्यक्ष चेहरा जुळवून पाहिला जाईल. त्यामुळे बनावट उमेदवार, दुसऱ्याच्या नावावर परीक्षा देणारे प्रकार आणि फसवणूक रोखली जाणार आहे. चाचणी स्वरूपात वापरलेली ही प्रणाली आता सर्व केंद्रांवर लागू केली जाणार आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयातील २,३३१ जागांसाठी संधी : मुंबई उच्च न्यायालयांतर्गत विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू असून, अद्याप अर्ज न केलेल्या उमेदवारांसाठी महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. या भरती मोहिमेअंतर्गत एकूण २ हजार ३३१ जागा भरल्या जाणार आहेत. यामध्ये लिपिक - १,३३२ जागा, शिपाई - ८८७ जागा, चालक - ३७ जागा, लघुलेखक (उच्च श्रेणी) - १९ जागा, लघुलेखक (निम्न श्रेणी) - ५६ जागा आहेत. अर्जांना १६ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यापूर्वी देण्यात आलेली अर्ज करण्याची मुदत संपली होती. मात्र, पुरेसे अर्ज प्राप्त न झाल्याने ही मुदत आता १६ जानेवारीपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. संपूर्ण अर्ज प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात येणार असून, त्यामुळे अधिकाधिक उमेदवारांना संधी मिळणार आहे.

आयोगानं घेतलेली काळजी : मागील वाद, तक्रारी आणि सुधारणा : परीक्षेच्या पारदर्शकतेबाबत काही चर्चा आणि वाद सामाजिक माध्यमांवर पाहायला मिळाले आहेत. मात्र, केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने कोणत्याही मोठ्या घोटाळ्याची अधिकृत पुष्टी केलेली नाही. तरीही काही उमेदवारांनी अर्ज भरताना संकेतस्थळावर तांत्रिक अडचणी, माहितीतील गोंधळ, माहिती साठवणीत त्रुटी अशा तक्रारी केल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर आता सुधारित वेबसाईट, माहिती दुरुस्तीची संधी आणि टेक्निकल सपोर्ट व्यवस्था सुरू करण्यात आली आहे.

विद्यार्थ्यांना आहेत अनेक समस्या : अभ्यासादरम्यान विद्यार्थ्यांना येणाऱ्या अडचणी : या परीक्षेची तयारी करताना विद्यार्थ्यांना केवळ अभ्यासाचाच नाही, तर मानसिक आणि आर्थिक ताणही सहन करावा लागतो. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शनाचा अभाव, अभ्यासासाठी योग्य वातावरण नसणे, इंटरनेट सुविधा मर्यादित असणे, तसेच महागड्या मार्गदर्शन वर्गांमुळे अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

पोस्टिंग मिळायला वर्ष लागतात : मुंबई विद्यापीठात यूपीएससी परीक्षेचा अभ्यास करणाऱ्या केमिस्ट्री ग्रॅज्युएट शाम पाटील या विद्यार्थ्याने सांगितले की, "मी डिसेंबर 2024 मध्ये मी क्लर्कची परीक्षा पास झालो. मात्र डिसेंबरमध्ये दिलेल्या परीक्षेचा रिझल्ट यायला चार महिने लागले. त्यानंतर मला वेगवेगळ्या डॉक्युमेंट जमा करण्यामध्ये आणि वेगवेगळ्या सरकारी ऑफिसमध्ये डॉक्युमेंटचे वेरिफिकेशन करण्यासाठी सहा महिने फेऱ्या घालाव्या लागल्या. तरी आता सीनियर लेवलवर डॉक्युमेंटचे वेरिफिकेशन होऊन मग आणखी किती दिवसांनी मला पोस्टिंग मिळणार आहे याचीच वाट पाहत आहे. आता जवळजवळ एक वर्ष एक महिना होऊन गेला तरीही मी पास झालेल्या परीक्षेसाठी पोस्टिंग मिळण्याची वाट पाहत आहे."

सरकार फी मध्ये सवलत देत नाही : आयटीमधून पदवीधर झालेली अंकिता शहा सांगते की, "मी सध्या राज्य आयोगाच्या परीक्षा देत आहे. राज्य आयोगात तीन पदांसाठी परीक्षा देत असताना मला तिन्ही पदांसाठी वेगवेगळे एक हजार रुपये भरावे लागतात. माझ्या प्रमाणे लाखो विद्यार्थी या परीक्षांची तयारी करत असतात. पण, पद मात्र शेकड्यांवर असतात. अशावेळी प्रशासन विद्यार्थ्यांकडून आलेल्या फी मधल्या पैशांच्या उत्पन्नाचे काय करते? हा मोठाच प्रश्न आहे, कारण आताच्या यूपीएससीच्या 394 पदांसाठी सुमारे तीन लाख विद्यार्थ्यांनी अर्ज दाखल केले आहेत. आता तुम्हीच आकडा बघा आणि हा उत्पन्नाचा किती मोठा स्त्रोत सरकारला मिळाला आहे हे पहा. पण तरीही सरकार फी मध्ये कोणतीही सवलत देत नाही किंवा जे विद्यार्थी यशस्वी झाले नाहीत त्यांच्या फीमधील काही भाग रिफंड करण्याची सुद्धा इच्छा सरकारला होत नाही हे दुर्दैवी आहे."

बेरोजगार विद्यार्थ्यांना नोकरी का दिली जात नाही? : त्याचबरोबर इकॉनॉमिचा पदवीधर असलेला संकेत शेट्टी म्हणतो, "हजारो सरकारी पदं आज रिकामी आहेत. त्याचबरोबर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ऑफिसेसमध्ये सध्या कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवर भरती केली जात आहे. माझा एकच प्रश्न सध्या सरकारला आहे की, शेकड्यांवर पदं असताना लाखो विद्यार्थी फी भरून परीक्षा देत आहेत तर या बेरोजगार विद्यार्थ्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ऑफिसमध्ये नोकरी का दिली जात नाही? त्याचं कारण पण सोप्पं आहे. तिथे कॉन्ट्रॅक्टवर भरले जाणाऱ्या बेरोजगारांना असलेल्या पगाराच्या अर्धाच पगार हे दलाल देतात. हा अर्धा लुटलेला पगार मग सरकारी ऑफिसरना देखील कट म्हणून दिला जातो."

मुंबई विद्यापीठाकडून अद्ययावत मार्गदर्शन केंद्राचं नियोजन : याबाबत बोलताना मुंबई विद्यापीठातील स्पर्धा परीक्षा केंद्राचे प्रभारी संचालक प्राध्यापक संतोष राठोड यांनी "विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणी नक्कीच येत आहेत, पण या परीक्षांसाठी केवळ पुस्तकांतील ज्ञान पुरेसे नसून, शिस्त, वेळेचे नियोजन, मानसिक स्थैर्य आणि शारीरिक तयारीही तितकीच महत्त्वाची आहे," असं सांगितलं. त्यामुळेच सध्या मुंबई विद्यापीठात असलेले स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र अधिक अद्ययावत करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती राठोड यांनी दिली.

