उन्हाळ्यातील पानगळ : मेळघाटच्या जंगलाला निसर्गाची नवी संजीवनी
अमरावतीच्या कोरड्या पानझडी अरण्यांत उन्हाळ्यात पाण्याची बचत करण्यासाठी झाडांची पानगळ होते. यामुळं सागासारखी झाडं पर्णहीन होऊन जमिनीचा कस वाढवण्यास आणि निसर्गचक्र टिकवण्यास मदत करतात.
Published : March 15, 2026 at 4:25 PM IST|
Updated : March 15, 2026 at 4:58 PM IST
अमरावती : उन्हाळा सुरू होताच अमरावती जिल्ह्यातील सातपुडा पर्वत रांगांमध्ये वसलेलं मेळघाटचं घनदाट जंगल हळूहळू पानगळीत रंगू लागतं. साग, तेंदू, मोहा, धावडा यासारख्या झाडांची पानं मोठ्या प्रमाणावर गळू लागल्यामुळं काही काळासाठी जंगल विरळ आणि उजाड वाटतं. मात्र प्रत्यक्षात ही पानगळ निसर्गाची एक विलक्षण प्रक्रिया असून जंगलाला नवसंजीवनी देणारी ठरते. या पानझडी संदर्भात 'ईटीव्ही भारत'चा हा रिपोर्ट...
झाडांचं अनोखं अनुकूलन : "पानगळ हा निसर्गातील अनुकूलनाचा महत्त्वाचा भाग आहे," असं निसर्ग अभ्यासक यादव तरटे पाटील यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं. "उन्हाळ्यात तापमान वाढतं, जमिनीतील पाण्याची पातळी कमी होते आणि झाडांमधून बाष्पकसर्जन मोठ्या प्रमाणात होतं. अशावेळी पाण्याची बचत करण्यासाठी झाडं स्वतःची पानं गाळतात. त्यामुळं झाडांची ऊर्जा आणि पाणी टिकून राहतं," असं यादव तरटे पाटील म्हणाले.
पानगळती मागं रासायनिक प्रक्रिया : "झाडांची पानगळ होणाऱ्या प्रक्रियेत ॲब्सिसिक ऍसिड नावाचा घटक महत्त्वाची भूमिका बजावतो. या घटकामुळं पानं आणि फांदीच्या जोडावर एक विशिष्ट थर तयार होतो. त्यामुळं पानांमध्ये ऊर्जा निर्माण होणं थांबतं. पानं पिवळी पडतात आणि शेवटी गळून पडतात. पान गळून पडल्यावर देठाच्या ठिकाणी ॲब्सिसिक ऍसिड उफाळून येतं आणि काही दिवसांनी त्याच ठिकाणी पुन्हा नव्या पालवीची सुरुवात होते," अशी माहिती यादव तरटे पाटील यांनी दिली.
गळालेली पानं ही नैसर्गिक संरक्षण : "जमिनीवर साचलेल्या कोरड्या पानांचा थर जंगलासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरतो. हा थर नैसर्गिक मल्चिंगसारखं काम करतो. पावसाळ्यात पाणी लगेच वाहून न जाता जमिनीत मुरतं. ओलावा टिकून राहतो आणि सडलेल्या पानांमुळं नैसर्गिक खत तयार होतं. यामुळं जंगलातील माती सुपीक राहतं आणि जैवविविधतेला बळ मिळतं," असं देखील यादव तरटे पाटील यांनी स्पष्ट केलं.
पानगळ आणि जंगलातील जीवनसाखळी : "पानगळ हा केवळ झाडांचा जीवनचक्राचा भाग नसून अनेक कीटक, पक्षी आणि प्राण्यांच्या जीवनाशी ही जोडलेला आहे. पानगडीनंतर झाडांना मोठ्या प्रमाणावर फुलं व कोवळी पालवी फुटते. या कोवळ्या पानांवर अनेक कीटक आपली अंडी घालतात आणि त्यांचं जीवनचक्र सुरू होतं. त्यामुळं जंगलातील संपूर्ण अन्नसाखळी ह्या प्रक्रियेवर अवलंबून असते," असं यादव तरटे पाटील म्हणाले.
विदर्भातील पानझडी जंगलांचा विस्तार : विदर्भातील पानझडी जंगलांमध्ये साग, पळस, पांगारा यासारख्या झाडांची पानगळ मोठ्या प्रमाणावर दिसते. मेळघाटसह ताडोबा, अंधारी, पेंच आणि नवेगाव नागझिरा या जंगलांमध्येही मार्च ते मे या कालावधीत पानगळ ही ठळकपणे पाहायला मिळतं.
पानगळ ही निसर्गाची नवी ऊर्जा : "पानगळ ही निसर्गाची एक संजीवनी आहे. ती झाडांना विश्रांती देते. नवीन पालवीसाठी जागा निर्माण करते आणि जंगलातील जैवविविधतेला नवचैतन्य देते. पानगळतीत उजाड वाटणारे जंगल प्रत्यक्षात नवी संजीवनी तयार करत असते," असं देखील यादव तरटे यांनी स्पष्ट केलं.
पाणगळीच कारण :
- उन्हाळ्यात तापमान वाढल्यानं आणि पाण्याची कमतरता भासल्यानं झाडं बाष्पक सर्जन कमी करण्यासाठी पानं गळतात.
- ॲब्सिसिक ऍसिड या रासायनिक प्रक्रियेमुळं पानं आणि फांदींच्या जोडावर थर तयार होतो आणि पानं गळतात.
पान गळतीचे पर्यावरणीय महत्त्व :
- गळालेल्या पानांचा थर जमिनीवर नैसर्गिक मल्चिंग तयार करतो.
- पावसाचं पाणी जमिनीत मुरतं आणि मातीची सुपीकता वाढते.
जैवविविधतेसाठी महत्त्व :
- पान गळतीनंतर झाडांना फुलं आणि कोवळी पालवी येते.
- अनेक कीटक, पक्षी आणि प्राणी या पालवीवर अवलंबून असतात.
महाराष्ट्रातील प्रमुख पानझडी जंगल :
- मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प
- ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प
- पेंच व्याघ्र प्रकल्प
- नवगाव नागझिरी व्याघ्र प्रकल्प
- सह्याद्रीतील काही कोरडे जंगल
पानगळ होणारी प्रमुख झाडं :
- साग
- तेंदू
- मोहा
- धावडा
- पळस
- बिबा