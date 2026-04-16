यंदाच्या उन्हाळ्यात मुंबईकरांना का लागतायेत चटके? डॉ प्रदीप आवटे यांनी सांगितली कारणं
मुंबईसह परिसराचा विकास पर्यावरणाला सन्मान देऊन होत नसल्यामुळे यंदा उन्हाळ्यामध्ये मुंबईकरांना चटके लागत असल्याचं मत डॉ प्रदीप आवटे यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना व्यक्त केलं.
Published : April 16, 2026 at 7:43 PM IST
Updated : April 16, 2026 at 8:05 PM IST
मुंबई - मुंबईसह राज्यात वाढत्या उष्णतेच्या लाटा आणि त्याचा आरोग्यावर होणारा परिणाम हा सध्या चिंतेचा विषय ठरत आहे. हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर उष्णतेच्या लाटांची तीव्रता आणि वारंवारता वाढत असल्याचं तज्ज्ञांकडून सांगितलं जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर मुंबई प्रेस क्लब येथे प्रादेशिक हवामान केंद्र, मुंबई, मुंबई प्रेस क्लब आणि असर सोशल इम्पॅक्ट ऍडव्हर्टायजर्स यांच्या संयुक्त विद्यमाने विशेष वार्तालाप आयोजित करण्यात आला होता. या वार्तालापात प्रादेशिक हवामान केंद्राचे प्रमुख वैज्ञानिक बिक्रम सिंह आणि सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञ डॉ. प्रदीप आवटे यांनी उष्णतेच्या लाटांचं स्वरूप, त्यामागील हवामानशास्त्रीय कारणं आणि नागरिकांच्या आरोग्यावर होणारे परिणाम आणि बचाव यावर सविस्तर मार्गदर्शन केलं.
मुंबईमध्ये उष्णता का वाढत आहे? - गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईमध्ये मोठ्या प्रमाणावर उष्णतेची लाट आल्याचं पाहायला मिळत आहे. यामुळे यंदाचा उन्हाळा मुंबईकरांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. मात्र यामागचे कारण काय? हे जाणून घेण्यासाठी डॉ प्रदीप आवटे यांच्याशी संवाद साधला असता त्यांनी सांगितलं की, मुंबईसह परिसरामध्ये मोठ्या प्रमाणावर विकास होत आहे. तसं पाहिलं गेलं तर जे प्रकल्प मुंबईत होत आहेत ते सिमेंट आणि काँक्रीटचे आहेत. हे प्रकल्प आपल्यामध्ये उष्णता शोषून घेत आहेत. याचबरोबर मुंबईमधली मैदान, झाडे देखील मोठ्या प्रमाणावर कमी होत आहेत. त्याचा फटका म्हणून मुंबईमध्ये उष्णता वाढत असल्याचं डॉ आवटे म्हणाले.
शाश्वत विकासाकडे दुर्लक्ष - मनुष्य, प्राणी, निसर्ग हे सर्व मिळून एक आरोग्य बनतं हे आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन (WHO)सांगत आहे. आपली संस्कृती हेच कित्येक वर्षापासून आपल्याला सांगत आहे. आपण या निसर्गचक्राकडे दुर्लक्ष करत असून केवळ विकास या हेतूने विकास करत आहोत. मात्र हा विकास शाश्वत नाहीये, ज्यामुळे आपल्याला उन्हाचा इतका त्रास होत असल्याचं यावेळी डॉ प्रदीप आवटे म्हणाले.
शासनाने गंभीर्याने बघण्याची गरज - याचबरोबर मुंबईमध्ये 1991 ते 2018 या काळात शहराचं तापमान 2 टक्क्याने वाढलं. यामध्ये 66 टक्क्यांनी कन्स्ट्रक्शन वाढलं तर ओपन लँड किंवा मोकळी मैदानं 81 टक्क्यांनी कमी झाली. 2018 पासून आतापर्यंत यात सातत्याने वाढ होत आहे. हा मुद्दा अतिशय महत्त्वाचा असून शासनाने याकडे गांभीर्याने बघण्याची गरज आहे असं यावेळी डॉ आवटे म्हणाले.
सर्वसामान्य मुंबईकरांनी स्वतःमध्ये करावेत हे बदल - जेव्हा ऊन वाढतं त्यावेळी आपण देखील स्वतःमध्ये काही महत्त्वाचे बदल केले तर याचा त्रास आपल्याला होणार नाही असं यावेळी डॉ आवटे म्हणाले. आपण जे कपडे घालतो ते भडक रंगाचे नसतील तर आपलं शरीर उष्णता शोषत नाही. वेळोवेळी आपण पाणी प्यायलं तर आपलं शरीर हायड्रेट राहतं. दुपारच्यावेळी म्हणजेच 11 ते 4 या दरम्यान घराबाहेर पडलो नाही तर आपल्याला उष्णतेच्या लाटेवेळी स्वतःचा बचाव करता येईल. ज्यांची घरं पत्र्याची आहेत त्यांनी घरावर जर ताडपत्री किंवा गवताचा पेंढा ठेवला तर त्यांच्या घरामध्ये देखील त्यांना उष्णतेचा जास्त त्रास होणार नाही असं यावेळी आवटे म्हणाले.
डॉ बिक्रम सिंग काय म्हणाले? - प्रादेशिक हवामान केंद्राचे प्रमुख वैज्ञानिक बिक्रम सिंग यांनी आपण कशाप्रकारे उष्मा लाटेची माहिती सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवत आहोत याची सखोल प्रक्रिया यावेळी सांगितली. याचबरोबर या माहितीचा उपयोग करत सर्वसामान्य नागरिकांनी स्वतःच्या आरोग्याकडे लक्ष देण्याचं आवाहनही केलं.
