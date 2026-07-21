एसआयआर नोंदणीचा रिऍलिटी चेक; बीएलओसह मतदार त्रस्त, पावसातही सुरू संघर्ष
मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेत सध्या तांत्रिक अडचणी, मुसळधार पाऊस आणि कागदपत्रांच्या गोंधळामुळं बीएलओ आणि मतदार दोघेही प्रचंड त्रस्त झाले आहेत.
Published : July 21, 2026 at 7:32 PM IST
पिंपरी-चिंचवड : विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेसाठी यापूर्वी राजकीय पक्षांच्या कार्यालयांमधून सुरू असलेली नोंदणी आता बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळं मतदारांना थेट निवडणूक आयोगाने निश्चित केलेल्या केंद्रांवर जाऊन नोंदणी आणि पडताळणीची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर पिंपरी-चिंचवडमध्ये एसआयआर (एसआयआर) नोंदणीचा रिऍलिटी चेक केला असता, मतदार आणि बीएलओ (बूथ लेव्हल ऑफिसर) या दोघांनाही अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचं चित्र समोर आलं.
SIR नोंदणी केंद्रावर नागरिकांची गर्दी : पिंपळे गुरव येथील महापालिकेच्या शाळेत SIR नोंदणी केंद्रावर सकाळपासूनच नागरिकांची गर्दी पाहायला मिळाली. मुसळधार पाऊस सुरू असतानाही अनेक मतदार आवश्यक कागदपत्रांसह नोंदणीसाठी आले होते. मात्र, केंद्रावर पोहोचल्यानंतर अनेकांना सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे मतदार यादीत स्वतःचे नाव शोधणे हा ठरत आहे.
मतदार यादीत नाव सापडत नाही : सांगवी परिसरातून आलेल्या एका मतदारानं सांगितलं की, "मी गेल्या दीड तासापासून माझं नाव मतदार यादीत शोधत आहे. मात्र, अजूनही नाव सापडलं नाही. त्यामुळं नोंदणीची प्रक्रिया पुढेच सरकत नाही." अशा प्रकारचा अनुभव अनेक मतदारांनी व्यक्त केला. नाव शोधण्यासाठी बराच वेळ जात असल्यानं नागरिकांमध्ये नाराजीचं वातावरण निर्माण झालं आहे.
काहींना मिळाला दिलासा : दुसरीकडं काही मतदारांची प्रक्रिया मात्र सुरळीत पार पडत असल्याचंही दिसून आलं. आवश्यक कागदपत्रे पूर्ण असलेले आणि यादीत नाव सहज उपलब्ध असलेल्या मतदारांची नोंदणी अवघ्या काही मिनिटांत पूर्ण होत आहे. त्यामुळं काहींना दिलासा मिळत असला तरी बहुतांश नागरिकांना मात्र वेळखाऊ प्रक्रियेला सामोरे जावं लागत आहे.
व्यापक जनजागृती होणंग गरजेचं : यावेळी केंद्रावरील कामकाज करणाऱ्या निवडणूक अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया नेमकी काय आहे, ती कशा पद्धतीनं राबवली जाणार आहे? नागरिकांनी त्यामध्ये कोणत्या प्रकारे सहभागी व्हावं, याबाबत व्यापक जनजागृती होणं अत्यंत गरजेचं आहे. शासनाने जाहिराती, प्रसारमाध्यमे तसेच इतर जनसंपर्क माध्यमांच्या माध्यमातून या प्रक्रियेची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचवली, तर लोकांना तिचं महत्त्व समजेल. त्यामुळे केंद्रांवर होणारा गोंधळही कमी होईल.
नोंदणी प्रक्रिया संथ गतीनं सुरू : अधिकाऱ्यांनी पुढे सांगितलं की, सध्या बहुतांश नागरिकांना SIR प्रक्रियेबाबत कोणतीही माहिती नसल्यामुळं त्यांना प्रत्येक बाब सविस्तर समजावून सांगावी लागते. त्यामुळं एका नागरिकासाठी अपेक्षेपेक्षा अधिक वेळ द्यावा लागत आहे. परिणामी इतरांचं काम आणि पुढील नोंदणी प्रक्रिया संथ गतीनं सुरू आहे. योग्य जनजागृती झाल्यास ही प्रक्रिया अधिक जलद आणि सुलभ होऊ शकते.
जुन्या मतदार याद्या उपलब्ध नाही : या संपूर्ण प्रक्रियेत बीएलओंनाही मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अनेक बीएलओंनी त्यांच्या समस्या मांडताना सांगितलं की, 2002 सालच्या जुन्या मतदार याद्या उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळं अनेक मतदारांची माहिती पडताळणे कठीण जात आहे. अनेक ठिकाणी घरोघरी पडताळणीसाठी गेल्यानंतर संबंधित मतदारांनी स्थलांतर केल्याचं आढळतं. काहींचे मोबाईल क्रमांक बदलले आहेत. तर अनेकांचा संपर्कच होत नाही. संपर्क झाला तरी काही मतदारांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याची तक्रारही बीएलओंनी केली.
बीएलओंवर अतिरिक्त ताण : याशिवाय, नागरिकांना आवश्यक कागदपत्रांची माहिती नसणे, अपूर्ण कागदपत्रांसह केंद्रावर येणे, तसेच प्रक्रियेबाबत पुरेशी माहिती नसल्याने केंद्रांवर वारंवार चौकशी होत असल्याचं चित्र आहे. त्यामुळं बीएलओवर अतिरिक्त ताण निर्माण झाला आहे.
आवश्यक उपाययोजना : एकंदरीत, एसआयआर नोंदणी प्रक्रिया सुरू असली तरी प्रत्यक्षात मतदार आणि बीएलओ या दोघांसाठीही ही प्रक्रिया आव्हानात्मक ठरत आहे. भर पावसात केंद्रावर येणारे नागरिक, नाव शोधण्यासाठी तासन्तास प्रतीक्षा, जुन्या नोंदींचा अभाव, स्थलांतरित मतदार, संपर्काच्या अडचणी आणि जनजागृतीचा अभाव यामुळं SIR नोंदणीचा हा रिऍलिटी चेक अनेक प्रश्न उपस्थित करणारा ठरत आहे. निवडणूक आयोग आणि शासनाने व्यापक जनजागृतीसह आवश्यक उपाययोजना केल्यास ही प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि प्रभावी होऊ शकते.
एसआयआर आणि BLO म्हणजे काय? : S.I.R विशेष सखोल पुनरीक्षण( Special Intensive Revision) म्हणजे आगामी निवडणुकांसाठी 100 टक्के अचूक आणि त्रुटीमुक्त मतदार यादी तयार करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने हाती घेतलेली ही 'घरोघरी तपासणी मोहीम' आहे. यात बूथ लेव्हल ऑफिसर (BLO) स्वतः प्रत्येक मतदाराच्या घरी जाऊन प्रत्यक्ष माहिती आणि वास्तव्याची पडताळणी करतात. एकाच व्यक्तीचे दोन ठिकाणी असणारे नाव किंवा बोगस नावे तंत्रज्ञानाच्या मदतीनं यादीतून कायमची वगळली जातात. मृत पावलेल्या किंवा कायमचे दुसऱ्या गावी गेलेल्या नागरिकांची नावे मतदार यादीतून काढली जातात. आणि 18 वर्षे पूर्ण झालेल्या नवीन तरुणांची नावे यादीत समाविष्ट केली जातात.
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